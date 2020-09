Avec la semaine 1 de la saison NFL 2020 enfin là, la colonne hebdomadaire de conseils de TeamRankings pour les concours de sélection NFL et les pools de bureaux est de retour. Dans cet article, les experts basés sur les données de TeamRankings mettent en évidence cinq choix de la semaine 1 – des favoris de valeur aux outsiders valables – qui peuvent vous aider à vous donner un avantage dans votre quête pour gagner un choix NFL ou un pool de confiance en 2020.

Comment nous identifions les choix de valeur de la semaine 1 de la NFL

Nos conseils de choix sont différents de la plupart. Pourquoi? Parce que peu de gens comprennent que les bonnes prédictions de jeu NFL ne sont qu’une partie de l’histoire lorsqu’il s’agit de maximiser votre avantage pour gagner un pool de football. Vous devez également réfléchir à la manière dont vous attendez de vos adversaires qu’ils choisissent chaque partie.

Après tout, vous ne pouvez monter dans votre classement de poule que si vous marquez des points que vos adversaires, donc, pour vous démarquer de la concurrence, vous devez faire deux choses:

Recherchez toujours des choix impopulaires qui pourraient valoir un pari éclairé Assurez-vous d’éviter les choix à la mode qui ne valent pas le risque.

Cette approche pour faire des choix est l’une des principales raisons pour lesquelles depuis 2014, 72% en moyenne de nos abonnés ont déclaré avoir remporté un prix dans un concours de football.

Conseils de sélection de la NFL pour la semaine 1: conseils pour les piscines à choisir

Nous ne disons pas que vous devriez faire tous les choix de cet article – les choix contrariés en particulier. Les meilleurs choix de la semaine 1 pour votre pool NFL dépendent de facteurs stratégiques tels que la taille de votre pool, les règles et la structure des prix (plus, dans les semaines à venir, des facteurs situationnels tels que votre place actuelle dans le classement et le nombre de semaines restantes). Pour savoir pourquoi, consultez nos articles gratuits sur la stratégie pour gagner des pools de sélection de football.

Ce que nous disons, c’est que les équipes mentionnées dans cet article offrent certaines des meilleures opportunités pour différencier vos choix de la semaine 1 de vos adversaires de pool en prenant peu ou pas de risques supplémentaires. Nous appelons également des confrontations où se faire bouleverser est probablement une mauvaise idée. Si vous souhaitez nos recommandations de sélection match par match pour tous vos pools spécifiques, veuillez utiliser notre produit Football Pick ’em Picks.

Remarque: Les cotes de victoire et les données de popularité estimées des choix ci-dessous peuvent varier entre l’heure de publication et l’heure du coup d’envoi. Si vous voulez les derniers chiffres, notre produit est mis à jour plusieurs fois par jour.

Grand favori à un prix raisonnable

Le choix ci-dessous n’est peut-être pas significativement sous-estimé par le public, mais comparé à d’autres grands favoris de cette semaine, c’est une aubaine relative en termes de popularité du choix. Réfléchissez à deux fois avant de choisir, car il existe des opportunités de sélection plus intelligentes ailleurs.

Indianapolis Colts (à Jacksonville)

Le public ne semble pas pleinement conscient des directions opposées dans lesquelles ces deux équipes se sont dirigées. Indianapolis n’a remporté qu’un match de plus que Jacksonville la saison dernière, mais les Jaguars ont perdu du talent au cours des dernières années et semblent maintenant être en mode complet de démontage et de reconstruction.

Indianapolis est favorisé par 7,5 points dans ce match avec la deuxième plus haute cote de victoire de la semaine 1 (78%) de toutes les équipes selon nos projections, derrière Kansas City avec 80%. Pendant ce temps, «seulement» 80% des sélections publiques choisissent Indianapolis jusqu’à présent, ce qui signifie que 20% des joueurs en bonne santé acceptent ce qui serait objectivement un bouleversement significatif.

Donc, pour l’un des plus grands favoris de la semaine, Indianapolis n’est pas excessivement surfait, ce qui est rare. Si vous êtes bien décidé à faire un bouleversement majeur cette semaine, ne rendez pas Jacksonville (relativement) populaire.

Favoris de valeur

La semaine 1 présente plusieurs favoris que le public choisit à un rythme inférieur à ses chances de gagner. Ces types d’équipes sont aussi proches de choix simples que vous pouvez obtenir dans les concours de sélection de la NFL, car vous pouvez prendre l’équipe qui devrait gagner, tout en “fondu le public” (en termes relatifs, au moins) au en même temps.

Detroit Lions (contre Chicago)

Les Lions sont les favoris à trois points à domicile contre Chicago, et nos modèles placent les chances de victoire de Detroit à 65%. Seulement 61% du public prend Detroit, cependant, vous obtenez toujours une certaine valeur en restant avec les Lions.

