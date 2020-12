Javi Lucas se bat avec le joueur de Marbella Karahodzic | Juan Plaza

Le Círculo affrontera ce soir (Palacio de los Deportes, 20h) le premier des deux matches importants qu’il disputera cette semaine sur son propre terrain. Le premier rival sera Morón, un match correspondant à la quatrième journée et qui a été reporté à l’époque en raison d’un positif dans les rangs de l’équipe sévillane. Le prochain match aura lieu samedi à la même heure et au même endroit contre Alcobendas, deux matchs qui, s’ils gagnaient, amélioreraient considérablement leur classement.

Galán continue avec des pertes dues à des blessures et aussi dans ce match il ne pourra pas compter sur Justinas Olichnevicius car il n’était pas inscrit au moment où ce match aurait dû être joué. Malgré la défaite, Círculo Gijón a offert une bonne image à Ponferrada samedi dernier dans un match dans lequel Tury Seara a joué à un haut niveau alors qu’il terminait avec 31 points à son actif, de bons pourcentages de tir et 32 ​​PIR, le deuxième plus haut des deux groupes LEB Plata, seulement dépassé par le joueur d’Algésiras Miguel Ortega qui est parti à 41 ans.

Pour Galán, les deux matchs de cette semaine “sont très importants au point qu’ils peuvent marquer notre championnat”.

Concernant Morón, il souligne que «c’est une équipe qui a également eu du mal en début de championnat mais après le changement d’entraîneur et l’arrivée de certains joueurs s’est améliorée mais il est vrai que certains d’entre eux ne pourront pas jouer contre nous à être un match reporté ». L’entraîneur a assuré qu’il était moins préoccupé par l’équipe adverse que par la sienne «parce que nous avons fait de gros efforts pour les joueurs ces derniers jours. Nous jouons samedi à Ponferrada et cette semaine nous avons deux matchs et mardi prochain nous jouerons à Algeciras, donc nous devons prendre grand soin de la santé des joueurs ». Les conditionneurs de pertes font parler le coach d ‘«héroïsme» s’il parvient à gagner la partie.

Cependant, si les joueurs du Círculo maintiennent le niveau qu’ils offraient ces derniers jours, la victoire n’est pas tirée par les cheveux puisqu’ils viennent de battre Marbella et Innova Chef, deux équipes bien mieux classées que l’Andalou. Nacho Galán assure que «c’est un jeu dans lequel la concentration sera très importante pour économiser les efforts, bien réfléchir à ce qu’il faut faire, éviter le personnel stupide, bien sélectionner les coups et arrêter des hommes clés comme Diego Gallardo qui est pourcentages supérieurs à 45% en triples ou Alejandro Rodríguez, qui est un homme de grande taille mais qui ouvre très bien ».

Galán a réitéré sa protestation d’avoir à jouer à huis clos ce qu’il considère comme une «discrimination» vis-à-vis du reste des équipes de la Ligue.