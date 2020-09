Nous avons commencé la saison (principalement) correctement avec nos choix quotidiens de cash game de football fantastique Yahoo la semaine dernière. Russell Wilson a non seulement eu un match énorme, mais il a également été en contact avec Chris Carson pour deux touchés. Dalvin Cook a marqué deux fois, Robert Woods a dépassé les 100 verges et les Chargers D / ST ont bien joué. Nous avons reniflé Le’Veon Bell, qui est parti tôt à cause d’une blessure, et Michael Thomas, qui a été le choc ultime, mais nous essaierons d’apprendre de nos erreurs et de bâtir sur nos succès avec notre gamme de cash DFS de la semaine 2 de la NFL.

Le nom du jeu dans les concours en espèces est la sécurité, et qui est plus sûr que Lamar Jackson? Personne, donc nous payons pour l’actuel King of Fantasy. Nous profitons également d’une blessure du lundi soir et payons le minimum – le minimum – pour Benny Snell Jr. Évidemment, Snell sera super crayeux si James Conner (cheville) est absent, mais dans les cash games, un peu de craie c’est bien. Dans les tournois, disparaissez, mais nous prendrons les économies et rembourserons certains crampons à d’autres positions.

Il est facile de se faire prendre à la poursuite des points lors de la semaine 2. Si un gars a joué un gros match ou marqué lors de la semaine 1, vous serez naturellement attirés par lui lorsque vous examinerez les noms de la semaine 2. Certains joueurs auront des performances répétées, mais vous savez une régression immédiate est à venir pour d’autres. Nous essayons d’équilibrer notre approche avec des candidats rebondissants et des démarreurs chauds dans l’espoir de trouver le bon mélange pour nous pousser au-dessus de la ligne de trésorerie chaque semaine.

Yahoo NFL DFS Picks Semaine 1: Football fantastique quotidien pour les jeux d’argent

Cette gamme est pour l’ardoise principale Yahoo DFS, budget de 200 $ (PPR demi-point, TD à quatre points)

QB Lamar Jackson, Ravens contre Texans (40 $)

Jackson a accumulé 275 verges par la passe, trois touchés par la passe et 45 verges au sol dans la semaine 1. Ho-hum, juste un autre jour au bureau. Contre les Texans, qui ont été déchiquetés par l’offensive des Chiefs d’innombrables façons jeudi soir, Jackson devrait à nouveau briller. Il y a toujours un souci avec Jackson que les RB fassent beaucoup de points pour les Ravens – et c’est certainement vrai cette semaine – mais c’est un passeur assez bon pour produire d’une manière ou d’une autre.

RB Austin Ekeler, chargeurs contre chefs (29 $)

Avant la semaine 1, la plupart des propriétaires d’Ekeler, que ce soit dans les ligues de la saison ou dans les DFS, auraient été ravis si vous leur aviez dit qu’il aurait 20 touches. Mais avec 19 courses et une seule capture (une cible), le sentiment autour d’Ekeler n’est pas aussi positif. Le fait que Joshua Kelley ait l’air d’un meilleur coureur pur n’a pas aidé et a réussi une course sur la ligne de but. Quoi qu’il en soit, nous comptons sur un match vintage d’Ekeler contre les Chiefs, une équipe qu’il a déchirée pour un total de 221 verges (151 recevant) en deux matchs l’année dernière. Les occasions de touchés sont inquiétantes, mais les touches seront là, et comme nous l’avons vu avec David Johnson contre les Chiefs la semaine dernière, cela devrait mener à une bonne journée de métrage.

