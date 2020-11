Mis à jour le 22/11/2020 à 07:09

Alors que les négociations entre Sergio Ramos et le Real Madrid Pour renouveler, ils poursuivent leur cap, même si même Zinedine Zidane lui-même est en haleine, l’information liant le défenseur central avec d’autres clubs est à l’ordre du jour. L’un d’eux est le PSG, peut-être l’une des rares équipes à pouvoir affronter financièrement l’onglet du capitaine des «blancs». Et dans le vestiaire parisien, on parle déjà de cette possibilité.

Cela a été raconté par Juan Bernat, l’équipe du PSG qui se remet d’une grave blessure. Le joueur également espagnol n’a pas hésité à faire l’éloge de Ramos, puis s’est ouvert sur la possibilité d’avoir Ramos dans le vestiaire.

“C’est vrai, c’est un leader, un grand joueur, il l’a montré dans sa carrière. C’est un joueur incroyable, avec beaucoup de caractère», A reconnu le gaucher, qui a subi en septembre une intervention chirurgicale pour une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Bien que plus tard, Bernat a clarifié et révélé ce qui avait déjà été discuté dans le stagiaire et a préféré ne plus commenter le sujet. “Je ne peux rien dire de plus, ce ne sont que des rumeurs“, il prétendait.

Ramos, jusqu’en décembre

Le défenseur a «une blessure aux ischio-jambiers à la jambe droite», c’est pourquoi il pointe une défaite sûre pour les prochains matches, après avoir confirmé la blessure qu’il a subie lors du match de l’équipe espagnole contre l’Allemagne mardi dernier à Séville.

Bien que l’équipe blanche ne parle pas de temps libre, Ramos ne serait pas pour le duel contre Villarreal ce samedi en Liga Santander et au retour de la Ligue des champions la semaine prochaine contre l’Inter Milan.

Le calendrier serré complique la disponibilité de Ramos également pour Alavés, Shakhtar, Séville, Moenchengladbach et l’Atlético, le tout le mois suivant.

