Après ne pas avoir participé aux séries éliminatoires depuis 2006, les Padres de San Diego l’ont réuni en 2020.

Non seulement ils sont actuellement en ligne pour être la tête de série n ° 4 des séries éliminatoires de la Ligue nationale, mais ils récoltent les avantages d’avoir le meilleur système de ligue mineure du baseball en 2018 et 2019 – en échangeant des perspectives pour des ajouts de vétérans qui pourraient fournir un avantage dans le tronçon et dans les séries éliminatoires.

Et la date limite de négociation ne viendra qu’une heure avant que les Padres ne commencent la finale de leur série de quatre matchs contre les Rockies du Colorado à Coors Field lundi.

Les Padres ont déjà effectué quatre transactions au cours des deux derniers jours tout en abandonnant une seule des 10 meilleures perspectives.

Ils ont acquis samedi le releveur droitier Trevor Rosenthal des Royals de Kansas City pour le voltigeur Edward Olivares et un joueur à nommer.

Dimanche, les Padres ont fait trois métiers:

– Ils ont acquis le frappeur désigné / joueur de premier but Mitch Moreland des Red Sox de Boston en échange de deux espoirs – le joueur de troisième but Hudson Potts et le voltigeur Jeisson Rosario.

– Ils ont attrapé Jason Castro des Los Angeles Angels pour le droitier Gerardo Reyes.

– Ils ont également ajouté un autre receveur à Austin Nola ainsi que les releveurs droitiers Dan Altavilla et Austin Adams des Mariners de Seattle, tout en se séparant du terrain de jeu Ty France, de l’espoir de champ très réputé Taylor Trammell, du droitier Andres Munoz et du receveur Luis Torrens. . Trammell a été classé cinquième espoir des Padres par MLB.com.

Alors, le directeur général AJ Preller a-t-il fini?

«Il ne dort pas», proposa Jayce Tingler, le manager des Padres.

Mais les Padres ont encore un besoin: le tangage.

Lundi soir, le droitier en difficulté Garrett Richards (1-2, 5,17 MPM) s’élancera pour les Padres contre le droitier des Rockies, German Marquez (2-4, 4,50).

Richards est probablement l’homme de montage pour une sortie “bullpen”. À son septième et plus récent départ, Richards a abandonné six points sur quatre coups sûrs et deux marches en seulement deux tiers d’une manche contre Seattle. C’était jeudi. Dans son départ avant cela, Richards a duré deux manches.

Richards a fait un début plus tôt à Coors Field cette saison, accordant quatre points sur huit coups sûrs et une marche avec six retraits au bâton en 5 2/3 manches.

Le partant des Rockies n’est pas étranger aux Padres, bien qu’il n’ait pas affronté San Diego lors de la première visite des Padres à Denver.

Marquez a un dossier en carrière de 5-2 contre les Padres en 11 apparitions (neuf départs). Il a une MPM de 4,88 et un WHIP de 1,37 contre San Diego, tout en compilant 69 retraits au bâton en 55 1/3 de manches.

Malgré la perte de deux des trois premiers contre les Padres tout en abandonnant 26 points sur 47 coups sûrs en 27 manches, les Rocheuses sont toujours très dans la course aux séries éliminatoires et une victoire lundi pourrait être un gros coup de pouce avec les Giants de San Francisco après les Padres dans Champ Coors. Les Giants et les Rocheuses pourraient se battre pour la troisième place en séries éliminatoires de la National League West.

“Nous devons faire un peu de course ici”, a déclaré le manager des Rockies, Bud Black.

Dimanche, les Rocheuses ont fait le type de mouvement des prétendants – envoyer des espoirs sur le terrain Tyler Nevin et Terrin Vavra, ainsi qu’un joueur à être nommé aux Orioles de Baltimore pour l’aide indispensable de l’enclos des releveurs du droitier Mychal Givens, qui avait une MPM de 1,38 en 12 apparitions pour les Orioles. Givens avait accordé deux points sur sept coups sûrs et six buts avec 19 retraits au bâton en 13 manches.

Le premier ordre du jour, cependant, est la finale de la série de lundi avec les Padres. Une victoire donne aux Rocheuses une séparation – et une cinquième victoire à leurs sept derniers matchs.

Mais Black a beaucoup de respect pour l’équipe qu’il dirigeait autrefois.

“Ils ont une bonne année offensive”, a déclaré Black à propos des Padres. “Ils ont fait de grands ajustements statistiquement dans certaines des choses qu’ils ont faites au cours des deux dernières années. Ils ne poursuivent pas et n’approfondissent pas les décomptes. Leurs retraits sont à la baisse et leurs marches sont en hausse.”

– Médias au niveau du champ