Barcelone traverse le pire moment depuis le football et l’institutionnel ces dernières années. Après la démission de Josep María Bartoméu, il s’inscrit aux élections qui auront lieu l’année prochaine pour désigner le nouveau président. Pour l’instant, un Directoire gère le culé club.

D’après les résultats, en Ligue des champions, il s’est avancé deuxième du groupe et n’aura à affronter ni plus ni moins que le PSG, dernier finaliste de la compétition. En Liga en Espagne, le casting dirigé par Ronald Koeman est très irrégulier et compte 21 points, se classant cinquième, derrière 8 des leaders que sont l’Atlético de Madrid et le Real Madrid.

Jordi Farré, l’un des candidats à la présidence à Barcelone, a ravi tous les fans: “Lionel Messi et Neymar joueraient ensemble à Barcelone l’année prochaine”, a-t-il assuré. En outre, il a ajouté: “Je suis sûr que Messi ne veut pas partir. J’ai parlé avec son entourage, je n’ai avancé en rien, mais il m’a dit qu’il voulait rester, mais qu’il voulait un projet gagnant. Mon projet est que je renouvelle année après année, après avoir créé une marque commune entre Messi et Barsa et que Messi est le président d’honneur “. Cependant, il a précisé: “Ils doivent s’adapter aux conditions actuelles du club”.

Concernant la star brésilienne, il a indiqué: “Neymar sera le bienvenu, mais la première chose qu’il doit faire est de retirer les demandes, de demander pardon sans humiliation … Nous nous trompons tous. Nous avons parlé avec son environnement et ils nous ont dit de ‘rentrer chez lui “Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde dans l’équipe? Il y a une option qui est la ‘demande de transfert’, qui serait l’équivalent d’une année de jeton, pour 40, 45 millions viendraient”.

Farré a évoqué la possibilité d’ajouter Xavi à son projet et a déclaré: “Xavi est le meilleur milieu de terrain de l’histoire du football. Il nous a déjà dit qu’il ne viendrait au Barça qu’en 2022. Il est l’avenir de Barcelone, mais il doit commencer par la filiale pour se familiariser avec l’environnement en tant que coach. Je ne pense pas qu’il veuille former d’anciens coéquipiers ».

Cela semble être une utopie, mais le candidat à la présidence du club culé est ravi de réunir la star argentine avec la star brésilienne … Est-ce que ça va arriver?