Afin que les étudiants de différents niveaux d’enseignement ne manquent pas les cours et continuent à développer leurs connaissances au milieu de la pandémie, le Secrétariat de l’éducation publique (SEP) du Mexique a mis les différents contenus du programme à la disposition de tous. Apprendre à la maison II, correspondant à l’année scolaire 2020-2021, qui a débuté le 24 août et se terminera le 9 juillet de l’année prochaine pour les écoles maternelles, primaires, secondaires et secondaires.

Les informations sont classées par niveau scolaire, matières, horaires et canaux par lesquels elles seront diffusées du lundi au vendredi, comme si les élèves fréquentaient régulièrement leurs classes. Les cours, qui seront officiellement valides, seront dispensés à la télévision et seront exempts de publicité, en plus d’avoir la participation d’un chauffeur et d’un enseignant à chaque fois.

Pour vous faciliter la recherche de toutes les données; Ensuite, nous vous présentons les contenus disponibles pour ce mardi 10 novembre. Faites très attention.

L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Le contenu de ce niveau éducatif se compose de sept matières: éducation socio-émotionnelle, exploration et compréhension du monde naturel et social, langue et communication, pensée mathématique, arts et éducation physique.

Horaires et canaux

De 8h00 à 9h00 sur les chaînes Once Niños et Televisa (11.2 et 5.2) De 15h00 à 16h00 sur les chaînes SPR et Imagen Televisión (20.1 et 3.2) De 17h30 à 18h30 par Heraldo TV (10.2)

ÉDUCATION PRIMAIRE

Les matières qui seront enseignées sont: l’éducation socio-émotionnelle, les mathématiques, la connaissance de l’environnement, la langue maternelle, les sciences naturelles, les arts, l’éducation physique, l’anglais, la formation civique et éthique, une vie saine, entre autres.

Horaires et canaux pour le primaire 1

De 9h00 à 11h30 sur les chaînes Once Niños et Televisa (11.2 et 5.2) De 12h00 à 15h30 sur la chaîne Tv Azteca (7.3) De 18h30 à 21h00 par Heraldo TV (10.2)

Horaires et canaux pour le primaire 2

De 11h00 à 13h30 sur les chaînes Once Niños et Televisa (11.2 et 5.2) De 15h00 à 17h30 sur Tv Azteca (7.3) De 20h30 à 23h00 sur Heraldo TV (10,2)

Horaires et canaux pour le primaire 3

De 13h30 à 17h00 sur les chaînes Once Niños et Televisa (11.2 et 5.2) De 17h30 à 20h00 sur Tv Azteca (7.3) De 7h30 à 10h00 sur Heraldo Télévision (10,2)

Horaires et canaux pour le primaire 4

De 16h30 à 19h00 sur les chaînes Once Niños et Televisa (11.2 et 5.2) De 19h30 à 23h00 sur Tv Azteca (7.3) De 9h30 à 12h00 sur Heraldo Télévision (10,2)

Horaires et canaux pour le primaire 5

De 19h00 à 21h30 sur les chaînes Once Niños et Televisa (11.2 et 5.2) De 7h30 à 10h00 sur Tv Azteca (7.3) De 12h00 à 15h30 sur Heraldo Télévision (10,2)

Horaires et canaux du primaire 6

De 21h00 à 23h30 sur les chaînes Once et Televisa (11.2 et 5.2) De 9h30 à 12h00 sur Tv Azteca (7.3) De 15h00 à 17h30 sur Heraldo TV (10,2)

fais pour voir les heures exactes de chaque cours.

Le ministère de l’Éducation publique (SEP) a mis le contenu du programme Apprendre à la maison II à la disposition des étudiants (Photo: Gouvernement du Mexique)

EDUCATION SECONDAIRE

Le contenu de l’enseignement secondaire comprend les matières suivantes: langue maternelle – espagnol, mathématiques, histoire, physique, chimie, biologie, éducation civique et éthique, technologie, arts, éducation civique et éthique dans le dialogue, mode de vie sain, anglais, entre autres.

