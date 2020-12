Zlatan Ibrahimovic il a toujours été caractérisé par sa clarté et sa directivité. Il ne se cache pas et ne marche pas à demi-mesures lorsqu’il donne des interviews, comme la dernière qui a été publiée ce dimanche dans la “ Gazzetta dello Sport ”, un discours intéressant dans lequel le vétéran attaquant suédois laisse plusieurs perles: un nouveau bâton pour Pep Guardiola et des messages à Messi et Cristiano Ronaldo.

«J’ai joué dans de nombreux clubs et j’ai du respect pour tous. Mais Milan est le club où je me sens chez moi. Je vais à Milanello tous les matins et je ne suis pas pressé de rentrer chez moi. C’est ce que j’ai ressenti la première fois que je suis arrivé à Milan en 2010. Ils m’ont dit: «Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez mais vous devez donner des résultats. J’aimais ça parce que je pouvais être moi-même et en même temps je jouais pour l’un des plus grands clubs du monde. C’est pourquoi Milan est pour moi d’être au sommet », dit-il à propos de son club actuel, dans lequel il est un joueur clé malgré son âge.

Meilleur onze et meilleur but

Il parle également de son passé au Can Barça et revient à frapper Guardiola, avec qui il ne s’est pas fait de bons amis au Camp Nou: «Barcelone était une équipe de phénomènes: six premiers mois, puis à cause de l’entraîneur (Guardiola), ils ne l’ont pas fait. c’était bien…”. Là, il a coïncidé avec Messi, qui curieusement n’inclut pas dans son onze idéal, quelque chose d’assez étrange car c’est aussi qu’il ne place pas Cristiano Ronaldo parmi les meilleurs et oui Xavi Hernández. Voici les onze idéaux d’Ibra: Buffon; Maicon, Nesta, Cannavaro, Maxwell; Viera, Xavi, Nedved, Zidane; Ronaldo et Maradona.

Enfin, interrogé sur le meilleur but de sa carrière et il ne doute pas que c’est celui qu’il a marqué avec la Suède contre l’Angleterre il y a huit ans: «Mon but contre l’Angleterre en 2012. En arrière de 40 mètres. Au dessus de. C’est ma vision d’un coup de pied de vélo. Et puis il y a les vélos que j’ai volés quand j’étais jeune, pas un, beaucoup: pour aller à l’entraînement, je devais faire 7 kilomètres, je n’avais pas d’argent pour en acheter un et si j’en trouvais un dans la rue, je l’emprunterais et le rendrais ensuite » .