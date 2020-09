Nous volons tous un peu à l’aveugle alors que nous entrons dans la semaine 1, donc quand il s’agit de faire des choix pour les jeux d’argent NFL DFS, vous pouvez vous attendre à voir beaucoup d’anciens reliables peupler les alignements. Notre gamme de billets Yahoo Daily Fantasy Football n’est pas différente, car nous nous appuyons sur des producteurs à haut volume pour la plupart éprouvés (à une exception près).

Comme c’est toujours le cas avec les files d’attente, nous ne recherchons pas nécessairement d’énormes performances – nous essayons principalement d’éviter les ratés complets. Évidemment, nous aurons besoin de quelques touchés et de jours de 100 verges pour entrer dans la moitié supérieure de nos compétitions, mais en prenant un bon mélange de vétérans de haut étage, nous aimons nos chances d’être dans la course jusqu’à la fin des Cowboys. -Jeu de Rams dimanche soir.

C’est vrai – le jeu SNF est inclus sur l’ardoise principale de Yahoo, ce qui n’est pas le cas sur FanDuel et DraftKings. En prenant un joueur ou deux de ce jeu, vous pourriez avoir un avantage sur les joueurs DFS occasionnels qui lisent des conseils d’alignement adaptés à d’autres sites qui n’incluent pas ce match.

Chaque avantage compte dans le football Fantasy au quotidien, alors assurez-vous de savoir à quoi vous vous inscrivez et commencez la saison du bon pied!

Yahoo NFL DFS Picks Semaine 1: Football fantastique quotidien pour les jeux d’argent

Cette gamme est pour l’ardoise principale Yahoo DFS, budget de 200 $ (PPR demi-point, TD à quatre points)

QB Russell Wilson, Seahawks @ Falcons (33 $)

Wilson a été un peu plus «boom or bust» que la plupart ne se souviennent l’an dernier, mais il est toujours l’un des meilleurs QB de la ligue et a maintenant deux receveurs établis à qui lancer. Les Falcons ont lutté contre la passe l’année dernière (sixième plus grand nombre de points fantastiques accordés aux QB), et Wilson peut toujours gagner quelques points supplémentaires avec ses jambes. En raison de l’affrontement, il est jouable en GPP, mais il est la solution idéale en espèces si vous voulez un quart-arrière “sûr” tout en économisant quelques dollars sur le prix de 38 $ de Lamar Jackson.

RB Dalvin Cook, Vikings contre Packers (31 $)

Les Packers ont lutté contre les RB pratiquement toute l’année 2019, et Cook en a été l’une des premières raisons: au cours de la semaine 2, il a totalisé 191 verges au total et un touché contre eux. Il est en bonne santé et prêt à partir dans sa quête d’une grosse prolongation de contrat, alors nous serons ravis de payer pour lui et d’économiser encore 8 $ sur le prix élevé de 39 $ de Christian McCaffrey.

RB Le’Veon Bell, Jets @ Bills (15 $)

Bell n’est plus excitant, et cela semble être un match difficile. Pourtant, obtenir un RB de départ qui a fait en moyenne 20,7 touches / match l’année dernière pour seulement 15 $ a du sens dans les jeux d’argent. Si l’infraction des Jets fait quelque chose, Bell sera probablement impliqué et il pourra toujours compléter ses statistiques avec des réceptions tardives. Les deux matchs de Bell contre Buffalo l’an dernier sont de bons exemples de la façon dont même des performances relativement médiocres peuvent rapporter de la valeur avec un prix aussi bas. Dans la semaine 1, il a totalisé 92 verges au total, un TD et une converstion de deux points sur 23 touches totales (six attrapés), bon pour 20,2 points Yahoo DFS; dans la semaine 17, il a totalisé 77 verges sur 21 touches (cinq réceptions), bon pour 10,2 points. Si nous pouvons obtenir quelque chose au milieu, nous serons très bien avec Bell comme RB2.

