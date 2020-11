Rafa Nadal était l’invité d’honneur de Bertín Osborne dans le dernier programme de ‘Ma maison est à toi’, publié ce vendredi sur Telecnico. Le manacorí tenistsa a ouvert les portes de son académie pour accorder une interview très personnelle dans laquelle il a révélé de nombreux secrets inconnus jusqu’à présent.

1. Sa relation avec sa femme: «Elle s’appelle María Francisca, mais je l’appelle Mery. Je ne l’appelle María Francisca que lorsqu’il y a de la tension, mais il n’y a jamais de tension. Elle est très calme ».

2. Comment se passe l’enterrement de vie de garçon d’un athlète comme lui? «Ils sont venus me chercher à l’entraînement et j’ai eu une rencontre avec Carlos Sainz plus tard pour jouer au golf. Ils m’ont dit que tout était arrangé… Et nous sommes partis, et nous sommes revenus! ».

3. La plongée est son passe-temps et il a eu peur: «Aux Bahamas il y a beaucoup d’îles et plonger j’avais peur parce que le courant me prenait et personne ne m’a vu. J’ai passé cinq minutes désagréables. Depuis, si je plonge quelque part que je ne connais pas, j’ai toujours un bateau à côté de moi ».

Quatre. Relation avec Julio Iglesias après avoir travaillé avec lui il y a des années. “Je lui parle souvent”, a dit Rafa, auquel Bertin a répondu comme ceci: “Eh bien, quand tu l’appelles, fais-lui un câlin de ma part et dis-lui que c’est un salaud.”

5. La fausse légende. Bertín Osborne lui a demandé s’il était vrai que son oncle Toni l’avait fait jouer avec son pied gauche et Nadal a assuré que «c’est une légende, c’est quelque chose qui a beaucoup été dit mais ce n’est pas vrai.

6. Manque de ponctualité, son plus gros défaut: «Au mariage ils me l’ont rendu pour vingt et c’est moi qui ai dû attendre.

7. Vous vous voyez avoir des enfants avec sa femme: «J’espère bien, ce qui se passe c’est que je pensais qu’à 30 ans je serais déjà caput pour le tennis mais le sujet s’est allongé (rires)».

8. Les débuts difficiles avec son oncle Toni: «J’avais pour objectif de devenir joueur de tennis professionnel et grâce à cela je suis ici. J’ai donc eu des journées difficiles, mais ça valait le coup. J’avais une bonne endurance.

9. Une personne normale. Rafa Nadal insiste sur le fait qu’une bonne partie de son bonheur réside dans le fait d’avoir continué à mener une vie normale, à Manacor, avec ses amis de longue date, en précisant qu’il a fait la fête quand il le pouvait et qu’il a fait tout ce qu’il voulait même si seulement quelques-uns Parfois: «Je ne pense pas avoir manqué des choses importantes dans ma vie.

10. Sa pire blessure, en 2005: «L’os du scaphoïde s’est cassé et c’est pourquoi j’ai une sorte de bosse sur le pied. Les spécialistes m’ont même dit qu’ils ne croyaient pas que je pouvais jouer à haute intensité. Il a été corrigé avec un modèle très agressif. J’ai dû aller à Portland, à l’usine Nike, pour faire fabriquer des chaussures spéciales parce que la semelle intérieure ne cadrait pas avec les normales.