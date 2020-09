Les Orioles de Baltimore ont trouvé un moyen intéressant de briser une séquence de cinq défaites consécutives lundi.

Après avoir abandonné les trois premiers matchs d’une série dans la ville natale des Blue Jays de Toronto, Buffalo, Baltimore a obtenu un RBI sur le feu vert de l’arrêt-court Jose Iglesias en tête de 11e, puis il a fait un jeu défensif spectaculaire pour effacer le lien potentiel. courir à l’assiette en bas de la manche.

Iglesias a couru pour attraper une balle lâche près du deuxième but alors que Lourdes Gurriel Jr. des Blue Jays tentait de marquer, et il a obtenu le lancer au receveur Chance Sisco à temps pour sceller une victoire 4-3.

Baltimore rentre maintenant chez lui pour accueillir les Mets de New York mardi soir. New York a chuté de quatre fois de suite après que Jacob deGrom ait lutté lors d’une défaite 5-3 contre Miami lundi.

Les deux équipes viennent à Camden Yards après avoir effectué quelques mouvements avant la date limite des échanges de lundi – y compris un balayage entre eux.

Les Mets ont acquis le droitier Miguel Castro des Orioles en échange de l’espoir de lancer gaucher Kevin Smith et d’un joueur à nommer ou à gagner. Castro, 25 ans, avait une fiche de 1-0 avec un arrêt et une MPM de 4,02 en 16 apparitions en relève pour Baltimore cette année.

“Je suis également un grand fan de Miguel Castro en tant que personne”, a déclaré le manager des Orioles, Brandon Hyde. “J’adore ce gars. Il s’améliore depuis que je l’ai vu lancer et a organisé une belle année cette année. C’était difficile de lui dire au revoir pendant le match.”

Dimanche, les Orioles ont échangé le lanceur Tommy Milone à Atlanta pour que deux joueurs soient nommés.

Baltimore a également distribué le releveur Mychal Givens aux Rocheuses en échange des blindés Tyler Nevin et Terrin Vavra.

Il y avait des questions quant à savoir si les Orioles seraient des acheteurs ou des vendeurs à la date limite des échanges d’une année très étrange. Mais Baltimore voulait continuer à s’appuyer sur son noyau de jeunes joueurs capables de se développer dans les saisons à venir.

Les Mets, quant à eux, veulent tenter leur chance cette année. New York a conclu un accord avec Baltimore pour Castro afin de renforcer l’enclos des releveurs, et il a également ramassé le receveur Robinson Chirinos et de l’argent du Texas pour qu’un joueur soit nommé. Dans un autre accord, les Mets ont ramené leur ancien joueur de troisième but, Todd Frazier, du Texas en échange d’un autre joueur à nommer.

«Nous voulions nous assurer que nous cherchions, d’une certaine manière, à continuer à maintenir notre modèle commercial en place, ce qui est en cours actuellement et à ne pas perdre de vue ce que l’avenir à court et à long terme est pour l’organisation. », a déclaré le directeur général Brodie Van Wagenen. “Nous n’étions pas motivés pour passer du sommet de notre système de prospects, mais nous voulions aussi montrer à cette équipe, et montrer à ce marché, que nous sommes loin d’abandonner cette saison.”

Quant à l’ouverture de la série à Baltimore, les Mets n’avaient pas encore annoncé de lanceur partant tard lundi soir.

Les Orioles prévoient d’aller avec Asher Wojciechowski, qui doit approfondir les jeux. Wojciechowski (1-3, 5.13 ERA) n’a enregistré aucun retrait dans la sixième manche dans aucun de ses six départs cette saison. Il n’a lancé qu’une seule fois contre les Mets au cours de sa carrière et il a abandonné trois points en deux tiers d’une manche lors de cette sortie en 2017.

– Médias au niveau du champ