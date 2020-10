Six ans après sa retraite, Sergio “Wonder” Martinez (51-3-2) reviendra à la boxe pour affronter l’espagnol José Miguel Fandiño (15-6) le vendredi 21 août à Le Malecon de Torrelavega.

Heure et chaîne Maravilla Martínez vs José Fandiño

Campus: El Malecon, Torrelavega, Espagne

Temps: 21h00 en Espagne. 14h00 au Mexique, en Colombie, en Equateur, au Panama et au Pérou. 16h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Canal: L’espace en Amérique latine. TNT Sports en Argentine.

Sergio ‘Maravilla’ Martínez vs José Miguel Fandiño LIVE

Wonder MartinezBoxeur de 45 ans, il est sorti du ring depuis qu’il a été éliminé par Miguel Cotto en juin 2014.

Il y a beaucoup de critiques qui demandent ça Martinez éloignez-vous du ring au lieu de faire un retour.

Cependant, Merveilleux vous ne faites pas attention à ce que les autres en disent.

«Nous sommes accro à l’approbation des autres et c’est une erreur élémentaire. La première étape pour être heureux est que nous ne pouvons pas être dépendants de l’approbation des autres. Aujourd’hui j’aime avoir l’approbation de moi-même et, quand ils ne m’approuvent pas de l’extérieur, je dis “ désolé les gars ”, dit-il Martinez aux boxeurs.

«Je ne vois pas Fandiño si loin de moi en âge. Qu’il ait du pouvoir ou non, c’est quelque chose qui me rend tendu et comme, parce que j’aime le défi. Je pense que tout ce que je fais, je le fais parce que c’est un défi fantastique … Fandiño C’est un vétéran, il a 36 ans. Mais je suis un grand-père, un dinosaure boxeur.

«La vie moyenne s’allonge et la vie moyenne d’un boxeur aussi. Les boxeurs entendent la même chose depuis si longtemps … que dans la trentaine, un athlète doit prendre sa retraite. Bien sûr, dans les années 70, cela aurait pu être le cas. Aujourd’hui j’ai une performance physique, technique et mentale bien supérieure à ce que j’avais à 35 ans. Je n’ai pas été sur un ring depuis six ans, mais mon corps et mon esprit fonctionnent de manière spectaculaire. “

Tout est donc prêt pour un grand match où il Wonder Martinez cherchera à montrer que vous restez en forme en pensant à des duels post-pandémiques plus importants, Fandiño Vous savez que vous avez l’opportunité de votre vie de vous montrer au monde.

Vainqueur: Sergio ‘Maravilla’ Martínez vs José Miguel Fandiño [Vídeo Repetición KO] voir Fight Box 2020

Replay vidéo. Maravilla Martínez assomme José Miguel Fandiño: