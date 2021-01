Celui qui était gardien de but de la première équipe fait le saut depuis la jeunesse A de la division Honneur. “Nous entraînons comme ça à cause des défis qui nous sont présentés”, a-t-il fait remarquer hier dans ses premières déclarations en tant que nouvel entraîneur subsidiaire, tout en déplorant que “malheureusement cela soit dû au licenciement d’un grand entraîneur et bon ami tel que Samuel et c’est pourquoi c’est une sensation douce-amère, pas une joie totale. ” Cependant, Sergio Sánchez a tenu à souligner le travail effectué par son prédécesseur. “Il est temps de récolter les fruits qu’il a semés tout au long de cette période”, a-t-il déclaré, tout en précisant que “nous devons donner un tour à l’équipe”..

Ainsi, l’entraîneur de la filiale, qui a mené sa première séance d’entraînement hier, précise que “j’aime une équipe qui a peu d’occasions et parvient à faire beaucoup, avec une bonne maniabilité du ballon et qui défend bien”. Mais surtout, “Une équipe dans laquelle, quel que soit le résultat, nous sommes fiers de lui”, bien que conscient que “ceci est difficile à réaliser, mais si nous le faisons, nous sommes sûrs que les choses s’arrangeront”.

Pour cela, Sergio Sánchez appelle à regarder la première équipe de David Gallego, “à la fois par le comportement et par la méthodologie et le style de jeu”, soulignant que “Cela n’avait pas été si attrayant pour tout le monde depuis longtemps, et les résultats sont là”, alors “nous devons essayer de l’imiter pour que les choses fonctionnent”.

Et pour cela, il voit ses joueurs “impliqués dans ce processus d’amélioration et d’apprentissage pour obtenir des résultats et pour qu’ils continuent sur cette voie que tout le monde cherche, qui est d’accéder à la première équipe”.

Ainsi, en sa faveur, il en connaît déjà beaucoup de Juvenil A et de son temps précédent pour l’équipe rojiblanco de la Ligue nationale. «L’adaptation ne sera pas un problème, car je connais déjà le personnel que j’ai et les conditions qu’ils ont», dit-il.

Augmenter la confiance

Ce dont il est clair, c’est que “vous devez faire demi-tour pour atteindre ces objectifs, obtenir des résultats qui augmentent votre confiance et sont capables d’exprimer tout ce que vous avez à l’intérieur, ce qui est beaucoup”, a-t-il loué, applaudissant que “ils ont montré qu’ils ont l’intérêt, la prédisposition et l’attitude, ils n’ont besoin que de ces petits morceaux de confiance pour pouvoir démontrer ce potentiel et commencer à obtenir des résultats dont ils bénéficient ». Caco Morán prendra sa place à Juvenil A, tandis que Ángel Vázquez, “Chispi”, prendra soin de Juvenil B.