Manchester City espère que Sergio Agüero reviendra en action aussi rapidement que prévu.

L’Argentin a subi une blessure aux ischio-jambiers lors du match nul 1-1 du week-end dernier alors que West Ham et City se préparaient à être sans lui pendant environ un mois.

Cela l’aurait vu manquer leur affrontement en Premier League avec le champion en titre de Liverpool le 8 novembre, mais il y a maintenant de l’espoir qu’il pourrait participer à ce match.

Selon des rapports fiables de Jose Alvarez, Agüero se sent bien et pourrait figurer le week-end prochain.

La blessure de Sergio Agüero est optimiste et il devrait être en forme dans deux semaines au plus, ce qui est plus tôt que prévu. Agüero se sent bien.

