L’ancien entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, a reconnu que “Non” il a été facile de “gérer” l’Argentin Leo Messi pendant son semestre avec l’équipe du Barça et qu’il a vu des «choses» auxquelles on ne s’attendait pas, en plus d’admettre qu’il n’a pas pu être «lui-même» à ce stade et que la décision de se passer de lui “a déjà été prise avant 2-8” de Champions contre Bayern Munich.

“C’est vrai qu’il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c’est vrai. Il faut aussi garder à l’esprit que il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer! S’ils l’ont accepté là pendant des années tel qu’il est et qu’ils ne l’ont pas changé … », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’ancien sélecteur espagnol Vicente del Bosque dans le journal El País.

Le Cantabrique, qui malgré tout valorise son expérience au Barça comme “extraordinaire”, a assuré qu’il y a une autre facette “qui n’est pas celle d’un joueur” et que c’est “plus compliqué à gérer”. “Bien plus. Quelque chose d’inhérent à de nombreux athlètes, comme le montre le documentaire Michael Jordan. Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas”, a-t-il déclaré à propos de l’Argentin.

“Il est très réservé mais il vous fait voir ce qu’il veut. Il ne parle pas beaucoup. Oui, regardez, regardez … Après mon départ, ce que je sais, c’est que à certains moments, il a dû prendre d’autres décisions, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de vous: le club. C’est le club et les fans. Ils sont à qui vous devez le plus grand respect et vous devez faire ce qui convient le mieux à l’entité. Il y a des millions de personnes qui pensent que Messi, ou tout autre joueur, est plus important que le club et l’entraîneur. Ce joueur, comme d’autres autour de lui, a vécu pendant 14 ans en gagnant des titres, tout en gagnant », a-t-il poursuivi.

De plus, Setién était totalement d’accord avec la phrase que “ Tata ” Martino avait adressée à Messi lorsqu’il était entraîneur culé: ‘Je sais que si vous appelez le président, vous pouvez me renvoyer à tout momentMais ne me montre pas tous les jours. “J’ai entendu cette phrase et d’autres. Je n’ai besoin de personne pour me dire ce que Martino ou un autre a dit. Je l’ai vécu. J’ai eu suffisamment d’expériences pour faire une évaluation exacte de la façon dont ce garçon et les autres sont vraiment”, a-t-il déclaré.

«Sûrement, à sa manière, il est généreux. Le problème est que la perspective de l’intérieur vous induit parfois en erreur. La réalité qu’ils vivent n’est pas la réalité que vivent les autres. Pour eux, et pour beaucoup de gens, la seule chose qui compte c’est de gagner et tout le reste n’en vaut pas la peine. Jusqu’à ce que vous quittiez le football et que quelques années passent, vous ne voyez pas clairement la réalité de la vie. Vous êtes dans votre propre truc, vous obtenez toujours des commentaires du même groupe et ce sont des situations difficiles pour eux. Ce sont des gamins à qui on donne tout », a-t-il poursuivi, déplorant la servilité qu’il y a parfois envers« La Pulga ». «Vous n’êtes pas obligé de le transmettre pour toujours. Vous devez prendre vos propres décisions. et faire face à la responsabilité », a-t-il dit.

Malgré tout, il considère toujours Messi comme “le meilleur de tous les temps”. “Il y a eu d’autres grands joueurs qui ont été formidables, mais la continuité que ce garçon a eue au fil des années n’a été que personne. Si quoi que ce soit, Pelé … Je lui ai dit un jour que j’attendais le match depuis 15 ans. du Barça pour le voir », a-t-il avoué.

Dans un autre ordre d’idées, Setién a reconnu qu’à son époque au Barça, il ne pouvait pas être lui-même. “Je n’ai pas été moi-même. Je n’ai pas pu, ou je n’ai pas su, la réalité est que. Lorsque vous signez pour un club avec une dimension comme le Barça, vous savez déjà que les choses ne seront pas faciles malgré les meilleurs joueurs du monde. La réalité est que je ne pouvais pas être moi, ni n’ai fait ce que j’avais à faire. Il est vrai que j’aurais pu prendre des décisions drastiques, mais elles n’auraient rien arrangé dans un espace aussi court que celui que j’ai été et dans lequel tout se concentrait après l’accouchement », a-t-il souligné.

