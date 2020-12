Le gala Best récompensé le meilleur onze de l’année 2020 avec la présence de deux footballeurs espagnols, Sergio Ramos et Thiago Alcántara, et un autre joueur de la Ligue Santander, Leo Messi, qui a complété le trident offensif avec Cristiano et Robert Lewandowski, les finalistes pour remporter le prix du meilleur joueur de l’année.

Dans le but était Alisson Becker, Gardien de but de Liverpool, un club qui a de nouveau remporté la Premier League après plus de 30 ans sans remporter le championnat anglais. Devant le gardien brésilien, une ligne de quatre défenseurs dans laquelle l’axe des arrières sont deux titans: Sergio Ramos et Virgil Van Dijk. Sur le côté droit, Alexander Arnold et dans la voie opposée Alphonso Davies, Footballeur du Bayern Munich.

Au fond, la FIFA a choisi une ligne de trois milieux de terrain. Kevin de Bruyne, qui s’est habitué à ce type de prix, n’a pas manqué son rendez-vous. Thiago Alcantara il est également apparu dans le meilleur onze de l’année après sa performance au Bayern Munich avant de rejoindre Liverpool. Joshua Kimmich il a terminé le milieu de terrain après avoir montré un excellent niveau dans l’une des positions dans lesquelles Hansi Flick l’a placé.

À l’avant, les trois finalistes pour être The Best 2020. Leo Messi Je partirais dans un groupe et Cristiano Ronaldo dans l’autre. Robert Lewandowski a réalisé un rêve dont n’importe quel club au monde rêverait.

Onze meilleurs de The Best 2020: Alisson; Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcántara; Messi, Cristiano Ronaldo et Lewandowski.