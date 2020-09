Les concours quotidiens de football Fantasy sont souvent gagnés en choisissant les bons stacks. L’empilement dans NFL DFS démarre deux joueurs ou plus de la même équipe dont la production doit être corrélée. Si un QB a un bon match, il est probable qu’au moins un de ses pass-catchers le fasse aussi. Ainsi, chaque semaine, nous vous apporterons cet article des stacks DraftKings et FanDuel, décomposé en choix plus sûrs pour les jeux d’argent et les choix plus risqués pour les tournois GPP. Pour nos choix de la semaine 1, nous ne sommes pas allés sur trop de membres pour sélectionner des piles de cash-game des Ravens et des Saints, mais les Chargers et les Bears apportent une certaine intrigue dans nos stacks de tournois à haut risque et à haute récompense.

Assurez-vous de suivre notre compte Twitter @SN_Fantasy pour voir tout notre contenu DFS avant le coup d’envoi chaque semaine.

Choix de la semaine 1 NFL DFS: Top des stacks de cash game pour DraftKings, FanDuel

QB Lamar Jackson et TE Mark Andrews, Ravens vs Browns (pile DraftKings et FanDuel)

Les Browns ont accordé le deuxième plus grand nombre de points fantastiques à des bouts serrés en 2019, de sorte qu’Andrews fonctionnerait bien en tant que jeu autonome. Lorsque vous pouvez l’associer au MVP en titre dans une pile de plancher extrêmement élevé, cela a du sens pour les jeux d’argent.

Même en tant que QB le plus cher sur l’ardoise principale de dimanche, Jackson verra probablement une forte propriété pour ouvrir la saison. Cela ne devrait cependant pas vous empêcher de l’utiliser dans un cadre de cash game. Et peut-être que son prix de 8100 DK, qui est supérieur de 1,1 K $ à celui de Russell Wilson, effrayera en fait certains.

La clé d’une pile à prix élevé comme celle-ci lors de la semaine 1 est que les coupures et les annonces de graphiques de profondeur au cours de la dernière semaine avant la saison ne seront pas prises en compte sur les ardoises qui sont déjà sur les sites DFS depuis un certain temps. Cela signifie qu’il devrait y avoir beaucoup de bonnes affaires à faire à la fois pour cette pile coûteuse et la prochaine.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 1:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

QB Drew Brees et WR Michael Thomas, Saints vs Buccaneers (pile DraftKings)

Vous pouvez choisir une pile de Tom Brady avec l’un de ses receveurs dans ce jeu, car il y aura sûrement beaucoup de passes et de points. Il est juste moins évident de savoir si le succès immédiat de Brady viendra en corrélation avec Chris Godwin ou Mike Evans (ou les deux). Nous savons que Brees et Thomas resteront l’un des tandems les plus prolifiques du football en 2020.

Le score PPR complet de DraftKings fait que Thomas vaut chaque once de son prix extrême. Brees a également une nouvelle arme cette année dans Emmanuel Sanders, donc même sur les pièces qu’il ne lance pas à Thomas, il y a une nouvelle explosivité avec laquelle travailler.

Et si vous vous posiez la question: lorsque Thomas a joué à Tampa Bay l’année dernière, il a capté 13 passes et 10 passes, respectivement, les deux fois dépassant les 100 verges et marquant trois touchés au total. C’est un jeu aussi sûr que celui que vous trouvez dans la semaine 1.

CLASSEMENT SEMAINE 1 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

QB Tom Brady, WR Chris Godwin et WR Mike Evans, Buccaneers @ Saints (pile FanDuel)

Brady a un prix inférieur à celui de Matt Ryan et Carson Wentz sur FD cette semaine, ce qui n’est pas insultant ou quoi que ce soit mais qui en vaut la peine. Les Saints ont accordé le quatrième plus grand nombre de points fantastiques aux WR l’année dernière, alors pourquoi ne pas associer Brady à ses deux nouveaux jouets superstar? Même si Leonard Fournette joue un grand rôle dans l’attaque de Bruce Arians finalement, ce ne sera pas la semaine 1 – ce jeu sera une fusillade qui pourrait également être empilée si vous le souhaitez.