PLUS WEEK 2 DFS: Lineup Builder

RB Jonathan Taylor, Colts contre Vikings (19 $)

Taylor est peut-être craintif compte tenu de son prix, mais Yahoo était au courant de la blessure de Marlon Mack Achille avant de fixer ces prix, alors j’espère qu’il ne se démarquera pas autant. Nous prenons l’appât et nous nous attendons à un rôle beaucoup plus important pour Taylor cette semaine après avoir dominé les touches sur Nyheim Hines en seconde période de la semaine 1. Ce qui est le plus encourageant à propos de la talentueuse recrue est sa capacité de réception, qu’il a montrée en attrapant six balles. pour 67 yards contre les Jaguars. La défense des Vikings semblait vulnérable à tous les niveaux lors de la semaine 1, nous nous attendons donc à ce que Taylor ait de nombreuses chances de marquer des points.

WR DeAndre Hopkins, Cardinals contre Washington (31 $)

Hopkins a eu une si bonne semaine 1 qu’il ne correspond pas à notre thème «procéder avec prudence», mais certains gars, comme lui et Jackson, sont tout simplement trop bons pour être ignorés. Hopkins va clairement être ciblé tôt et souvent, et nous savons qu’il a le talent pour produire contre n’importe qui. Même s’il n’attrape pas à nouveau 14 passes, il a de bonnes chances d’entrer dans la zone des buts contre un secondaire suspect de Washington. Il va payer son prix élevé.

WR Amari Cooper, Cowboys contre Falcons (22 $)

Pourquoi Cooper est-il seulement 22 $? Il fait face à une équipe qui a été incendiée par plusieurs receveurs la semaine dernière, et il vient de remporter un match de 10 prises et 14 cibles dans lequel il était fréquemment confronté à Jalen Ramsey. Dallas a beaucoup de contributeurs offensifs talentueux, donc Cooper prendra probablement un siège arrière pour certains matchs, mais c’est le type de semaine où tout le monde peut avoir une part de l’action. Inscrivez-nous.

WR TY Hilton, Colts contre Vikings (21 $)

Nous ne savons pas exactement quoi penser de Hilton après la semaine 1. Il a reçu neuf cibles (bien) mais n’en a attrapé que quatre pour 53 yards (pas si bien). Nous savons que Philip Rivers le rejettera, mais nous savons aussi qu’il peut commettre des erreurs de conduite mortelle. Pour ces raisons, Hilton est probablement mieux adapté aux tournois, mais nous allons l’essayer en espèces étant donné la mauvaise performance de la défense des Vikings la semaine dernière. Davante Adams a fait ce qu’il voulait, et Allen Lazard et Marquez Valdes-Scantling ont tous deux marqué sur des balles profondes. On a l’impression que Hilton devrait avoir un étage élevé ici.

TE Tyler Higbee, Rams @ Eagles (16 $)

Avec autant de laissez-passer pour Robert Woods dimanche, il n’y avait que tellement d’autres productions à faire pour les autres récepteurs Rams. Higbee s’est toujours ouvert facilement sur ses trois prises, et avec Gerald Everett (arrière) cogné, il devrait voir plus de clichés cette semaine. Philadelphie a eu du mal à contenir Logan Thomas et le match de passe de Washington la semaine dernière, donc les Rams devraient pouvoir réussir ici.

FLEX Benny Snell Jr., Steelers contre Broncos (10 $)

Snell est un carré libre si James Conner (cheville) ne joue pas. Même si Conner est actif, Snell verra probablement la moitié des touches RB, ce qui devrait lui suffire pour rendre la valeur de son prix minimum. La défense contre la course de Denver a assez bien performé contre Derrick Henry, mais ce n’est pas un match effrayant. Pittsburgh devrait pouvoir déplacer le ballon, ce qui donnera à Snell quelques chances de marquer.

DEF Arizona Cardinals vs Washington (11 $)

L’Arizona a montré une amélioration de la course de passes lors de la semaine 1, limogeant Jimmy Garoppolo à trois reprises et ajoutant un botté de dégagement bloqué pour faire bonne mesure. Washington a accordé trois sacs et Dwayne Haskins est toujours sujet aux erreurs. Même sans foule, l’Arizona devrait bien jouer à domicile et produire de gros jeux, ce qui en fait une cible de valeur de premier ordre à D / ST.