Horaires et canaux de la fête qu’ils organiseront Argentine Oui Paraguay EN DIRECT et EN DIRECT ce jeudi 12 novembre 2020 au stade La Bombonera le 3 du Éliminatoires Conmebol Qatar 2022. Le choc est prévu pour 9 heures du soir (heure locale) et se poursuit sur la TRANSMISSION OFFICIELLE DE TÉLÉVISION EN LIGNE via les signaux TyC Sports, Public TV et Movistar Deportes pour les téléviseurs et les appareils mobiles.

Argentine a débuté avec une victoire 1-0 contre l’Équateur avec un penalty de Lionel Messi puis a battu la Bolivie à La Paz par 1-2 avec des buts de Lautaro Martínez et Joaquín Correa. Alors que le Paraguay a fait match nul 2-2 avec le Pérou avec un doublé d’Ángel Romero, puis a battu le Venezuela 0-1 avec un but de Gastón Giménez.

Argentine vs. Paraguay: date, heures et chaînes

Argentine | 11/12 | 21h00 | TyC Sports, Télévision publique

Paraguay | 11/12 | 21h00 | Tigo Sports

Pérou | 11/12 | 19:00 | Movistar Sports

Colombie | 11/12 | 19:00 | Escargot TV

Equateur | 11/12 | 19:00 | YouTube ECDF

Chili | 11/12 | 21h00 | Chilivision

Uruguay | 11/12 | 21h00 | VTV

L’équipe argentine a entamé sa préparation pour le match à la troisième date des éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine au Qatar avec Lionel Messi, l’un des premiers à arriver dans le pays, mais avec plusieurs absences pour cause de blessures ou de problèmes de vols.

Messi, Ángel Di María et Leandro Paredes ont été les premiers à arriver dans les installations de l’Association argentine de football (AFA) à Ezeiza, province de Buenos Aires. Les trois ont été reçus par Claudio Tapia, président de l’AFA.

Le retour d’Ángel di María dans l’équipe argentine pour affronter le Paraguay à La Bombonera et le Pérou à Lima est la principale nouveauté de l’équipe de Lionel Scaloni.

La Albiceleste, dirigée par Lionel Messi, aura également le défenseur de Gremio Walter Kanemann, récupéré du covid-19, et le gardien de but Agustín Marchesín, qui a surmonté une blessure.

Paulo Dybala, de la Juventus, et Marcos Acuña, de Séville, ont quitté l’équipe en raison de blessures et Scaloni a convoqué Lisandro Martínez, de l’Ajax.

Dans nous verrons est la présence de Joaquín Correa (Lazio) et Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) puisque les autorités sanitaires des régions italiennes de Toscane et du Latium les ont empêchés de voyager en raison de la pandémie de coronavirus.

A La Albirroja, quatrième avec 4 points, l’attaquant de Libertad Sebastián Ferreira a reçu le soutien de l’entraîneur Eduardo Berizzo pour les affrontements avec l’Argentine et la Bolivie.

Ils seront également la défense de Cerro Porteño Santiago Arzamendia, abattu par covid-19 contre le Pérou et le Venezuela, et le gardien de but d’Olimpia Alfredo Aguilar.

