La semaine 1 est enfin là, et notre attente du retour de la NFL est terminée. Quelle meilleure façon de célébrer le début de votre nouvelle saison de football fantastique qu’en essayant d’identifier des dormeurs? Votre composition de la semaine 1 est probablement principalement définie – les joueurs que vous avez sélectionnés tôt sont vos débutants probables – mais il y a toujours de la place pour tenter une chance sur un joueur non annoncé, comme Antonio Gibson, James Robinson, Zack Moss, lors de votre départ. , asseyez-les.

Sans pré-saison, avoir trois demis de course recrues en tête de notre article sur les dormeurs comporte de nombreux risques, et il est probable que vous n’ayez pas besoin de démarrer Gibson, Robinson ou Moss à moins d’avoir subi un coup de blessure de dernière minute. Même ainsi, les trois ont des avantages dans les ligues de la saison cette semaine, et ils pourraient servir d’excellents jeux DFS à des prix assurément bas.

Au-delà de la position de porteur de ballon, nous avons opté pour des produits éprouvés. Il y a trop d’inconnu pour compter sur des recrues à d’autres postes. Vous savez peut-être ce que vous obtenez avec Tyrod Taylor et Jimmy Garoppolo, mais dans de bons matchs, ils devraient être très productifs. Au receveur large, Kendrick Bourne, Anthony Miller et Robby Anderson dépendent peut-être du gros jeu / touché, mais ils ont aussi des confrontations qui pourraient les aider à passer de bons jours.

Comme d’habitude, nos choix de dormeurs de défense tentent de choisir de bons matchs, mais nous n’en savons que beaucoup dans la semaine d’ouverture de la saison et sans pré-saison. Si quoi que ce soit, prenez un peu moins de risques dans votre alignement cette semaine, mais si vous voulez vraiment vous en débarrasser sur vos ligues, l’un de ces choix de dormeurs pourrait faire l’affaire.

Semaine 1 Fantasy Sleepers: Running backs

Antonio Gibson, Washington contre Eagles (Billy Heyen). Avec AP hors de la ville, Gibson devrait voir un travail précoce au cours de la semaine 1 (malgré ce que vous avez entendu dire que JD McKissic est au sommet du graphique de profondeur de Washington). Plus attrayant, il obtiendra probablement le travail de transmission le plus lourd dans ce champ arrière, ce qui s’aligne parfaitement pour un premier match dans lequel Washington sera probablement en retard tôt et souvent.

James Robinson, Jaguars contre Colts (Vinnie Iyer). C’est le joyau non repêché qui a rendu Leonard Fournette consommable, et il devrait avoir quelques chances de se montrer à la maison.

Zack Moss, Bills contre Jets (Matt Lutovsky). Moss a eu beaucoup de battage médiatique avant la saison, et bien que nous ne soyons pas sur le “Devin Singletary Doomsday Train” comme certaines personnes, Moss a encore beaucoup d’avantages dans les chiffres d’une victoire de Bills contre une défense de Jets inférieure à la moyenne.

Semaine 1 Fantasy Football Sleepers: Quarterbacks

Tyrod Taylor, Chargeurs @ Bengals (Heyen). Les Bengals ont permis le plus de verges au sol aux QB la saison dernière, et ils n’étaient pas non plus excellents pour arrêter la passe. Les Chargers viennent à l’Est pour un coup d’envoi en fin d’après-midi, donc ils n’auront même pas de problèmes d’horloge biologique. Taylor devrait beaucoup se connecter avec Keenan Allen, Hunter Henry, Austin Ekeler (et ma mention honorable WR dormeur, Jalen Guyton).

Jimmy Garoppolo, 49ers contre Cardinals (Iyer). Jimmy G a fourni beaucoup de G pour éclairer la défense des Cards à deux reprises la saison dernière, et il devra être à nouveau occupé pour battre Kyler M.

Gardner Minshew, Jaguars contre Colts (Lutovsky). Minshew sera un dormeur potentiel de boom ou de crise pratiquement chaque semaine parce que Jacksonville pense jouer beaucoup par derrière. Il a illuminé Indianapolis lors de la semaine 17 l’année dernière (295 verges, trois touchés), et il pourrait potentiellement revenir à la semaine 1 cette année contre une défense contre la passe d’Indianapolis au milieu de la route.

Semaine 1 Fantasy Football Sleepers: récepteurs larges

Kendrick Bourne, 49ers contre Cardinals (Heyen). Le stock de Bourne augmente vraiment pour la semaine 1 si Deebo Samuel (pied) et / ou Brandon Aiyuk (ischio-jambiers) sont éliminés. Sans cela, il est un jeu flexible dépendant de TD. Avec des absences, Bourne pourrait attraper cinq ou six passes pour aller avec un score contre une défense contre une mauvaise passe.

Robby Anderson, Panthers contre Raiders (Iyer). Les Raiders peuvent être brûlés profondément avec leurs jeunes virages, et Teddy Bridgewater nous rappellera qu’il peut frapper des circuits de temps en temps avec sa nouvelle menace profonde.

Anthony Miller, Bears @ Lions (Lutovsky). Miller a eu du succès contre les Lions à Thanksgiving l’an dernier (9-140) et devrait être en ligne pour des objectifs plus réguliers dès sa troisième année. Détroit a révisé ses virages pendant l’intersaison, perdant Darius Slay et ajoutant Desmond Trufant et le choix de première ronde Jeff Okudah, mais sans matchs de pré-saison, il n’y aura probablement pas beaucoup de cohésion dans l’arrière-champ défensif de Detroit. Même avec Mitchell Trubisky toujours sous le centre, Miller est un jeu sournois de WR3 dans les ligues PPR.

Semaine 1 Fantasy Football Sleepers: Tight ends

Dawson Knox, Bills contre Jets (Heyen). Les Jets ont en fait bien défendu la partie serrée l’année dernière, mais ils ont eu un remaniement dans leur groupe de secondeurs cette intersaison et pourraient se concentrer sur l’augmentation de l’armement des Bills à l’extérieur. Cela conduira un Knox mûri à faire quelques jeux dans la couture.

Blake Jarwin, Cowboys @ Rams (Iyer). Les Rams vont vraiment manquer la couverture de Cory Littleton, et Jarwin peut faire quelques grosses prises avec les larges plus limités en aval.

Ian Thomas, Panthers contre Raiders (Lutovsky). Les Raiders ont lutté contre les TE toute l’année dernière, et Thomas serait sur sa blessure à l’orteil au début du camp et “prêt à jouer”, selon l’entraîneur des Panthers Matt Rhule. Teddy Checkdowns aime lancer court, donc Thomas a beaucoup d’avantages.

Semaine 1 Fantasy Sleepers: Défenses

Carolina Panthers contre Raiders (Heyen). Josh Jacobs est un match intimidant, mais il est compensé par la tendance de Derek Carr à ne prendre aucun risque. Si les Panthers peuvent trouver une avance rapide derrière Christian McCaffrey et forcer Carr à lancer, cela pourrait être une longue journée pour les Raiders étant donné la solide ruée vers les passes de la Caroline.

Indianapolis Colts @ Jaguars (Iyer). Les Colts ont à nouveau beaucoup de meneurs de jeu en bonne santé et devraient forcer le problème avec Minshew à plusieurs reprises.

Jacksonville Jaguars contre Colts (Lutovsky). Les Jags pourraient perdre gros dans ce match, mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas accumuler des sacs et un ou deux plats à emporter contre Philip Rivers, immobile et enclin au roulement.