Ana, soeur de Diego Armando Maradona, accordé une entrevue dans laquelle cse dispute durement contre les filles du mythique ’10’, les accusant de ne pratiquement jamais rendre visite à son père et, incidemment, s’est défendue contre toutes les accusations qui garantissent qu’elle vivait de l’argent de Pelusa, ce qu’elle décrit comme totalement faux.

«Quand nous sommes allés à Rial c’était parce que il nous a envoyés pour le défendre et leur a fait voir qu’il avait une famille parce qu’il avait été abandonné par ses filles »Ana a déclaré dans l’interview qu’elle avait accordée à Channel 13. Quand les filles sont-elles venues le voir? Plus jamais. Nous pouvons vérifier que »La sœur de Maradona a commencé, chargeant durement contre ses nièces.

En revanche, il n’a pas hésité à se défendre de toutes les rumeurs selon lesquelles Ana elle-même vivait de l’argent de Diego Armando Maradona. «Ils disent que j’ai été payé pour être avec ma sœur? Laissez-les vérifier. Si tel est le cas, nous n’aurions pas de dettesCela peut être vérifié », a expliqué la sœur du défunt récemment.

«Personne, ni mes enfants ni les enfants de mes frères ne vivaient à Diego. Il était très généreux, oui, parfois il nous a donné quelque chose, mais rien de plus »Ana a expliqué dans l’interview. «Nous ne vivons pas de lui, jamais, jamais», a ajouté la sœur de Maradona. «Comme ils vivaient, sans lui, ils n’auraient été rien. Qu’elles se taisent », ont commenté les filles de Diego. «Qu’ils ne nous enterrent pas, en plus de la douleur que nous avons, parce que nousnous avons de la douleur. Cela ne nous intéressera jamais », a-t-il ajouté.

En outre, a demandé la tranquillité et le respect pour elle et sa famille pour la douleur subie après la mort de Maradona. «Tout ce que je voulais, c’était clarifier avec ces gens et que, s’il vous plaît, que laissez-nous tranquilles, car nous ne dérangons personne et nous ne voulons rien de lui », Ana a déclaré. “Pour parler pour l’amour, l’affection et le respect que nous avions pour lui, parce que nous avions du respect pour lui”, a conclu la sœur du footballeur mythique dont on se souviendra toujours pour la 86 ‘Coupe du monde.