Cristiano Ronaldo est à nouveau au centre de la controverse après sa décision de passer Noël à Dubaï à une époque où la majeure partie de l’Italie est confinée et de nombreuses familles sont obligées de passer ces vacances séparément. L’avant de la Juventus Il a profité de ces courtes vacances pour assister aux Globe Soccer Awards et profiter du beau temps et d’un environnement plus permissif au milieu de la pandémie.

C’est sa partenaire Georgina, via les réseaux sociaux, qui a révélé Le voyage de Cristiano et de sa famille à Dubaï, où ils passeront les vacances en profitant des brèves vacances des joueurs de la Juventus. Jusqu’au 28 décembre, ils n’auront plus à s’entraîner à nouveau, alors Cristiano et son équipe ont mis le cap sur Dubaï sur un vol privé. Là, ils passeront ces célèbres festivals et en profiteront pour assister à la Globe Soccer Awards, où il partage une nomination pour le meilleur joueur de l’année avec Leo Messi et Robert Lewandowski.

Son voyage à Dubaï a déclenché la polémique en Italie, puisque, compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays, les mesures de confinement ont été renforcées et la plupart des Italiens seront obligés de passer ce Noël loin de leur famille. Pour quelques jours Vous ne pourrez même pas quitter votre domicile si ce n’est pas strictement nécessaire et si les contrôles de mobilité sont plus importants. Des mesures qui n’ont pas arrêté Cristiano Ronaldo ou d’autres joueurs de la Juventus – selon La Gazzetta dello Sport -, qui se sont également dirigés vers Dubaï, émus par le beau temps et l’atmosphère plus permissive.

Pas de quarantaine autour

Alors que l’Italie établit que tout citoyen qui a été à l’étranger entre le 23 décembre et le 6 janvier doit rester dans l’isolement au retour, la mesure n’empêche pas les joueurs d’un traitement spécial développé ces derniers mois. Ils peuvent suivre un formation en isolement, avec des tests réguliers afin qu’ils ne suspendent pas leur activité professionnelle. Autrement dit, ils doivent renoncer à la vie sociale normale, mais ils peuvent faire partie de la formation quotidienne avec un suivi spécial.

Le fait que est conforme à la loiCela ne veut pas dire qu’elle soit controversée et, du moins, remise en question, car dans une année où de grands sacrifices ont été consentis pour arrêter la contagion, il semble que ce ne soit pas la même chose pour tout le monde. De plus, Cristiano Ronaldo lui-même avait déjà été signalé il y a des mois lorsqu’il a choisi de revenir du Portugal à Turin une fois qu’il a appris qu’il était positif pour COVID-19. Cela lui a même coûté les critiques du ministre des Sports, Vincenzo Spadafora.