Serena Williams a déclaré qu’elle avait du mal à “rester positive” après que Maria Sakkari l’ait époustouflée dans le dernier set pour atteindre les quarts de finale de l’Open de l’Ouest et du Sud.

Sakkari a riposté pour passer dans les huit derniers avec une victoire 5-7, 7-6 (7-5), 6-1 à New York mardi.

Williams a sauvé sept balles de match dans un dernier set que Sakkari a dominé avant que la championne fatiguée du Grand Chelem à 23 reprises ne soit finalement tirée de sa misère par le numéro 21 mondial grec.

La légendaire Williams a révélé qu’elle avait des crampes mais a exprimé des inquiétudes quant à ses niveaux de performance cette semaine.

Interrogé sur ce qui s’est passé lors de la capitulation du dernier set, le joueur de 38 ans a déclaré: “Je ne sais pas, pour être honnête. C’est difficile de jouer comme j’ai joué et de rester positif. Et de jouer neuf heures dans un la semaine, c’est trop. Je ne joue généralement pas comme ça, c’est tout nouveau pour moi. “

«C’était difficile», a-t-elle ajouté. “J’aurais littéralement dû gagner ce match. Il n’y avait aucune excuse.

“C’était difficile, mais j’avais tellement d’occasions de gagner, et je dois trouver celle-là, comme comment recommencer à gagner ces matches. Il n’y a vraiment aucune excuse, pour être honnête.

“J’ai commencé à avoir des crampes, mais je n’aurais pas dû être dans cette situation. Je ne pense pas que ça aide mentalement quand c’est comme, vous savez que le match est terminé et que vous avez gagné le match, et maintenant vos jambes étaient déjà fatiguées et maintenant ils sont encore plus fatigués.

“Je me suis littéralement mis dans cette situation. Tu sais, c’est comme sortir avec un gars que tu sais craint. C’est littéralement ce que je continue de faire ici. C’est comme si je devais me débarrasser de ce gars. Cela n’a tout simplement aucun sens. C’est frustrant.”

Sakkari jouera Johanna Konta pour une place en demi-finale.