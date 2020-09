Six fois championne de l’US Open, Serena Williams a surmonté ses premières difficultés pour vaincre la gagnante de 2017 Sloane Stephens en trois sets, 2–6, 6–2, 6–2 samedi pour passer à la deuxième semaine de l’US Open.

Stephens, 27 ans, a ouvert le match de troisième tour au stade Arthur Ashe en apparaissant comme la compétitrice plus douce après avoir pris la première pause 2–1. Williams a rebondi et a sauvé le double point de rupture pour maintenir le service, mais a continué à paraître lent avec Stephens devant 3–2. Les luttes du joueur de 38 ans pour suivre les rallyes se sont poursuivies, permettant à Stephens de remporter le premier set.

Cependant, Williams a trouvé son rythme au début du deuxième set et a livré sa deuxième prise avec un as pour prendre une avance de 2-1. Mais avec trois erreurs consécutives, Stephens a profité des erreurs de Williams pour revenir 2–2. Williams s’est ensuite creusé des ennuis quand elle a commis une double faute à deux mais a trouvé deux gros services pour monter 3–2.

Ensuite, c’est Williams qui a profité des erreurs de Stephens dans le deuxième set et a égalisé le match à 2–6, 6–2.

La confiance du vainqueur du Grand Chelem à 23 reprises a continué de s’améliorer tout au long du troisième set. L’erreur du revers de Stephens au point de jeu a permis à Williams de prendre une avance de 4-1. Mais Stephens n’a pas reculé pour l’instant et a tenu pendant 2–4. Cependant, elle n’a pas pu suivre l’intensité de Williams à la fin du set.

Le match très attendu de Williams et Stephens samedi a marqué la première fois que les deux se sont affrontés depuis 2015. Tous les yeux étaient rivés sur le duo compte tenu de leur histoire, qui remonte à 2013.

Lors de son premier match en carrière contre Williams, Stephens a perdu en deux sets lors des quarts de finale de Brisbane International, mais a présenté un défi pour la très favorisée Williams. Quelques semaines plus tard, Stephens s’est rassemblé de manière choquante pour contrarier Williams en quarts de finale de l’Open d’Australie. Après la victoire, Stephens s’est déclarée la prochaine grande joueuse à surveiller, ce qui ne convenait pas à Williams.

Plus tard cette année, les deux se sont rencontrés au quatrième tour de l’US Open, mais Williams a rapidement remporté le match 6–4, 6–1 et le titre. Avant samedi, Stephens et Williams se sont affrontés pour la dernière fois au quatrième tour de Roland-Garros 2015. Stephens a remporté le premier set, mais Williams s’est ralliée pour gagner le match et plus tard pour remporter son troisième titre à Roland Garros.

Après la victoire de samedi, Williams se qualifie pour le quatrième tour dans le Queens, où elle affrontera la 15e Maria Sakkari, de Grèce, lundi. Williams cherche son 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de tous les temps de Margaret Court.