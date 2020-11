Deux mois et demi après son licenciement en tant qu’entraîneur de Barcelone, Quique Setien ont parlé de ce que c’était que de diriger une équipe avec quelqu’un comme Leo Messi dans le modèle. «Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c’est vrai », a déclaré le Cantabrique lors d’un entretien avec Vicente Del Bosque dans le journal El País.

Le 17 août, le limogeage de Quique Setién en tant qu’entraîneur de Barcelone a été officialisé après avoir perdu la Ligue et perdu en Ligue des champions avec le Bayern. Deux mois et demi plus tard, l’entraîneur cantabrique a parlé ouvertement de la façon dont il a vécu ces mois à la tête du banc du Barça lors d’un entretien avec l’ancien entraîneur Vicente Del Bosque dans le journal susmentionné.

«Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c’est vrai. Vous devez également garder à l’esprit qu’il est le meilleur footballeur de tous les temps.Et qui suis-je pour le changer! S’ils l’ont accepté pendant des années tel qu’il est et ne l’ont pas changé … »dit Setién.

Bien que la difficulté de gérer Messi dépasse le domaine du jeu. «Il y a une autre facette qui n’est pas celle d’un joueur et qui est plus compliquée à gérer. Beaucoup plus. Quelque chose d’inhérent à de nombreux athlètes comme le montre le documentaire Michael Jordan. Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il est très réservé mais il vous fait voir les choses qu’il veut. Il ne parle pas beaucoup. Oui, regarde, regarde… », ajoute Setién sur le 10 Barcelona.

«Je ne pouvais pas être moi ou faire ce que j’avais à faire»

«Le deuil» est terminé, dit Setién lui-même et conclut son étape d’entraîneur. Bien que de son temps sur le banc du Barça, il soutient que «J’aurais dû prendre d’autres décisions, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de vous: le club. Et c’est au-dessus du président, du joueur, de l’entraîneur. C’est le club et les fans. Ce sont eux à qui vous devez le plus grand respect et vous devez faire ce qui convient le mieux à l’entité.

Malgré la difficulté de gérer Messi, Setién se rend à lui. «Messi est le meilleur de tous les temps. Il y a eu d’autres grands joueurs qui ont été formidables, mais la continuité que ce garçon a eue au fil des ans n’a été que personne. Si quoi que ce soit, Pelé… Je lui ai dit un jour que j’attendais le match du Barça depuis 15 ans pour le voir », raconte Setién.