WR Michael Thomas, Saints contre Buccaneers (38 $)

En profitant des économies réalisées sur Bell, nous pouvons nous permettre de payer Thomas, ce qui nous donne le WR le plus cher et un QB et RB qui sont à égalité pour le deuxième plus cher à leurs positions respectives. Cela devrait signifier une production de haut niveau garantie, ce qui est essentiel dans les jeux d’argent. Thomas sera probablement un choix populaire, mais nous allons manger la craie avec un gars qui a en moyenne 28,6 points Yahoo en deux matchs contre Tampa la saison dernière.

WR Allen Robinson, Bears @ Lions (22 $)

Robinson a déchiré les Lions pour 14 attrapés, 172 verges et un touché en deux matchs contre eux l’année dernière, et cette année, il n’aura même pas à s’inquiéter que Darius Slay s’aligne face à lui. Detroit a utilisé son choix de premier tour sur CB Jeff Okudah et a signé Desmond Trufant pendant l’intersaison.Il y a donc du talent dans le champ arrière défensif, mais Robinson a prouvé qu’il pouvait transformer son volume élevé de cibles en points fantastiques contre pratiquement n’importe qui. Même avec Mitchell Trubisky une fois de plus sous le centre des Bears, Robinson se sent comme une valeur à seulement 22 $.

WR Robert Woods, Rams contre Cowboys (16 $)

Le prix de Woods saute vraiment lorsque vous faites défiler la liste WR. Il a connu des hauts et des bas dans la première moitié de la saison dernière, mais au cours des sept derniers matchs, il a inscrit en moyenne 11,3 cibles, 7,4 réceptions et 94,7 verges. Pour être honnête, son seul «mauvais» match était contre les Cowboys, car il était limité à seulement 17 verges sur quatre réceptions, mais il est toujours un receveur très ciblé dans une attaque potentiellement puissante. À 16 $, vous ne pouvez pas demander beaucoup plus en cash game.

CLASSEMENT SEMAINE 1 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

TE Hayden Hurst, Falcons contre Seahawks (15 $)

Choisir Hurst est un peu risqué étant donné que nous ne l’avons jamais vu faire grand-chose dans sa carrière dans la NFL. Cependant, nous savons que les Falcons adorent lancer leurs TE, et si Austin Hooper peut devenir un TE1 viable à l’attaque d’Atlanta, il n’y a aucune raison pour que Hurst ne puisse pas l’être également. L’ancien choix de première ronde des Ravens est un bon pari pour six cibles et plus dans un match qui a le troisième plus haut sur / sous le dimanche (49 points). En général, nous ne sommes pas de grands fans des TE de milieu de gamme, choisissant soit de payer pour un haras éprouvé, soit de payer pour un aviateur basé sur des matchs, mais Hurst semble sous-évalué d’au moins 3 $ ici. Cela ne fait pas de mal que Seattle ait accordé le quatrième plus grand nombre de points fantaisie aux TE la saison dernière.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 1:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

FLEX Chris Carson, Seahawks @ Falcons (18 $)

Dans les jeux d’argent, vous pouvez vivre avec un stack QB-RB, même si le RB n’attrape pas une tonne de passes. Comme pour Bell, Woods et même Hurst, Carson saute juste comme une grande valeur. L’année dernière, il a effectué en moyenne 21 touches par match, et tous les rapports du camp d’entraînement indiquent qu’il a fière allure dans sa récupération d’une hanche fracturée. Il n’obtiendra probablement pas plus de 20 touches cette semaine, mais il est toujours un bon pari pour au moins 15. Nous aimons nos chances pour une journée de métrage solide et au moins quelques occasions de touché. S’il fait quelque chose dans les airs, c’est juste un bonus supplémentaire.

Chargeurs DEF Los Angeles @ Bengals (12 $)

Nous payons en défense et prenons une unité talentueuse face à un QB recrue. Joe Burrow est peut-être meilleur que l’appelant du signal moyen de première année, mais il n’a toujours jamais vu une passe-rush comme il le verra de Joey Bosa, Melvin Ingram and Co. dimanche. Même avec Derwin James (genou) absent, les Chargers ont des meneurs de jeu dans le champ arrière défensif, il y aura donc de nombreuses opportunités de sacs et de revirements.