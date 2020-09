Obtenez ceci – Lamar Jackson a laissé tomber la liste des espèces quotidiennes de football fantastique de Yahoo la semaine dernière! Oui, le joueur le plus bancable de tous les fantasmes a eu ce qui est probablement son pire jour fantastique de la journée de l’année dans notre alignement. C’est dommage car nous avons bien fait avec la plupart de nos autres choix (Austin Ekeler, Jonathan Taylor, DeAndre Hopkins, Amari Cooper, Tyler Higbee, Cardinals D / ST), mais Lamar était simplement “décent”. Nous attribuerons cela à de la malchance et chercherons à rebondir avec nos choix de trésorerie de la semaine 3 Yahoo NFL DFS.

Pour être honnête, notre plus grande bouffée la semaine dernière n’était pas Jackson – c’était Benny Snell, avec qui nous sommes restés malgré le fait que James Conner jouerait. Nous pensions que Snell obtiendrait toujours plus de 10 touches et serait performant, et compte tenu de son prix minimum, il avait encore le potentiel de porter ses fruits. Comme nous avions tort. Nous ne commettons plus cette erreur, optant plutôt pour trois RBs performants pour aller avec trois WR cibles élevées, un QB stable et un bon TE.

De toute évidence, nous misons sur le volume ici, et nous espérons que le verrouillage de ces étages élevés devrait nous aider à dépasser à nouveau la ligne de trésorerie.

Yahoo NFL DFS Picks Week 3: Football fantastique quotidien pour les jeux d’argent

Cette gamme est pour l’ardoise principale Yahoo DFS, budget de 200 $ (PPR demi-point, TD à quatre points)

QB Ryan Tannehill, Titans @ Vikings (31 $)

Une autre semaine, une autre performance de plus de deux TD de Tannehill – le neuvième match consécutif de saison régulière dans lequel il a fait cela. Ce n’est pas un risque, malgré ce que vous pourriez entendre sur la «première attaque» du Tennessee. Dans les jeux d’argent, il réussira facilement à faire le travail contre une défense vikings qui n’a pas été en mesure de sortir de son propre chemin.

RB Dalvin Cook, Vikings contre Titans (29 $)

Cook a marqué trois touchés cette année, mais a finalement été déçu, totalisant seulement 119 verges au total en deux matchs. Les Titans ont accordé de bonnes journées de course à Melvin Gordon et James Robinson jusqu’à présent cette saison, et Cook a plus d’avantages que les deux. Recherchez que le Minnesota s’appuie sur son meilleur joueur pour remettre son attaque sur les rails.

PLUS DE SEMAINE 3 DFS: Lineup Builder

RB Jonathan Taylor, Colts contre Jets (27 $)

Taylor était un jeu de craie la semaine dernière, et même si son prix a bondi de 8 $, il vaut toujours chaque centime. Après 28 touches lors de la semaine 2, il est clair qu’il est le dos des Colts. Les Jets ont été embarrassés par les arrières des 49ers la semaine dernière et ont permis un touché RB aux Bills lors de la semaine 1. Taylor devrait enregistrer un total facile de 100 verges et un score, et il pourrait avoir une journée monstre s’il travaillait plus dans le match de réception.

WR DeAndre Hopkins, Cardinals vs Lions (35 $)

Hopkins est à peu près aussi sûr d’un jeu qu’il y en a en ce moment. Il a attrapé 22 cibles sur 25 pour 219 verges et un score en deux matchs, et avec l’arrivée des Lions en ville, ces chiffres devraient devenir encore plus voyants. Il n’est pas bon marché, mais il paiera quand même.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

WR Diontae Johnson, Steelers contre Texans (18 $)

Avec 23 cibles en deux matchs, il est clair que les Steelers veulent impliquer Johnson tôt et souvent. Il court principalement des routes de traversée courtes, donc il ne devrait pas être considéré comme un joueur de haut plafond, mais contre les Texans, il devrait en faire assez pour payer son prix relativement bon marché. Johnson est parfait pour les cash games cette semaine.

WR AJ Green, Bengals @ Eagles (16 $)

Green a fait très peu cette année à part se lever avec précaution après pratiquement chaque coup, mais il convient de noter qu’il a reçu 22 cibles. S’il veut avoir autant de regards, il finira par produire. Les Eagles ont eu plus de problèmes avec les TE que les WR, mais à seulement 16 $, Green vaut la peine d’être essayé en cash game.

TE Hayden Hurst, Falcons vs Bears (18 $)

Hurst s’est lancé dans la semaine 2 en attrapant cinq cibles sur huit pour 72 verges et un touché. Cela correspond davantage à ce à quoi nous pouvons nous attendre, du moins en termes de captures et d’objectifs. Chicago a eu du mal contre TJ Hockenson (5-56-1) et Evan Engram (6-65), donc Hurst est bien placé ici même s’il comporte un certain risque en raison de la pléthore de talents à Atlanta.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

FLEX David Johnson, Texans chez Steelers (16 $)

Johnson a été ralenti par une bonne défense de Baltimore la semaine dernière (13 touches, 50 verges au total), et Pittsburgh a été tout aussi difficile contre Saquon Barkley et Melvin Gordon cette année. Cependant, Barkley (6-60) et Gordon (14 yards, TD) ont eu un certain succès dans les airs, et Johnson peut tout aussi facilement faire des dégâts qu’un receveur. Ce n’est pas un jeu haut de gamme, mais nous prendrons le volume garanti à un prix abordable dans les jeux d’argent.

DÉF Tampa Bay Buccaneers @ Broncos (10 $)

Payer le minimum pour une défense décente face à Jeff Driskel est un cadeau. N’y pensez pas trop.