Bien que ce soit souvent des stacks de tournois qui comportent une attaque de trois joueurs ou plus de la même équipe, ce groupe de Tampa Bay a du mérite dans les jeux d’argent. Evans et Godwin ont prouvé en 2019 qu’ils pouvaient avoir de bons matchs en même temps et qu’il leur serait presque impossible de lutter tous les deux dans le même match. Cela signifie que vous devriez avoir un stack très réussi entre votre QB et au moins un de vos WR. Vous serez sur la bonne voie vers la caisse.

Week 1 DraftKings, FanDuel Picks: Meilleurs stacks pour les GPP / tournois quotidiens de football Fantasy

QB Tyrod Taylor, WR Keenan Allen et WR Jalen Guyton, Chargers @ Bengals (pile FanDuel)

La plupart des semaines, si j’essaie d’être à contre-courant et de remporter un tournoi DFS, je jouerai un quart-arrière bon marché. Les sites DFS peuvent parfois se tromper sur leur tarification aux postes de compétences, mais ils sont normalement assez parfaits en ce qui concerne QB. Cela signifie que même s’ils sont moins chers, les gens ne montreront pas beaucoup d’intérêt à jouer les passants les moins chers.

Taylor devrait être une exception à la première semaine. À 2,5 K $ en dessous de Jackson et 1,4 K $ en dessous de Wilson, Taylor possède un meilleur plafond que ce que son coût lui donne. Le sol fourni par sa capacité à se précipiter présente également un plafond solide si Taylor passe une bonne journée. Les Bengals ont été mauvais contre les QB en général l’année dernière, et ils ont également été incendiés par des QB précipités, accordant les verges les plus rapides aux quarts de la ligue.

Allen est un excellent jeu la plupart des semaines lorsqu’il est en bonne santé sur DK grâce à leur score PPR complet, et il se présente comme la principale cible de Taylor lors de la semaine 1, en particulier avec Mike Williams (épaule) probablement absent. L’absence probable de Williams rend Guyton plus attrayant, car il est une menace rapide et puissante qui n’a pas été prouvée au niveau de la NFL. Son prix est également de 3 000 $ minimum sur DraftKings malgré un rôle de départ probable dans la semaine 1. Tout ce dont il aura besoin, c’est d’un gros jeu pour payer de manière importante, et son utilisation vous permet de payer partout le reste de votre s’aligner.

QB Mitchell Trubisky et WR Allen Robinson, Bears @ Lions (pile DraftKings)

Trubisky est encore moins cher que Taylor, et j’avoue ne pas l’aimer en tant que QB d’une saison cette année. J’espérais utiliser Nick Foles comme pile GPP, mais apparemment Matt Nagy avait d’autres idées. Trubisky s’adapte toujours très bien à un moule de tournoi, surtout parce qu’il court plus que Foles. Et Trubisky a réussi à aider Robinson à être parfois productif en 2019. La meilleure partie de ce jeu à haut risque et à haute récompense est que la propriété de Trubisky devrait être minuscule (et devinez quoi? Il a lancé trois touchés lors des deux rencontres avec Detroit l’année dernière! ).

Robinson est l’un des joueurs les plus talentueux du football et pourrait mériter un match contre Detroit même si vous n’utilisez pas Trubisky. Avec Trubisky dans un tournoi, c’est un stack indispensable. Si vous avez envie de faire la pile de trois joueurs comme nous l’avons fait avec les Chargers, Anthony Miller est le seul choix logique à utiliser, car il n’est pas évident de savoir dans quelle mesure le graphique de profondeur de Chicago va encore trembler.

RB Devin Singletary et D / ST Buffalo Bills vs Jets (pile FanDuel)

Les Bills ont amélioré leur défense pendant l’intersaison en ajoutant Mario Addison et AJ Epenesa sur la ligne défensive, et ils viennent de payer Tre’Davious White, ce qui devrait le rendre très heureux, surtout quand il se rend compte qu’il doit affronter Sam. Darnold dans la semaine 1. Les Bills sont l’une des défenses les plus chères sur l’ardoise pour une bonne raison, et ils ne devraient avoir aucun problème à fermer New York.

Cela signifie beaucoup de possession pour les Bills et probablement beaucoup de course. Le bavardage en dehors du camp a vu beaucoup de favoritisme pour la recrue Zack Moss, mais Singletary a été très bon l’année dernière, malgré quelques échappés intempestifs. Peut-être que Singletary finira par perdre son emploi, mais cela ne devrait pas se produire lors de la semaine 1. En outre, toute la presse négative pour Singletary devrait garder sa propriété faible et permettre à cette pile de flux de jeu de payer des dividendes.