Quique Setien revient à la scène. L’entraîneur cantabrique était resté silencieux pendant des semaines et la nomination de Eder Sarabia comme entraîneur d’Andorre Gerard pique vous a ramené à vous concentrer. Dans une interview à El Larguero, l’entraîneur au chômage a également révélé que sa situation avec le Club de football de Barcelone C’est toujours tout à fait pareil, qu’après cinq mois depuis que le club Blaugrana a officialisé son licenciement soudain après les quarts de finale retentissants de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-8).

«Le Barça ne m’a pas encore payé, on attend», a affirmé le Cantabrique sans entrer dans les détails de la situation. Il faut se rappeler que Setien Il a été licencié publiquement le 17 août 2020, trois jours après la défaite contre l’équipe bavaroise. Depuis, des épisodes se sont accumulés après son licenciement qui ont de plus en plus brouillé la situation contractuelle et économique de son licenciement.

C’est un jour plus tard, digérant à peine le licenciement, qu’une décision a été annoncée en grande pompe qui semblait avoir été prise avant même le licenciement de Setién, Ronald Koeman a repris le banc de Barcelone pour la saison 20/21 et en a signé un de plus, jusqu’en 2022. L’entraîneur cantabrique avait signé des mois auparavant seulement jusqu’en 2021, après les adieux de Ernesto Valverde en janvier.

Un mois plus tard, exactement le 16 septembre, une autre bombe: Quique Setien annonce actions légales contre Barça pour les formes et la résolution de votre contrat. Le Cantabrique a déclaré que ce n’est que ce jour 16, près d’un mois plus tard, qu’il a été notifié officiellement et par écrit, par un burofax, de son licenciement. Il avait déjà demandé des semaines auparavant qu’il soit officiellement licencié avec un autre burofax. Dans le mandat du club culé il n’y a pas eu de liquidation: «Ces communications révèlent l’intention claire de la directive (de Josep María Bartomeu) de ne pas respecter leurs contrats de travail du 14/01/2020 ».

«Nous avons été contraints de remettre la solution du conflit entre les mains de nos avocats, devant déposer le actions légales correspondant. Et ce, afin de préserver nos droits et ce qui avait été convenu en son temps par le FC Barcelone », a clôturé le communiqué qui a signé les deux Setien comme ses assistants Eder Sarabia, Jon Pascua et Fran Soto, de même que le club a assuré dans son burofax qu’il se réinstallerait à d’autres postes au sein de l’organigramme du club – des semaines plus tard, ils seraient licenciés définitivement après avoir pardonné à cette partie des émoluments qu’ils devraient recevoir.

En réalité, Ronald Koeman il n’a été officiellement enregistré comme entraîneur de Barcelone aux yeux de la Ligue de Santander que quelques jours avant les débuts de l’équipe contre Villarreal au Camp Nou en raison de cette circonstance avec Quique Setien. Son dossier était toujours valide et, par conséquent, le dossier du Néerlandais n’a pas pu être traité. Cela serait finalement résolu sans problèmes de la part du club.

Après cela, le Barça et les avocats de Setien Ils entament une période de négociations et de conversations pour régler définitivement leur désengagement avec lequel ils n’accomplissent aucun progrès. Les montants qu’il comprend que le Cantabrique doit recevoir ne coïncident pas avec ceux offerts par le Barça et c’est le 30 novembre lorsqu’il est rendu public qu’il demande au club avant le non-paiement de l’année contractuelle restante et que l’entité Blaugrana ne le paie pas.

Setién parle un mois et demi plus tard

Depuis, il avait Quique Setien dans l’ombre. Un mois et demi plus tard, il réapparaît pour faire comprendre que sa situation avec le Barça n’a pas changé et continue d’attendre le déverrouillage de sa situation. Contrairement à ce qui s’est passé avec ses assistants, y compris Sarabia, Le Cantabrique n’est pas disposé à pardonner une partie des émoluments qu’il doit recevoir et espère que la justice est celle qui débloque le paiement en attente du culé club.

À propos du recrutement Eder Sarabia par Andorre de Piquer, Setien a commenté ce qui suit: «Les jeunes, et en particulier Eder, en raison de sa personnalité et de sa compréhension du jeu, je ne doute pas que il sera un grand entraîneur. Ce pas qu’il a fait maintenant, j’ai senti qu’il allait arriver parce que c’est la loi naturelle, j’ai été très reconnaissant pour ce qu’il m’a donné parce que cela m’a rendu meilleur. Il sait déjà et est parfaitement conscient des choses dont il doit s’occuper. Certaines choses que vous devez contrôler; les années te donnent une pause».