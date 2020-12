Le deuxième Bonus familial universel de S / 760 le paiement se poursuit dans le cinquième mode, correspondant au paiement en personne; de même, la collecte par DNI Account est dans sa phase finale. Mais qu’en est-il des bénéficiaires qui n’ont pas pu accéder à la subvention, par exemple parce qu’ils ont oublié la date attribuée?

La Modalité en face à face qui est en cours, s’adresse à tous les ménages qui n’ont pas de compte d’épargne ou de numéro de portable identifié afin qu’ils puissent bénéficier du bonus de 760 soles. Autrement dit, il sera activé pour ceux qui n’ont pas pu collecter via les mécanismes établis par le gouvernement tels que le dépôt de compte, le portefeuille numérique et les services bancaires cellulaires. Tu peux VOIS ICI le calendrier de paiement pour cette modalité.

Il convient de noter que les modes de paiement ont été établis selon cinq modalités, et celles-ci avaient à leur tour un calendrier de livraison basé sur le dernier chiffre de la pièce d’identité nationale du destinataire responsable de la collecte. En ce sens, le bénéficiaire a ou avait une certaine date pour accéder au S / 760 correspondant au Second Universal Family Bonus; cependant, s’ils n’ont pas pu le récupérer, ils ont encore le temps de le faire.

Lien familial universel. (Photo: Britanie Arroyo / GEC)

QUE FAIRE SI J’AI OUBLIÉ DE RECUEILLIR LA DEUXIÈME SUBVENTION

Conformément au décret d’urgence n ° 052-2020, la subvention peut être facturée jusqu’à un maximum de 30 jours calendaires après la fin de l’urgence sanitaire nationale, qui fin novembre a été prolongée jusqu’en mars 2021.

Si vous n’avez pas facturé, pour quelque raison que ce soit, et que vous avez besoin d’aide à cet égard, le gouvernement a fourni ces canaux de service pour plus d’informations:

LIGNE 1811

Du lundi au samedi, de 8h30 à 17h30, jours fériés inclus, vous pouvez appeler la ligne 1811. Là, ils pourront vous dire si votre ménage est bénéficiaire, la phase et le mode de paiement qui vous correspondent et ils vous aideront suivez les étapes pour accéder aux services bancaires mobiles ou à d’autres modalités.

CENTRES DE SERVICE AUTORISÉS

Ils sont situés dans de grands espaces pour faciliter l’attention de groupes réguliers de personnes, garantissant une distance sociale et des protocoles de sécurité. Par exemple, dans les écoles, les stades ou les parcs zonaux. Allez-y pour dissiper vos doutes sur la façon de gérer votre paiement et plus encore. Tenez compte du fait qu’il est préférable de ne pas quitter la maison et d’opter pour le mode téléphone.

Il est à noter que les bons ne sont pas remis dans ces établissements.

Conformément au décret d’urgence n ° 052-2020, la subvention peut être facturée jusqu’à un maximum de 30 jours calendaires après la fin de l’urgence sanitaire nationale (Photo: MIDIS)