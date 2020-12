Sergio Alvarez Moya Marcos Leon

Le cavalier avilesino Sergio Alvarez Moya Il a remporté deux championnats d’Espagne aujourd’hui, celui absolu sur “Valdoco des Caps” et le haut de 1,40 avec “Cartouge”, aboutissant à un excellent week-end au complexe équestre Oliva Nova à Valence.

Alvarez Moya Il n’avait plus participé à un championnat d’Espagne depuis 2016, année au cours de laquelle il avait également remporté le titre. Après plusieurs saisons au cours desquelles ses engagements internationaux l’ont empêché de jouer le National, cette année et en raison du covid-19, il n’y a pratiquement pas eu de concours et l’avilée a décidé de participer à nouveau.

L’Asturien a été le plus régulier des deux parcours de qualification et de la finale à se qualifier à la première place devant les Madrilènes Alberto Marquez Galobardes, avec “Aldo du Manoir”, et par Eduardo Alvarez Aznar, avec “Legend”. Parallèlement au championnat espagnol absolu, d’autres ont été disputés pour les hauteurs et Sergio a concouru et a remporté le 1.40, sur “Cartouge” à cette occasion.

À ce stade, l’avilesino a atteint le tour final en deuxième position derrière Alejandro Entrecanales, mais Sergio a fait un tour sans faute et Entrecanales a échoué en ajoutant trois renversements qui l’ont même fait descendre du podium.

Après Sergio, le Madrilène s’est qualifié Leticia Riva, avec “Esperanza d´Esquelmes”, et Jésus Garmendia, en compétition pour Castilla-La Mancha avec “Valuta”. À Oliva Nova, le championnat espagnol des jeunes cavaliers a également eu lieu, qui a eu lieu Sira Martinez Cullell, la fille de l’entraîneur national de football, Luis Enrique.