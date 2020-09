La semaine 3 apporte encore plus d’excitation à notre article sur les piles DraftKings et FanDuel – il y a plusieurs piles avec un D / ST avec des demi-joueurs, tandis que nous avons également ajouté plus de piles à trois joueurs dans la liste. Cela vaut la peine de faire tapis avec conviction sur les matchs auxquels vous croyez pour arriver aussi près que possible du sommet de vos cash games et tournois NFL DFS.

Les stacks de la semaine dernière ont certainement connu des moments forts. Josh Allen et Stefon Diggs étaient géniaux, tout comme Kyler Murray et DeAndre Hopkins. Ryan Tannehill était génial aussi, mais nous avons laissé Jonnu Smith de côté (bien que Corey Davis ait au moins obtenu un touché). De toute façon, nous retournons à Tannehill cette semaine!

Choix de la semaine 3 NFL DFS: Top des piles de cash game pour DraftKings, FanDuel

QB Dak Prescott, WR Amari Cooper et TE Dalton Schultz, Cowboys @ Seahawks (pile FanDuel)

Cette pile est également utilisable sur DraftKings, mais avec un avantage légèrement moindre sur le prix de Prescott. La principale chose qui pourrait mettre cela au-dessus du point de vue de la construction de la gamme est le prix de Schultz, qui n’a pas encore rattrapé le fait qu’il a eu neuf réceptions au cours de la semaine 2. Bien que cela puisse régresser un peu, l’endroit le plus probable de Schultz. la perte irait de toute façon Cooper.

Si vous avez regardé Sunday Night Football, il est facile d’imaginer Prescott ayant une explosion similaire contre les Seahawks, qui semblaient bénéficier d’une foule bruyante normale. Au lieu de cela, Prescott aura la chance de faire des ajustements à la ligne et de trouver Cooper tôt et souvent. Ils ont eu l’une des meilleures relations du football depuis l’arrivée de Cooper à Dallas.

Utiliser Schultz au lieu de l’un des bouts serrés les plus chers de la semaine vous permet de payer chez RB, ce qui fonctionnera bien cette semaine dans les jeux d’argent.

QB Russell Wilson et WR Tyler Lockett, Seahawks vs Cowboys (pile DraftKings)

Il y a un potentiel de pile de jeu dans ce match Seahawks-Cowboys, donc que vous utilisiez une pile ou une autre, Lockett, Cooper et Schultz sont utilisables en combinaison, ce qui pourrait transformer votre alignement en un jeu de tournoi.

Wilson et Lockett constituent à eux seuls une pile de cash-game sûre, en particulier sur DK où Lockett bénéficie du score PPR. Wilson a prouvé sur SNF qu’il était à l’épreuve des matchs. Peu importait que ses récepteurs soient recouverts – il laissait toujours tomber des dix sous du ciel.

Dallas n’aura personne qui puisse garder Lockett, qui se déplace dans toute la formation pour les deux itinéraires de possession et le ballon profond occasionnel. Si vous vous sentez particulièrement heureux de Seahawk, DK Metcalf n’est pas non plus un mauvais jeu ici.

RB Jonathan Taylor et D / ST Indianapolis Colts vs Jets (pile DraftKings)

Il est tout simplement impossible que les Jets se disputent dans ce jeu avec Sam Darnold et Frank Gore comme armes offensives principales. Cela signifie que les Colts D / ST sont un jeu solide en soi pour ceux d’entre vous qui ne sont pas enclins à utiliser une pile RB-D / ST.

Mais dans la semaine 2, nous avons vu Taylor recevoir une utilisation aussi intensive que possible pour les Colts. Son prix a répondu, ce qui signifie qu’il ne sera plus un jeu de valeur populaire. Les gens devront en fait vouloir jouer Taylor pour ses résultats possibles. Chaque aspect du déroulement du jeu de ce jeu pointe vers une grande journée de Taylor qui s’écoule sur un blanchissage potentiel lancé par sa défense.

Semaine 3 DraftKings, FanDuel Picks: Meilleurs stacks pour les GPP / tournois quotidiens de football Fantasy

QB Cam Newton, WR Julian Edelman et WR Damiere Byrd, Patriots vs Raiders (pile FanDuel)

Cela convient comme une pile de cash game si vous utilisez simplement Newton et Edelman, mais utiliser le Byrd à faible propriété nous donne une chance de lancer les Patriots dans les tournois.

Newton pourrait ne pas courir pour deux touchés pour le troisième match consécutif, mais nous avons également été encouragés par ce qui semble être une capacité de passe améliorée. Les Patriots devraient continuer à mettre Cam en position de réussir, et c’est en partie pourquoi Edelman a eu une carrière élevée en recevant des verges lors de la deuxième semaine.

Ajoutez Byrd, qui a été le WR de la Nouvelle-Angleterre le plus cassé pendant deux semaines consécutives et a attrapé six cibles sur neuf lors de la semaine 2, et vous avez un trio capable de profiter d’une défense Raiders qui n’est pas aussi bonne comme les saints l’ont juste fait paraître.

QB Ryan Tannehill et WR AJ Brown, Titans @ Vikings (pile DraftKings et FanDuel)

Tannehill continue de lancer plusieurs touchés, mais son prix reste bas, tout comme sa propriété. C’est un autre match solide pour Tannehill, et idéalement, il retrouvera son meilleur WR à Brown. Les gens pourraient poursuivre Jonnu Smith après un gros match la semaine dernière, mais il n’y a pas de cohérence pour ces attrapeurs de passes.

C’est pourquoi nous allons avec Brown (en supposant qu’il est actif – sinon, pivotez vers Corey Davis). Brown est la meilleure menace profonde de cette équipe et l’un des meilleurs du football, ce qui en fait un jeu de tournoi idéal associé à notre QB à faible propriétaire.

RB Joshua Kelley, RB Austin Ekeler et D / ST Los Angeles Chargers contre Panthers (pile DraftKings et FanDuel)

En surface, cette idée peut sembler folle, mais ce n’est vraiment pas le cas. Lors de leurs 18 derniers matchs, les Panthers ont cédé un total de 33 touchés à la course aux RB. Cette saison, ils en ont cédé trois à chacun de leurs deux matchs. Nous savons donc qu’ils autorisent les scores, ce qui semble être une bonne nouvelle pour Kelley, qui a dépassé Ekeler 25-20 la semaine dernière et se classe neuvième dans la NFL avec huit portées dans la zone rouge.

Alors que Kelley pourrait être un marteau et un buteur sur la ligne de but, Ekeler a un grand potentiel de jeu, puisqu’il a en moyenne 7,4 verges par touche la semaine dernière contre les Chiefs. Il pourrait présenter des chiffres similaires contre les Panthers, et il convient de noter que la Caroline a remis 19 réceptions aux RB cette année, ce qui est bon pour la plupart de la ligue. Donc, Ekeler pourrait finir par s’écraser à cause de cela.

Il est difficile de choisir l’un des deux Ekeler ou Kelley, alors pourquoi ne pas choisir les deux? Ils pourraient tous les deux avoir de gros matchs dans un grand match, les deux sont à un prix raisonnable, et jouer les deux vous donne une différenciation clé de la composition. Pour couronner le tout, avec la défense des Chargers, qui vient d’arrêter Patrick Mahomes pour la majeure partie des trois quarts, et cette pile pourrait être unique avec un plafond plus élevé que ce que beaucoup pensent. – Jacob Camenker