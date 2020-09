La semaine 2, que nous aimons baptiser “Overreaction Week”, est arrivée. Nous attendons toute la saison morte pour le football, puis des choses folles peuvent se produire au cours d’un match de 60 minutes. Contrairement aux autres semaines, cependant, nous n’avons rien à comparer, donc nous ne savons pas si c’était un hasard ou non. Cela signifie que vous pouvez souvent trouver de la valeur avec votre pool de sélection NFL de la semaine 2 et vos choix de pool de confiance. Toutes ces réactions excessives sont basées sur des bouleversements aléatoires ou de mauvaises performances des favoris, pas nécessairement des tendances reproductibles.

Conseils de sélection de la NFL pour la semaine 2: conseils pour les piscines à choisir

Comment nous identifions les choix de valeur de la semaine 2

Notre conseil de sélection est différent de la plupart. Pourquoi? Parce que peu de gens comprennent que les bonnes prédictions de jeu NFL ne sont qu’une partie de l’histoire lorsqu’il s’agit de maximiser votre avantage pour gagner un pool de football. Vous devez également réfléchir à la manière dont vous vous attendez à ce que vos adversaires choisissent chaque match. Après tout, vous ne pouvez monter dans votre classement de poule que si vous marquez des points que vos adversaires manquent. Donc, pour vous démarquer de la concurrence, vous devez faire deux choses:

Recherchez toujours des choix impopulaires qui pourraient valoir la peine de jouer des paris éclairés Assurez-vous d’éviter les choix à la mode qui ne valent pas le risque.

Notes importantes à propos de ces choix de la semaine 2

Nous ne disons pas que vous devriez faire tous les choix de cet article – les choix contrariés en particulier. Les meilleurs choix de la semaine 2 pour votre piscine NFL dépendent d’un certain nombre de facteurs stratégiques propres à votre piscine. (Pour en savoir plus, consultez nos articles gratuits sur la stratégie pour gagner des sélections de football.)

Ce que nous disons, c’est que les équipes mentionnées dans cet article offrent certaines des meilleures opportunités pour différencier vos choix de la semaine 2 de vos adversaires de pool en prenant peu ou pas de risques supplémentaires. Nous appelons également des confrontations où se faire bouleverser est probablement une mauvaise idée.

Remarque: Les cotes de victoire et les données de popularité estimées des choix ci-dessous peuvent varier entre l’heure de publication et l’heure de lancement. Si vous voulez les derniers chiffres, notre produit est mis à jour plusieurs fois par jour.

Grand favori à un prix raisonnable

Le choix ci-dessous n’est peut-être pas significativement sous-estimé par le public, mais comparé à d’autres grands favoris de cette semaine, c’est une aubaine relative en termes de popularité du choix. Réfléchissez à deux fois avant de vous y opposer; il existe ailleurs des opportunités de choix beaucoup plus intelligentes.

Tampa Bay Buccaneers (contre Caroline)

Tom Brady ressemblait à quelqu’un qui s’était retiré en Floride lors du premier match de la saison, lançant deux interceptions, dont un pick-six, lors de la défaite à la Nouvelle-Orléans. La Caroline a été compétitive lors d’une défaite à domicile contre les Raiders lors des débuts de l’entraîneur-chef Matt Rhule. Il est donc compréhensible que certains joueurs de billard prennent le dessus ici lors de la semaine 2.

Cependant, Tampa Bay est favorisée par neuf points, à égalité pour la plus grande ligne de la semaine, et nos modèles l’ont avec la deuxième plus grande cote de victoire derrière seulement Kansas City. Cependant, cinq autres équipes sont sélectionnées plus fortement que les Bucs (qui ont une popularité de sélection de 91%) au cours de la semaine 2.

Si vous comptez prendre un pari long sur une surprise, il existe de meilleures options sur l’ardoise de la semaine 2 qui sont à la fois des choix de surprise moins populaires et favorisées par moins de points. En fait, nous en soulignerons un ci-dessous.

Favoris de valeur

La semaine 2 présente plusieurs favoris que le public choisit à un rythme inférieur à ses chances de gagner. Ces types d’équipes sont aussi proches de choix simples que vous pouvez obtenir dans les concours de sélection de la NFL, car vous pouvez prendre l’équipe qui devrait gagner tout en «fondant le public» (en termes relatifs, au moins) au même temps.

Cleveland Browns (contre Cincinnati)

Cleveland est favorisée par six points avec des chances de victoire de 70%, selon le marché des paris et nos modèles, tandis que le public choisit les Browns 68% du temps. Cela signifie que vous pouvez prendre le vainqueur le plus probable et gagner du terrain sur 32% d’une piscine typique si le favori l’emporte.

Oui, cela nécessite de faire confiance aux Browns, mais à quoi ils ressemblaient la semaine dernière (contre l’une des deux meilleures équipes de la NFL lors du premier match de l’entraîneur-chef Kevin Stefanski) est déjà de notoriété publique dans les cotes des paris. En bref, il est trop tôt pour amortir Cleveland en 2020.

