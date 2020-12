Mis à jour le 26/12/2020 22 h 39

Parmi toutes les choses malheureuses qui se sont produites au cours de cette année difficile, dire au revoir à la émissions de télévision semble assez trivial. Cependant, certains des titres qui ont été annulés de la liste suivante ont donné aux fans une raison de plus de rester sur leurs plates-formes respectives. diffusion en 2020.

Comme toujours, certaines émissions ne reviennent pas parce que leurs notes ont chuté ou que les créateurs ont décidé qu’il était temps de terminer. Mais le coronavirus (COVID-19) a signifié que certaines séries initialement annoncées comme renouvelées ont fini par être éliminé en raison des défis liés à la production pendant la pandémie.

Et pas étonnant. Il virus a laissé les économies de nombreux pays en crise, ainsi que des centaines de milliers de personnes dans le monde sans travail, y compris des acteurs séries et films. Par conséquent, il est assez triste de dire au revoir à ces productions, que ce soit pour le fans des spectacles ou pour ceux qui se soucient de lui devenir de ses étoiles favoris.

Dans tout les cas, sites Web en streaming et de la télé par câble ils ne prendront pas votre popularité pour acquise. Certaines émissions cesseront d’être diffusées, mais cela signifie également que d’autres prendront leur place. Par conséquent, nous présentons ici la liste noire des séries qui n’ont pas été renouvelées par le chaînes de télé, comme signalé Regarder la télévision.

SÉRIE ANNULÉE EN 2020

L’histoire de Ruth Wilder (Alison Brie) et de “Glow” ne se poursuivra pas sur Netflix (Photo: Netflix)

Netflix – 24 annulations

‘Chilling Adventures of Sabrina’ (saison 4):‘Glow’ (saison 3)‘Anne avec un E’ (saison 3)‘Altered Carbon’ (saison 2)‘Insatiable’ (saison 2)‘L’ordre’ (saison 2)‘Dark Crystal: Age of Resistance’ (Saison 1)‘This Shit Beats Me’ (Saison 1)‘The Society’ (saison 1)‘White Lines’ (saison 1)‘Away’ (saison 1)‘Marianne’ (saison 1)‘Queen Sono’ (saison 1).‘Soundtrack’ (saison 1)‘Turn up Charlie’ (saison 1)‘V-Wars’ (saison 1)‘La faction d’octobre’ (Saison 1)‘Messiah’ (saison 1)‘AJ et la reine’ (saison 1)‘Spinning out’ (saison 1)‘The Big Show Show’ (saison 1)‘Ashley García: l’équation de l’amour’ (saison 1)“ Deux balles très perdues ” (saison 1)‘Hoops’ (saison 1)

Hulu – 5 annulations

‘Castle Rock’ (saison 2)‘High Fidelity’ (saison 1)‘Helstrom’ (saison 1)‘Harlots’ (Courtisanes) (saison 2)‘Reprisal’ (saison 1)

Amazon Prime Video – 1 annulation

‘Utopia’ (saison 1)

Paon – 1 annulation

‘Brave New World’ (saison 1)

YouTube / Facebook – 3 annulations

‘Impulse’ (YouTube, saison 2)“ Désolé pour votre perte ” (Facebook Watch, saison 2)‘Limetown’ (Facebook Watch, saison 1) “Impulse” ne continuera pas avec une autre saison (Photo: Youtube)

Showtime – 4 annulations

‘Ray Donovan’ (saison 7)‘Kidding’ (2 saisons)‘Devenir Dieu en Floride’ (1 saison)‘Penny Dreadful: City of Angels’ (1 saison)

USA Network – 4 annulations

‘The Purge’ (saison 2)‘Briarpatch’ (saison 1)‘Treadstone’ (saison 1)‘Challenge me’ (saison 1)

HBO – 2 annulations

‘Run’ (saison 1)‘Le visiteur’ (saison 1)

Syfy – 2 annulations

Les magiciens (saison 5)‘Vagrant Queen’ (saison 1) “Knightfall” a été annulé (Photo: Histoire)

Historique – 4 annulations

‘Knightfall’ (saison 2)‘Project Blue Blood’ (saison 2)

AMC – 1 annulation

‘NOS4A2’ (saison 2)

Starz – 1 annulation

‘The Rook’ (saison 1)

ABC – 7 annulations

‘Parents célibataires’ (saison 2)‘Schooled’ (saison 2)‘Bénissez ce gâchis’ (saison 2)‘Stumptown’ (saison 1)‘Unis nous tombons’ (saison 1)‘Le boulanger et la beauté’ (saison 1)‘Emergence’ (saison 1)

CBS – 7 annulations

‘Homme avec un plan’ (saison 4)‘Dieu m’a amitié’ (saison 2)‘Raconte-moi une histoire’ (saison 2)‘Carol’s Second Act’ (saison 1)‘Tommy’ (saison 1)‘Broke’ (saison 1)‘Interrogation’ (saison 1) “Connexion” a été annulée (Photo: NBC)

NBC – 7 annulations

‘Connecting’ (saison 1)Council of Dads (saison 1)‘Bluff City Law’ (saison 1)‘Endetté’ (saison 1)‘Sunnyside’ (saison 1)‘Perfect Harmony’ (saison 1)‘Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector’ (saison 1)

FOX – 6 annulations

‘Next’ (saison 1)‘Filthy Rich’ (saison 1)‘LA’s Finest: LAPDs’ (saison 2)‘Outmatched’ (saison 1)‘Deputy’ (saison 1)‘Presque famille’ (saison 1)

The CW – 2 annulations

‘Black Lightning’ (saison 3)‘Katy Keene’ (saison 1)

Autres canaux d’abonnement – 9 annulations

‘Jour après jour’ (saison 4)‘DuckTales’ (Disney XD, saison 3)‘Siren’ (Freeform, saison 3)‘Je suis désolé’ (TruTV, saison 2)‘Party of Five’ (Freeform, Saison 1)‘Ambitions’ (PROPRE, saison 1)‘Florida Girls’ (POP TV, saison 1)’68 Whisky ‘(Paramount, saison 1)‘Perpetual Grace LDT’ (Epix, saison 1)