En ce sens, il a expliqué que jusqu’à l’arrêt de LaLiga Santander en raison de l’enfermement dû à la pandémie de coronavirus “l’équipe allait bien”. “Nous changions beaucoup de choses. A la pause, nous avions deux points d’avance. Quand nous sommes revenus, nous avons bien commencé à Majorque, mais la situation s’est compliquée et la trajectoire de Madrid était extraordinaire. En fin de compte, la tension nous a pris. Mais, vraiment, il y a des situations qui Dans un autre contexte et dans d’autres circonstances, j’aurais dû être différent. Je n’avais pas le temps de réfléchir ni de travailler. Si je prenais des décisions drastiques, elles pourraient nous nuire. Nous avions la Ligue là-bas, la Ligue des champions là-bas. Puis ce qui se passe contre le Bayern se produit. .. “, il a dit.

Que 2-8 contre les Allemands à Lisbonne cela l’a laissé «extrêmement endommagé». “Vous entrez dans l’histoire du Barça avec cette défaite. J’assume mon pourcentage de culpabilité. Un jour, j’écris à ce sujet. Après s’être couché, j’ai découvert que le La décision a déjà été prise avant le 2-8. J’ai tout découvert », avoua-t-il, assurant également qu’il n’avait pas envie de s’entraîner.« Pas beaucoup … Je suis à l’aise chez moi, avec la mer, avec les fameuses vaches. J’ai déjà passé le deuil », a-t-il assuré.

«Au cours de mes 40 années passées dans un vestiaire, d’abord en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur, je suis arrivé à la conclusion que vous avez 16 à 18 enfants absolument engagés. Il y en a quatre ou cinq qui n’ont pas cet enthousiasme. Ils s’entraînent, mais ils lâchent prise et si les choses se passent bien, elles s’additionnent et, sinon, elles restent là. Ensuite, vous en avez un ou deux qui sont compliqués et tordus. Je les ai eu comme coéquipiers et comme entraîneur. Cela a été permanent dans toutes les équipes. pour dire la vérité. Si un joueur ne joue pas et demande des explications, il faut être honnête avec lui », a-t-il précisé.

Il a également parlé de son second, Eder Sarabia. «Le premier jour, j’ai expliqué aux joueurs à quoi ressemblait Eder. Je leur ai dit que le premier qui devait le supporter, c’était moi. C’est un gamin qui a de l’énergie pure, qui vit le football avec intensité, mais qui est ce qu’il est. Nous n’allons pas le changer maintenant. Nous essayons de changer certains aspects de lui parce que je l’aime beaucoup. Je sais aussi que cela apporte de grandes choses et cela doit être apprécié. C’est un enfant extraordinaire », a-t-il déclaré.

«Le jour où ils ont sorti les caméras en disant des choses, je lui ai dit que je ne pouvais pas donner cette image. Le lendemain, j’ai parlé avec les capitaines et je leur ai présenté mes excuses. Ils m’ont dit qu’ils ne se souciaient pas si je criais et attirais leur attention. Je ne suis pas de crier, je ne l’ai jamais été. Parfois, c’est bien pour quelqu’un de le faire, d’ajouter de l’intensité. Les entraînements doivent être comme les jeux. Beaucoup ont apprécié sa silhouette », a-t-il ajouté.

Dans l’interview approfondie, Setién a également parlé de son expérience en tant que joueur et en tant qu’entraîneur dans d’autres équipes. “Je me suis toujours rebellé contre ce que je considérais comme injuste. Défendre ma vérité m’a causé des problèmes, mais aussi de nombreuses satisfactions”, a-t-il expliqué.

«C’était très difficile d’être entraîneur. J’ai passé cinq ou six ans à jouer au beach soccer. Quand ils m’ont proposé le poste au Racing, j’étais très réticent. J’ai dit oui et nous sommes montés, mais je ne les avais pas tous avec moi “, a-t-il dit, avant de se remémorer sa” merveilleuse étape “à Lugo.” J’étais tellement à l’aise que je n’ai signé aucun contrat, sauf le premier. Tout était en mots. J’ai commencé à me sentir entraîneur », a-t-il conclu.