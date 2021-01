Les membres du conseil du football ont donné des détails sur ce que le marché des pass Bouche. Tellement de Image de balise Marcelo Delgado comme Raul Cascini Ils ont convenu que le “Xeneize” ne ferait pas de folies et que, pour le moment, Miguel Russo n’a demandé aucun renfort. Cependant, Marcos Rojo C’est un nom lié au club et “Chelo” a été consulté à ce sujet.

“Je vous ai entendu dans la presse dire beaucoup de choses. De notre côté, nous n’avons rien dit. Nous aimerions qu’il vienne, c’est un joueur senior et national. S’il vient, nous serons très heureux qu’il vienne, nous serions ravis, mais pour l’instant ce sont toutes des rumeurs », a-t-il expliqué dans une interview à« Diario Xeneize ».

CasciniPour sa part, il a également évoqué la possibilité de renforts. “Il doit être un joueur senior et jouer en Europe. Aujourd’hui, il est très difficile pour eux de faire demi-tour. Il y a toujours la volonté du joueur de revenir et de jouer dans la meilleure équipe de tous, qui est Bouche. Vous devez rechercher des situations et regarder des vidéos de joueurs toute la journée comme nous le faisons. Vous devez également parler à beaucoup de gens pour trouver des options. Les fans de Bouche Il faut être heureux, l’équipe a été championne deux fois, ce qui n’est pas peu, et nous nous sommes battus pour la Coupe jusqu’au bout. Après avoir dit ce qu’ils voulaient, mais les meilleurs étaient nous jusqu’à présent », a-t-il reconnu.

En outre, le “Mosquito” faisait référence à l’inclusion de joueurs des divisions inférieures dans la première équipe. “Nous sommes très satisfaits des garçons. Il n’y a pas eu de inférieurs, nous sommes avec la pandémie, mais avec les entraîneurs nous avons réussi à les faire rejoindre les garçons de réserve, menés par Sebastián Battaglia. Les garçons que nous avions vus lors des 8 premiers matches de Réserve c’était au début de 2020. Nous les avons rassemblés, le personnel d’entraîneurs de Russo a dû faire un travail accéléré et cela a payé: trois ou quatre gars ont fait leurs débuts », a-t-il déclaré.

“Nous pensons que c’était très positif, sachant qu’en raison du problème oriental de la pandémie, il y avait des gars que nous ne pouvions pas voir. Concernant les renforts, nous devons être calmes. Nous évaluons les possibilités, les analysons avec le staff technique. Nous en sommes très satisfaits. Nous avons également un campus », a-t-il déclaré.

Finalement, Cascini défini: “Gagner les Libertadores est le désir de tous. Ce n’est pas facile. Tout au long de la vie du club, nous n’en avons obtenu que six. De grands joueurs ont traversé l’histoire de Bouche et tout le monde ne pouvait pas le gagner, d’autres l’ont fait. C’est le désir de tout le monde de le gagner, mais cela ne doit pas vous rendre fou ou vous perdre de vue. Que vais-je faire? Vous ne pouvez pas amener 30 joueurs sur un marché de passage pour voir si je le gagne. Peut-être, avec ce que vous avez, amener deux ou trois joueurs … De cette façon, vous avez de la chance de gagner. Personne ne le sait. Il a été démontré par le passé que faire appel à beaucoup de joueurs ne vous aiderait peut-être pas à gagner. “