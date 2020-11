Sergio García, lors d’un tournoi. .

Les organisateurs du Masters, qui se joue du jeudi au dimanche au Augusta National, a annoncé ce lundi le retrait de l’Espagnol Sergio García du tournoi qu’il a remporté en 2017, pour avoir été testé positif dans un Test du virus Corona.

“Sergio García a informé le Augusta National Golf Club qu’il ne participerait pas au Masters 2020 car il a été testé positif au covid-19 dans une analyse”, rapporte le tournoi.

Le joueur de Borriol (Castellón), 40 ans, l’explique lui-même sur ses réseaux sociaux: «Samedi soir, à mon retour de Houston, j’ai commencé à remarquer des démangeaisons de la gorge et une légère toux“.

“Ces symptômes ont persisté avec moi dimanche, j’ai donc décidé de me faire tester pour le covid-19, tout comme ma femme, Angela. Heureusement, elle a été testée négative, mais je ne l’ai pas fait”, ajoute l’Espagnol.

Après 21 ans sans manquer un Major, je manquerai malheureusement @themasters cette semaine. L’important, c’est que ma famille et moi allons bien. Nous reviendrons plus forts qu’avant et en avril prochain, nous essaierons d’obtenir la deuxième veste verte 👊🏼 pic.twitter.com/Ukn5XMWnTT – Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 9 novembre 2020

«Après 21 ans sans manquer un Major, je vais malheureusement rater le Masters cette semaine. L’important est que ma famille et moi allons bien. Nous reviendrons plus forts qu’avants et en avril prochain, nous essaierons d’obtenir la deuxième Green Jacket », déclare García, qui a remporté en 2017 le Masters, le premier« majeur »de sa carrière.

Le golfeur a onze titres sur le PGA Tour et 16 sur le circuit européen. Sa dernière victoire a été remportée le 4 octobre au championnat Sanderson Farms.

Le Masters est le troisième et dernier gros de la saison 2020. Il devait être joué du 9 au 12 avril, mais la pandémie a forcé son report.

Suite à l’annulation du British Open, seuls trois des Big Four ont survécu cette année: l’US Open, le PGA Championship et le Masters.