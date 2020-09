La semaine 2 est arrivée et les propriétaires de football Fantasy sont certainement ravis de la voir. Aussi formidable que soit la semaine 1, il est incroyablement difficile de prédire ce qui se passera pendant la semaine d’ouverture de la saison NFL, et c’était particulièrement difficile à comprendre cette année en raison de l’absence de pré-saison. Mais avec un jeu sous nos ceintures, il est un peu plus facile de prendre des décisions difficiles en matière de composition et d’identifier les dormeurs qui peuvent être impliqués dans les choix clés de démarrage, de sit-em, surtout si vous avez eu la chance de vous accrocher des menottes / des blessures comme Benny Snell Jr. (James Conner) et Tre’Quan Smith (Michael Thomas) hors du fil de renonciation.

Au-delà des dormeurs basés sur des blessures, nous avons des quarts vétérans réguliers jouant dans de bons matchs, de jeunes RB émergeant dans des rôles plus importants et des options de capture de passes qui devraient être démarrables même dans des affrontements plus difficiles.

Avec les meilleures défenses, la stratégie reste toujours la même. Choisissez des équipes qui affrontent des infractions faibles ou des infractions avec des trous qui peuvent être exploités. Ne basez pas tout sur les performances d’une équipe à la semaine 1, car cela peut revenir vous mordre, mais en général, il est facile de trouver des défenses streamables avec de bons matchs (du moins sur papier).

Tous ces dormeurs comportent un certain niveau de risque, mais ils peuvent certainement être de bonnes options dans les ligues fantastiques d’une année en fonction de votre situation. De toute évidence, vous n’allez pas mettre un haras pour l’un de ces gars, mais si vous voulez une option flex sournoise, l’un de ces joueurs pourrait réussir. Et dans DFS, n’hésitez pas à en commencer autant que vous le souhaitez pour différencier votre alignement dans les tournois GPP.

Semaine 2 Fantasy Sleepers: Running backs

Benny Snell, Steelers contre Broncos (Jacob Camenker). James Conner a subi une entorse de la cheville et sera probablement discutable pour ce concours. De toute façon, il n’était pas si efficace contre les Giants, car il a porté le ballon neuf fois sur six mètres. Snell avait l’air beaucoup mieux accumulant 113 verges en 19 tentatives. Les Broncos ont juste fait un bon travail de ralentissement de Derrick Henry, mais Snell a bien couru sur une bonne ligne défensive des Giants. Il devrait retrouver un succès similaire contre les Broncos.

Ronald Jones, Buccaneers contre Panthers (Vinnie Iyer). Jones avait l’air mieux que prévu devant Leonard Fournette, et il conservera ce statut dans un match dont Josh Jacobs vient d’abuser.

Antonio Gibson, Washington @ Cardinals (Matt Lutovsky). Gibson a joué le deuxième violon à Peyton Barber (sérieusement, ce gars?) Dans la semaine 1, donc ses propriétaires auraient pu lui en vouloir. Attendez-vous à un rebond contre une défense des Cardinals qui a permis sept attrapés pour 121 verges et deux touchés aux arrière arrière des 49ers, plus 98 verges au sol en 22 courses. Oui, une grande partie de cette production de réception est venue d’une capture TD de 76 verges par Raheem Mostert, mais l’Arizona a encore des trous contre les RB polyvalents.

Semaine 2 Fantasy Football Sleepers: Quarterbacks

Jimmy Garoppolo, 49ers @ Jets (Camenker). Les 49ers étaient sans certaines de leurs meilleures armes de réception dans Deebo Samuel et Brandon Aiyuk lors de la semaine 1 (et George Kittle a été cogné), mais cela n’a pas empêché Jimmy Garoppolo d’enregistrer 19,3 points fantaisie. Il obtient un excellent match contre une faible défense des Jets qui a accordé le troisième plus grand nombre de points QB la semaine dernière à Josh Allen (28,2), alors n’hésitez pas à lui faire confiance en tant que streamer si Kittle est parti.

Philip Rivers, Colts contre Vikings (Iyer). Les Vikings peuvent rebondir un peu contre la course, mais sans Danielle Hunter à l’avant et un nouveau look secondaire, Rivers aura à nouveau un volume élevé dans un match à score élevé.

