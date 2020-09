Nos stacks DraftKings et FanDuel ont connu un début de semaine intéressant. Lamar Jackson et Mark Andrews ont payé, comme vous vous en doutez, mais d’une manière ou d’une autre, Drew Brees et Michael Thomas se sont avérés être un échec total et ont été surpassés par notre stack de tournoi le plus risqué de Mitchell Trubisky et Allen Robinson. Pour la semaine 2, nous avons à nouveau un mélange de cash NFL DFS et de piles GPP pour DK et FD. Certains ont du sens sans trop y penser, comme Kyler Murray et DeAndre Hopkins; d’autres pourraient en prendre pour convaincre même le plus sage des joueurs de football Fantasy au quotidien. (Oui, nous avons Dwayne Haskins dans l’article de cette semaine.)

Choix de la semaine 2 NFL DFS: Top des stacks de cash game pour DraftKings, FanDuel

QB Kyler Murray et WR DeAndre Hopkins, Cardinals vs Washington (pile DraftKings)

Ce ne serait pas non plus un mauvais tapis sur FanDuel, mais nous le spécifions comme un stack DK car le prix de Murray sur DraftKings est beaucoup moins cher par rapport aux autres quarterbacks que sur FanDuel.

Murray a ciblé Hopkins 16 fois au cours de la semaine 1 et Hopkins a attrapé 14 de ces cibles. Ils auraient pu s’inquiéter de leur acclimatation les uns aux autres et de devoir le faire contre une solide défense de San Francisco, mais il n’y avait évidemment aucun problème. Washington apporte une forte ruée vers les passes mais un secondaire plus faible, donc Murray et Hopkins vont probablement se connecter à nouveau au cours de la semaine 2.

Il y avait une certaine tentation d’en faire une pile de trois joueurs, mais Christian Kirk et Larry Fitzgerald ont reçu cinq cibles relativement maigres au cours de la semaine 1. Si vous vous sentez particulièrement attaché à l’un ou l’autre, vous pouvez les jeter dans cette pile (ou utiliser Dan Arnold comme un jeu TE super bon marché).

QB Jared Goff et WR Cooper Kupp, Rams @ Eagles (pile DraftKings)

Le prix de Goff n’a pas vraiment de sens pour quelqu’un qui a lancé le ballon autant que n’importe qui dans la NFL l’année dernière. Les Eagles se sont montrés plus forts en défense contre la course que pour la défense contre les passes contre Washington, les Rams devraient donc chercher à l’aérer sur la route lors de la deuxième semaine.

Kupp sort une première semaine calme qui ne se répétera probablement pas non plus. Ainsi, vous obtenez une valeur QB pour aller avec un récepteur probablement sous-exploité. Cela peut ressembler davantage à une pile de tournois, mais ce sont à la fois des producteurs de fantasy éprouvés qui ont une certaine valeur et une faible propriété, ce qui les rend solides pour les jeux d’argent.

QB Josh Allen, WR Stefon Diggs et WR John Brown (DraftKings et FanDuel stack)

Diggs a capté huit passes au cours de la semaine 1, tandis que Brown en a attrapé six. On dirait qu’ils pourront coexister. La défense de Miami devrait être vulnérable à un Allen brouillé après que Cam Newton ait couru 75 verges contre lui au cours de la semaine 1, et lorsque les Dolphins se concentrent sur l’arrêt de la course d’Allen, Diggs et Brown devraient trouver un succès plus profond qu’ils ne l’ont fait contre une défense des Jets cherchant à empêcher la balle profonde.

Un cas peut également être fait sur DK pour utiliser Cole Beasley si vous souhaitez payer à d’autres postes au lieu de l’un de ces WR. Le score PPR sur DraftKings prête un peu d’aide à Beasley pour organiser une journée fantastique. Beasley a capturé 10 passes lors de deux rencontres avec les Dolphins en 2019.

Week 2 DraftKings, FanDuel Picks: Meilleurs stacks pour les GPP / tournois quotidiens de football Fantasy

QB Ryan Tannehill et WR AJ Brown, Titans vs Jaguars (pile FanDuel)

Tannehill a lancé deux touchés ou plus en huit matchs consécutifs de saison régulière. Vous pourriez plaider en faveur d’une pile de cash game, sauf pour l’imprévisibilité de la façon dont les cibles limitées du Tennessee se dirigent vers leurs WR. Après une grosse semaine de Corey Davis 1, nous reviendrons sur le chemin de Brown dans la semaine 2.

Les Jaguars ont en fait remporté un match pour ouvrir la saison, mais les Titans posent un ensemble de problèmes bien différents pour Jacksonville que pour Indianapolis. Une forte attaque de jeu-action sera trop difficile à gérer pour le pauvre secondaire des Jags, et Brown a accumulé autant de balle profonde que n’importe qui dans le football. Une connexion profonde, qui semble assez probable cette semaine, suffira.

RB Malcolm Brown et Los Angeles Rams D / ST, @ Eagles (pile DraftKings)

Vous pouvez également faire valoir cette pile sur FD, mais les Rams D / ST sont beaucoup moins considérés sur DK et plus d’un jeu de valeur là-bas. Nous parions sur les malheurs de la ligne offensive qui ont conduit les Eagles à perdre contre Washington pour être encore plus prononcés contre Aaron Donald et ses amis.

Nous prenons définitivement un risque ici que Brown reste plus productif que Cam Akers, mais si vous aimez mieux Akers, il travaille ici aussi. L’idée est que LA créera une bonne position sur le terrain avec une pression sur le QB, ce qui donnera plus de chances à ses RB de marquer tôt et de manquer le chronomètre en retard.

QB Dwayne Haskins, WR Terry McLaurin et TE Logan Thomas, Washington @ Cardinals (pile DraftKings et FanDuel)

ATTENTION: procédez à vos propres risques.

Parfois, il faut une combinaison de joueurs que vous n’envisageriez jamais de gagner un tournoi. Nous ne vous conseillerions pas que ce soit votre seul choix de programmation de la semaine, mais si vous vous sentez particulièrement chanceux, allez-y. L’Arizona a une défense battable, McLaurin est l’un des meilleurs jeunes WR du football et Thomas a eu un look de zone rouge et un touché lors de la semaine 1.

La chose qui nous fait le plus peur ici est honnêtement Haskins, qui n’a toujours pas ressemblé à un partant de la NFL malgré une victoire d’équipe impressionnante lors de son premier match. Si Haskins joue bien, McLaurin et Thomas peuvent tous les deux avoir des matchs solides ensemble.