Le tribunal pénal numéro 3 de Saint-Sébastien a condamné deux ans de prison à Sergi Enrich et Antonio Luna, anciens collègues d’Eibar, pour la diffusion d’une vidéo à contenu sexuel, comme le rapporte le journal Iusport. Eddy silvestre, un autre collègue du club des armuriers et qui a été accusé pour la diffusion de la vidéo, a finalement été acquitté.

En 2016, Sergi Enrich et Antonio Luna, actuellement dans les disciplines d’Eibar et de Gérone respectivement, a publié une vidéo dans laquelle les deux ont eu des relations sexuelles avec une jeune femme qui a refusé d’être enregistrée et qui a ensuite dénoncé les deux joueurs. Le tribunal pénal numéro 3 de Saint-Sébastien a condamné les footballeurs à deux ans de prison pour un crime de découverte et de divulgation de secrets affectant des données personnelles révélant la vie sexuelle, en plus d’une peine accessoire de disqualification spéciale pour le droit au suffrage passif et une amende de 100 000 euros.

Comme rapporté par IUSPORT, le repentir des joueurs a été essentiel pour le parquet et le parquet privé pour réduire les peines demandées à Sergi Enrich et Antonio Luna de cinq à deux ans de prison, qui ils ont reconnu leur culpabilité lors du procès oral: “Je veux m’excuser. Ce sont des images dures, je le regrette beaucoup. Je ne peux pas regarder la vidéo », a déclaré Sergi Enrich. Après lui, un Antonio Luna a déclaré qui a également montré son repentir.

Finalement, Eddy Silvestre, qui partageait un vestiaire avec eux, a été acquitté après n’avoir pas pu prouver sa responsabilité dans la diffusion de la vidéo. Un recours peut être formé contre la condamnation du tribunal pénal numéro 3 de Saint-Sébastien devant le tribunal provincial de Guipúzcoa.