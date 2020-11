Sergio Garcia il manquera une majeure pour la première fois depuis plus de 20 ans. Le golfeur espagnol, l’un des plus réguliers du circuit, a communiqué via les réseaux sociaux qui a été testé positif au coronavirus ainsi, ne pourra pas participer aux Augusta Masters, qui se déroule du 12 au 15 novembre au prestigieux Augusta National Golf Club.

Champion en 2017, García s’était soigneusement préparé pour l’un des plus grands tournois du calendrier, dans une année compliquée en raison de les arrêts provoqués par la pandémie de coronavirus. C’est précisément ce virus qui supprimera Sergio de l’endroit où il a grandi sa première et seule majeure à ce jour, et après la conquête de qui il n’a plus pu frapper régulièrement sur le circuit.

García a communiqué via son compte Twitter le positif pour le coronavirus et l’absence qui en a résulté à Augusta National. “Samedi soir, quand je suis rentré de Houston, J’ai commencé à remarquer des démangeaisons à la gorge et une petite toux. Ces symptômes ont continué avec moi dimanche, alors j’ai décidé de me faire tester pour COVID-19, tout comme ma femme Angela. Heureusement, elle a été testée négative mais je ne l’ai pas fait », a posté Sergio, avec un deuxième message confirmant sa démission forcée pour participer à Augusta.

«Après 21 ans sans manquer un Major, je vais malheureusement rater l’Augusta Masters cette semaine. L’important, c’est que ma famille et moi allons bien. Nous reviendrons plus forts qu’avant et en avril prochain, nous essaierons d’obtenir la deuxième Green Jacket ». L’organisation du tournoi a également communiqué la nouvelle par courrier. “Sergio García a informé le Augusta National Golf Club qu’il ne participerait pas au Masters 2020 parce qu’il a été testé positif au covid-19 dans une analyse”, indique la note.