Indianapolis Colts (contre Minnesota)

En parlant de sauter des bandwagons, le public a complètement renfloué les Colts lors de la deuxième semaine après leur terrible perte sur la route à Jacksonville. Vous pouvez être là pour profiter d’une réaction excessive cette semaine en gardant simplement le cap.

Jusqu’à présent, environ 75% du public choisit le Minnesota dans ce match, mais les Colts sont en fait des favoris à domicile à trois points sur les marchés des paris. Nos projections les ont à 56 pour cent de chances de gagner. Il est rare d’avoir un favori de cette taille qui est aussi impopulaire, vous devez donc saisir l’occasion quand elle se présente.

Encore une fois, oui, cela nécessite de faire confiance à Philip Rivers pour ne pas avoir un autre match frustrant comme lors de la semaine 1 lorsque les Colts ont devancé les Jaguars de près de 200 verges mais ont commis des erreurs majeures. Cependant, pour maximiser vos chances de gagner un pool, vous ne pouvez pas avoir peur de faire confiance à des chiffres plus objectifs sur des récits à la mode. Vous devez rompre avec la foule et différencier vos choix.

Pick-up impopulaire

Lorsqu’un match est proche d’une proposition 50/50, il est souvent logique de choisir l’équipe la moins populaire. Pour gagner un pool de sélection NFL, vous allez probablement avoir besoin d’un peu de chance dans ces jeux de «coin flip», et lorsque vous l’obtenez, vous voulez maximiser l’avantage.

Philadelphie (contre LA Rams)

Voici un autre cas de swing sauvage dans l’opinion populaire (comme en témoigne la popularité du choix) après seulement une semaine. Les Eagles étaient un choix très populaire la semaine dernière avant de perdre à Washington de manière embarrassante. Dans le même temps, le public soutenait fortement Dallas sur la route des Rams, mais Los Angeles l’emportait sur un panier.

Une semaine plus tard, 68% du public emmène les Rams sur la route contre une équipe de Philadelphie qui cherche à rebondir. Plus important encore, les Eagles devraient avoir le plaqueur offensif Lane Johnson et peut-être RB Miles Sanders pour celui-ci. L’écart de points est actuellement le Rams -1, tandis que nos chances de victoire ont celui-ci comme un jeu à 50%.

Pari de valeur

Si vous voulez parier sur un outsider, vous devez vous assurer que la récompense potentielle si vous faites les choses correctement – c’est-à-dire combien vos chances de gagner votre pool augmenteront – est grande. Prenez un tas de risques supplémentaires pour faire un choix super tendance, et la blague est vraiment sur vous.

Le choix ci-dessous n’est certainement pas approprié pour toutes les piscines. Si vous êtes dans une piscine plus petite et qui dure toute la saison, cela ne vaut probablement pas le risque. Cependant, cela devrait être sérieusement envisagé pour les concours d’une semaine ou si vous ne vous souciez que des prix hebdomadaires dans votre piscine.

Detroit Lions (à Green Bay)

Nous allons commencer cette analyse bouleversée en insistant sur ceci: vous ne devriez pas choisir Detroit dans la plupart des pools. Mais si vous êtes dans un groupe où l’objectif est simplement de jouer pour un prix hebdomadaire, gagnant-gagnant-tout, et qu’il a un grand nombre d’entrées (par exemple, plus de 100), les Lions ont en fait un sens en tant que tentative à long terme .

Le scénario le plus probable est qu’ils perdent contre Green Bay, mais le public est tellement déprimé par Detroit après l’effondrement de la semaine dernière et la grande performance de Green Bay que seulement deux pour cent des candidats sélectionnés dans tout le pays choisissent les Lions. Cela fait de Detroit le choix bouleversé le moins populaire de la semaine, bien que les Lions soient loin d’être le plus gros outsider. Pendant ce temps, les marchés des paris placent les chances de Detroit de gagner plus près de 30% en tant que perdant à six points.

Donc, si vous participez à un concours hebdomadaire et que vous prenez ce qui équivaut à un pari de valeur Colts-Eagles-Lions, il y a environ huit pour cent de chances que les trois frappent tous les trois à 3-0. Sur la base des taux de sélection du public, presque toutes les autres entrées obtiendraient zéro ou une victoire avec cette combinaison de résultats.

Bien sûr, c’est long, mais si vous êtes dans un grand bassin où vos chances de gagner sont minimes au départ, ce sont les types de paris calculés qui peuvent vraiment augmenter vos chances.

Une fois que vous connaissez les meilleures opportunités de sélection de valeur de la semaine 2, vous pouvez généralement augmenter vos chances de gagner votre pool de sélection en prenant un risque calculé ou deux (ou plus).

Si vous êtes dans un pool de confiance, par exemple, il peut être judicieux d’augmenter le nombre de points de confiance que vous attribuez à un choix de valeur comme Cleveland ou Indianapolis. Dans un pool de non-confiance, le processus consiste davantage à décider si le risque de faire un ou plusieurs choix contrariés en vaut la peine au cours de la semaine 2, en particulier avec de nombreuses semaines à jouer.

