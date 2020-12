Pressé après la défaite de la Club de football de Barcelone aux mains de Cadix, Sergio Busquets Il s’est présenté devant le microphone Movistar + pour analyser un match dans lequel les Catalans ont payé cher leurs erreurs défensives, ce qui se répète depuis le début de la Ligue. Le milieu de terrain, qui a commencé, a analysé ce qui s’est passé et a confirmé que pour eux, l’équipe “ressemble à une autre” en compétition nationale par rapport à la Ligue des champions, où tout est couture et chant pour le moment.

Statut de l’équipe dans la ligue

«Oui, c’est clair que c’est inquiétant et il y a beaucoup de défaites, il y a encore beaucoup de championnat mais plus on clique, plus on s’éloigne des premières positions qui est notre objectif.

Erreurs défensives

«On a réagi mais quand il y a deux buts Ça coûte beaucoup plus cher, on a bien réagi au premier but avec possession et arrivées et quand il semblait qu’on avait fait match nul et qu’on avait des options car il restait une demi-heure, on a fait une autre erreur et c’est beaucoup plus difficile.

«Des erreurs individuelles spécifiques nous ont coûté de nombreux points et de nos jours loin de chez soi tout match qui commence par la victoire du rival c’est trop d’avantage, il va falloir corriger ça, essayer d’avoir plus de fortune et continuer, il n’y a pas d’autre option ».

Deux visages du Barça

«Chez Champions, il est clair que l’équipe semble différente. Je ne sais pas pourquoi, si nous avions les explications, nous essayerions de le rediriger. Dans les derniers matches, peut-être des erreurs spécifiques marquent le match contre nous, puis c’est beaucoup plus difficile car l’équipe rivale se rapproche, d’autres jours nous n’avons pas réussi face à la porte. C’est une accumulation de choses, on ne peut pas se blâmer pour l’attitude Mais commencer comme ça rend les jeux très difficiles.