Ryan Tannehill, Titans contre Jaguars (Lutovsky). Pourquoi sommes-nous tous si nerveux à propos de Tannehill? “Parce que les Titans sont une équipe en cours d’exécution!” Ouais, dites-le à son journal de match, qui montre qu’il a eu au moins deux touchés au total dans chacun des 11 derniers matchs de la saison régulière. Peut-être que son plafond n’est pas aussi élevé que certains QB à volume plus élevé, mais son plancher est aussi élevé que quiconque en dehors des trois ou quatre principaux appelants du consensus. La défense des Jaguars reste vulnérable, alors attendez-vous à un autre bon match de Tannehill.

Sleepers Fantasy Football de la semaine 2: récepteurs larges

Darius Slayton, Giants @ Bears (Camenker). Slayton semble être le receveur préféré de Daniel Jones et a attrapé deux touchés lors d’un match difficile de la semaine 1 contre les Steelers. Les Bears peuvent mettre Kyle Fuller sur lui, mais Slayton devrait toujours trouver un moyen de s’ouvrir et de marquer à nouveau pour être un bon jeu WR3 / flex, surtout si Golden Tate (ischio-jambiers) est à nouveau absent.

Emmanuel Sanders, Saints @ Raiders (Iyer). Non Michael Thomas l’élève au n ° 1 WR, et sa menace familière de gros jeu des Broncos en fait un bon pari à Las Vegas.

Tre’Quan Smith, Saints @ Raiders (Lutovsky). Non Michael Thomas élève Smith au n ° 2 WR – et peut-être la cible n ° 1 en aval / zone rouge. En vérité, Smith est probablement quatrième en ligne pour les cibles après Sanders, Jared Cook et Alvin Kamara, mais il est le meilleur “gros” des Saints. On ne sait pas si Drew Brees a toujours la force du bras pour vraiment tirer parti des talents de Smith, mais il devrait voir plus de cibles dans ce match favorable, il vaut donc la peine d’être tenté en tant que WR3 / flex.

Semaine 2 Fantasy Football Sleepers: les extrémités serrées

Noah Fant, Broncos @ Steelers (Camenker). Fant a vu six cibles de Drew Lock lundi soir et les a transformées en cinq attrapés, 81 verges et un touché, qui étaient tous des sommets d’équipe. La défense des Steelers est difficile, mais Evan Engram a eu quelques opportunités ouvertes contre eux – il vient de lâcher le ballon (littéralement). Fant devrait continuer à bien jouer, surtout si Courtland Sutton revient pour absorber une partie de l’attention de la défense.

Dallas Goedert, Eagles contre Rams (Iyer). Les Cowboys ont travaillé pour exploiter les Rams au milieu du terrain, et Goedert sera occupé avec des problèmes plus larges.

Logan Thomas, Panthers contre Raiders (Lutovsky). Normalement, nous n’aimons pas choisir un dormeur qui aurait pu avoir atteint un sommet la semaine précédente, mais Thomas semble être la vraie affaire après huit objectifs de la semaine 1. Arizona a tenu en échec George Kittle la semaine dernière, mais c’est toujours l’équipe qui était historiquement mauvaise contre la position TE en 2019.

Semaine 2 Fantasy Sleepers: Défenses

Tampa Bay Buccaneers contre Panthers (Camenker). Les Panthers viennent peut-être de perdre 30 points sur les Raiders, mais Las Vegas possède l’une des pires défenses de la ligue. Les Bucs seront motivés pour gagner après une défaite décevante contre les Saints lors de la première semaine, et ils ont le talent nécessaire pour faire pression sur Teddy Bridgewater tôt et souvent.

Arizona Cardinals contre Washington (Iyer). Entre Chander Jones, Isaiah Simmons, Budda Baker et Patrick Peterson, il y a suffisamment de meneurs de jeu pour forcer de grosses erreurs de Dwayne Haskins à rattraper Kyler Murray.

Cleveland Browns contre Bengals (Lutovsky). Cleveland est au mieux médiocre, mais nous aimons nos chances avec une défense contre un QB recrue sur un court repos lors de la semaine 2. Nous souhaitons qu’il y ait des fans dans les tribunes, mais sans pré-saison, le revirement de ce match sera être encore plus flou pour Joe Burrow.