Pourquoi une partie du public sous-estime-t-elle Detroit ici? Eh bien, les Lions étaient 3-12-1 il y a un an, pour commencer.

Ce record de victoires-défaites, cependant, comprenait le fait de jouer sans le quart Matthew Stafford au cours des huit derniers matchs de la saison lorsque les Lions ont été terribles en attaque et sont allés 0-8. Lorsque Stafford était en bonne santé, Detroit était bien meilleur en attaque, et il est de retour et prêt à commencer 2020.

Vikings du Minnesota (contre Green Bay)

Les Vikings ont été balayés par Green Bay il y a une saison, jouant particulièrement mal dans un créneau aux heures de grande écoute en décembre, lorsque le titre NFC North était en jeu.

Avec ces résultats probablement encore frais dans l’esprit de certaines personnes, il n’est pas surprenant qu’une partie du public doute des Vikings malgré les cotes de paris favorisant le Minnesota de trois points. Nos chances de victoire donnent au Minnesota une chance de 60%, mais seulement 57% du public les choisit.

Cela signifie, encore une fois, que vous pouvez prendre à la fois l’équipe favorite et l’équipe sous-estimée dans ce jeu.

Pick-up impopulaire

Lorsqu’un match est proche d’une proposition 50/50, il est souvent logique de choisir l’équipe la moins populaire. Pour gagner un pool de sélection de la NFL, vous aurez probablement besoin d’un peu de chance dans ces jeux de «coin flip», et lorsque vous l’obtiendrez, vous voulez maximiser les avantages.

Atlanta (contre Seattle)

Seattle a remporté beaucoup de matchs serrés l’an dernier, allant 10-2 en saison régulière dans des matchs décidés par huit points ou moins. Cela montre que les Seahawks n’étaient pas aussi dominants que leur record de 11-5 le suggérerait.

Avec ce match à Atlanta contre la forte attaque de passes des Falcons, l’écart de points ne favorise actuellement Seattle que de deux points, mais 77% du public va avec les Seahawks. (Pour une perspective supplémentaire, c’est presque le même pourcentage d’entrées de sélection qui prennent les Colts contre Jacksonville, une équipe favorisée par huit points.)

Avec autant de joueurs qui vont dans l’autre sens, prendre Atlanta est un choix de valeur solide, en particulier dans les concours de sélection d’une semaine où il est logique de prendre tout risque raisonnable de décolorer le public.

Pari de valeur

Si vous voulez parier sur un outsider, vous devez vous assurer que la récompense potentielle si vous faites les choses correctement – c’est-à-dire combien vos chances de gagner votre pool augmenteront – est grande. Prenez un tas de risques supplémentaires pour faire un choix très tendance, et la blague est vraiment sur vous.

Le choix ci-dessous n’est certainement pas approprié pour toutes les piscines. Si vous êtes dans une piscine plus petite et toute la saison, cela ne vaut probablement pas le risque. Cependant, cela devrait être sérieusement envisagé pour les concours d’une semaine ou si vous ne vous souciez que des prix hebdomadaires dans votre piscine.

Bengals de Cincinnati (contre LA Chargers)

Les Bengals ont eu le pire bilan de la NFL la saison dernière, ce n’est donc pas un choc qu’ils soient un outsider de la semaine d’ouverture. Cincinnati a cependant repêché le vainqueur de Heisman, Joe Burrow, au quart-arrière, et a un certain potentiel pour surprendre. Les Bengals ne sont qu’un outsider à trois points à domicile contre les Chargers.

Pendant ce temps, les Chargers ont beaucoup de points d’interrogation pour commencer 2020. Pour la première fois depuis le 31 décembre 2005, les Chargers entameront un quart-arrière non nommé Philip Rivers dans un match de saison régulière.

Nos projections donnent à Cincinnati une chance de 45 pour cent de réussir une surprise, tandis que les cotes de paris impliquent plus de 40 pour cent de chances. Nous nous attendons donc à ce que les Bengals perdent, mais avec seulement 30% du public prenant Cincinnati, c’est un pari à envisager en échange de la chance de marquer des points que 70% de vos adversaires manquent.

Une fois que vous connaissez les meilleures opportunités de sélection de valeur de la semaine 1, vous pouvez généralement augmenter vos chances de gagner votre pool de sélection en prenant un risque calculé ou deux (ou plus).

Si vous êtes dans un pool de confiance, par exemple, il peut être judicieux d’augmenter le nombre de points de confiance que vous attribuez à un choix de valeur comme Detroit ou Minnesota.Dans un pool de non-confiance, le processus consiste davantage à décider si le Le risque de faire un ou plusieurs choix contrariés en vaut la peine au cours de la semaine 1, surtout avec plusieurs semaines à jouer.

