Le Mexicain, dans ce qui pourrait être son avant-dernière course en Formule 1 si Red Bull ne lui propose pas de contrat pour la saison prochaine, a remporté un Grand Prix chaotique à Sakhir. Leclerc il a percuté Sergio Pérez dans le premier tour, le forçant dans les stands et le reléguant en dernière position. Malgré cela, et profité d’une maladresse Mercedes aux arrêts de bus. Bottas et de Russell, le pilote Racing Point a remporté la victoire à Bahreïn. Après lui, deuxième, a été Esteban Ocon, qui a réalisé le troisième podium pour Renault cette année. Celui qui n’a pas pu monter sur le podium était Carlos Sainz, qui ne pouvait pas dépasser Promenade, bien qu’il ait essayé au troisième tour.

Carlos Sainz est précisément le pilote qui a le plus profité de l’incident Leclerc laissé en dehors de la course Verstappen. Le Madrilène, grâce à un excellent départ, s’est classé troisième. Cependant, vu à quel point il était difficile de doubler à Bahreïn, il y a eu des équipes qui ont choisi de ne faire qu’un arrêt, ce qui a blessé les Espagnols.

Russell a également pris un excellent départ, qui a dépassé Bottas pour mener le Grand Prix de Sakhir. Cependant, une erreur Mercedes l’a privé de la victoire. L’équipe allemande a mis les pneus par erreur Valtteri Bottasy a dû entrer dans les stands deux fois de suite. Malgré cela, il est revenu à seulement deux secondes de Sergio Perez. Encore une fois la chance était insaisissable Russell, qui a crevé et a dû retourner dans le garage. Enfin, il a terminé neuvième dans une course qu’il avait en poche et qui aurait été ses débuts de rêve chez Mercedes. Pourtant, il s’est imposé devant Bottas et a terminé derrière lui, huitième, malgré tous les problèmes qu’il a rencontrés.

Tras Carlos Sainz, cinquième a été Daniel Ricciardo; sixième, Alex Albon Oui septième, Kvyat. Dixième, complétant la zone de points, Lando Norris a terminé. Après le Grand Prix de Sakhir, Racing Point a regagné la troisième place du championnat du monde des constructeurs. McLaren maintient le quatrième bien qu’il ait vu comment Renault a coupé un bon nombre de points.

Voici à quoi ressemble le Grand Prix de Sakhir