Horaires et canaux pour la 1re secondaire

De 16h00 à 19h00 par Imagen Televisión (3.2)

– Répétition de 21h30 – 00:00 heures (3.2)

Horaires et canaux pour la 2e secondaire

De 8h00 à 11h00 par Imagen Televisión (3.2)

– Répéter de 18h30 à 21h30 jusqu’à (3.2)

Horaires et canaux pour la 3e secondaire

De 10h30 à 13h30 par Imagen Televisión (3.2)

– Répétition de 15h00 à 18h00 par Milenio TV (6.3)

fais pour voir les heures exactes de chaque cours.

Il est également nécessaire d’indiquer que les étudiants de première, deuxième et troisième année pourront suivre le contenu à travers:

Ingenio TV (14.2) de 15h00 à 18h00

ÉCOLE SECONDAIRE

Les matières de ce niveau d’enseignement sont: la vie saine, la pensée mathématique, la conscience historique, la responsabilité sociale éthique et civique, l’éducation et les connaissances numériques et la communication.

Les étudiants du deuxième cycle du secondaire et du supérieur reprendront leurs activités à partir du 21 septembre, ce qui variera en fonction du campus éducatif auquel ils sont inscrits.

Plus d'informations en faisant pour connaître tous les détails.

Horaires et canaux

De 8h00 à 12h00 par Milenio Televisión (6.3) De 18h00 à 22h00 (6.3)

Horaires et canaux de la Communauté Telebachillerato

De 12h00 à 14h00 et de 22h00 à 00h00 par Milenio Televisión (6.3)

Il convient de noter que pour le Baccalauréat communautaire et le Telebachillerato, les chaînes privées ont également été désignées comme:

Lecture totale sur le canal 164.SKY sur le canal 260.Dish sur le canal 306.IZZI sur le canal 480.Mégacable sur le canal 135.Axtel sur le canal 131. Après l’épidémie de coronavirus, le programme d’enseignement à distance «Apprendre à la maison» a été mis en œuvre au Mexique. (Photo: SEP)

DICTED DE COURS DANS LES CANAUX DE PAIEMENT

Cadena 1 diffusera le contenu des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l’enseignement primaire à travers les canaux 144 de Total Play, 311 de Star TV, 330 de SKY, 280 de Dish et 311 d’IZZI.

Cadena 3 diffusera les cours de première, deuxième et troisième année du secondaire à travers les chaînes 122 et 1122 de SKY, 622 et 122 de Dish, et en 722 d’IZZI.

POUR CEUX QUI N’ONT PAS DE TÉLÉVISION?

Les familles qui n’ont pas accès à une télévision ou à un signal qui atteint leur lieu de résidence, le SEP a proposé une autre forme d’éducation afin que leurs mineurs puissent suivre des cours

Il s’agit d’un programme radio avec 640 transmissions dans 20 langues autochtones. De cette manière, l’éducation des Mexicains sera garantie.

COMMENT RÉGLER MON TÉLÉVISEUR POUR VOIR LEARN AT HOME II?

En suivant ces étapes simples partagées par le Secrétariat de l’éducation publique (SEP) du Mexique, vous aurez accès aux chaînes Milenio TV (6.3), Televisa (5.2), Eleven filles et garçons (11.2), TV Azteca (7.3), Imagen TV (3.2) et Ingenio TV (14.2) qui diffusera le contenu d’Aprendo en Casa II:

Appuyez d’abord sur la touche Menu de la télécommande du téléviseur et sélectionnez la configuration ou la configuration. Sélectionnez «Recherche de chaînes» ou une option similaire. Choisissez «Recherche automatique» ou «Synchroniser les nouvelles chaînes». Attendez que le téléviseur trouve et syntonise toutes les chaînes disponible.

Demain, nous entamons le nouveau cycle #school 2020-2021 avec

Retour à l’école – Apprendre à la maison II 🧩 #EducationInitial

🖍 #EducationPréscolaire

✏️ #Primaire

📖 #Secondaire

📚 #Baccalauréat Nous partageons avec vous comment programmer votre télévision, vos chaînes et vos lignes de services pour démarrer avec succès. pic.twitter.com/Bxuinfvil7 – SEP México (@SEP_mx) 23 août 2020

OU PUIS-JE VOIR ET TÉLÉCHARGER LE LIVRET D’ACTIVITÉ?

Les livrets d’activités du SEP pour le cycle scolaire 2020-2021 seront disponibles gratuitement pour les élèves et les enseignants de la première à la sixième année du primaire, ainsi que pour les niveaux de la première à la troisième du secondaire, sur le site officiel d’Aprende en Maison II.

Si vous souhaitez télécharger ce matériel d’étude, il y a une barre de recherche sur la page d’accueil si vous connaissez le titre de la publication ou en cliquant ici pour aller directement à la section «Retournons à l’école».

OU PUIS-JE VOIR LES MANUELS TEXTES SEP PAR ÉTAT?

Sur la même page principale du SEP, il y a aussi une section qui vous permet de trouver du contenu et du matériel pédagogiques en fonction de l’état du Mexique dans lequel vous vivez, soit en cliquant ici pour aller directement, soit en utilisant la carte qui vous permet de le localiser plus rapidement.

Malheureusement, ils ne peuvent être consultés qu’en ligne, mais on sait que les manuels gratuits ont été assainis et livrés à des rendez-vous échelonnés ou, dans des cas exceptionnels, emmenés au domicile des étudiants en fonction de chaque entité.

La communauté CONALEP propose la consultation du catalogue de livres électroniques que SEP a pour vous et vous pouvez continuer à apprendre de chez vous (Photo: Gouvernement du Mexique / Twitter)

COMMENT LES ÉTUDIANTS SERONT-ILS CLASSÉS?

Les élèves des écoles d’éducation de base seront évalués tous les trois mois et en fonction du contenu de chaque matière, en plus de ce qui est enseigné à Aprende en Casa II. Comme il s’agit de cours à distance, il n’y aura pas d’appel nominal pour les écoliers, les enseignants doivent donc rester en contact avec les élèves via Internet, les appels téléphoniques, les périphériques ou via des publicités affichées dans les écoles. La remise des notes sera divisée en trois tours: le premier du mardi 24 novembre au vendredi 27 novembre; le second, du mardi 23 mars au vendredi 26 mars 2021; et le troisième et dernier du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021.

QUE PUIS-JE FAIRE SI MON ENFANT MANQUE UN COURS?

Si vous ne pouvez pas voir la classe qui vous correspond, dans la plate-forme www.aprendeencasa.mx, il y a une section dans laquelle vous pouvez trouver les liens vers tous les programmes qui ont été téléchargés sur YouTube. Vous avez également la possibilité d’accéder aux émissions sur différentes chaînes de télévision payante.

L’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) a laissé plusieurs recommandations aux parents afin que leurs enfants n’aient pas de problèmes pendant leurs cours à domicile. | Crédit: Pexels / Référence.

COMBIEN DE «PONTS» COMPORTERA L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021?

Le secrétaire au Tourisme, Miguel Torruco Marqués, a annoncé que le Cycle aura cinq ponts de vacances courts et trois longs. Le «pont de vacances» ou «long week-end» sont des termes utilisés pour désigner une période de vacances ou de vacances qui se forme en joignant un jour férié à un autre, ou un week-end, il doit nécessairement être un jour sur deux, La liaison de plusieurs vacances n’est pas considérée comme un pont. Dans certains pays, l’expression «sandwich» est utilisée pour désigner spécifiquement la journée de travail à l’origine qui, parce qu’elle était entre les vacances, est considérée comme non travaillée, selon Wikipedia.

QUELLES SONT LES DATES DES PONTS COURTS?

Le vendredi 11 décembre, il n’y aura pas de cours en raison d’un nouveau conseil technique de l’école.Le lundi 1er février et le vendredi 19 février 2021, il n’y aura pas de cours.

QUELLES SONT LES DATES DES LONGS PONTS?

Le vendredi 13 novembre, il n’y aura pas de classes en accord avec le Magistère pour que les enseignants effectuent la décharge administrative. Le lundi 16 novembre, il n’y aura pas de travail pour le jour de la Révolution mexicaine qui sera célébré le 20 du même mois. De mars au lundi 15 mars 2021, les cours seront suspendus en raison de la naissance de Benito Juárez. Le vendredi 25 et le lundi 28 juin 2021, il n’y aura pas de cours en raison du conseil technique de l’école et de la décharge administrative, respectivement. SEP Aprende en Casa II aura des ponts pendant l’année scolaire (Photo: Gouvernement du Mexique)