Lié au 20e anniversaire de Bring It On, nous doublons ici les cinq prochains jours de la Teen Movie Week. Déterre ta veste universitaire, mets-toi à la table de ta cafétéria et revisite ton adolescence en célébrant les meilleurs films de passage à l’âge adulte jamais réalisés.

Nous devons parler de Harry Potter. Pas sur la façon dont un adulte a essayé de le tuer dans le hall de son école quand il avait 10 ans; pas sur la façon dont il est un horrible danseur ou comment tout son « c’est mon fardeau! » schtick devient assez vieux après quelques films. Non, nous devons parler de la façon dont Harry Potter a détourné le support du film pour adolescents de The Ringer.

Un autre jour, un autre film classique pour adolescents abattu par le garçon qui a survécu. C’était d’abord les élections. Puis ce fut Rushmore. «OK», avons-nous haussé les épaules, «nous savions que Harry Potter a une base de fans bien plus grande que ces films et que ce genre de choses allait être en jeu.» Cela ne pouvait sûrement pas durer; pas comme Goblet of Fire a commencé à affronter des classiques plus estimés. Mais mercredi, malgré la perte du sondage sur place de 55 à 45%, le film a obtenu un soutien écrasant sur Twitter et Instagram pour remporter la victoire sur Heathers. C’est vrai: Heathers, l’un des films pour adolescents les meilleurs et les plus renommés jamais réalisés, une 2 graines dans notre catégorie. Je viens sans attaches.

Eh bien, pourquoi avez-vous même inclus Goblet of Fire dans le tournoi? vous pourriez demander. Ce à quoi je dirais, je ne sais pas, je suppose que nous avons pensé que ce serait un joli petit régal, et une façon amusante de reconnaître la malléabilité impressionnante du film pour adolescents. Pour moi, je crois que Goblet of Fire est un film pour adolescents viable – il est plein d’angoisse adolescente; il a un bal de promo; il y a plusieurs personnages qui tentent de déterminer quelle coiffure leur convient le mieux – mais je crois aussi que c’est loin d’être l’un des meilleurs films pour adolescents. Et je dois soupçonner que les gens qui votent pour cela le savent aussi (sinon je dois conclure qu’il y a des milliers de personnes qui n’ont pas vu Election ou Heathers, une pensée très triste).

Nous pouvons maintenant simplement présenter un plaidoyer. C’était un effort courageux, mais votre garçon Harry est allé assez loin; les sept autres films restants sont de véritables films pour adolescents d’élite, dans une ligue à laquelle Goblet of Fire n’appartient vraiment pas. Voici votre chance de faire la bonne chose, tout comme Harry Potter a fait la bonne chose en sauvant la sœur de Fleur Delacour dans la deuxième tâche du tournoi des trois sorciers dans le film (pour adolescents) Harry Potter et la coupe de feu. Veuillez voter pour le bon film cette fois.

(J’ai définitivement enhardi les électeurs de Harry Potter encore plus, n’est-ce pas? Ah, eh bien. C’est comme si Dumbledore disait: «Il est important de se battre et de se battre à nouveau, et de continuer à se battre, car ce n’est qu’alors que le mal peut être tenu à distance. jamais complètement éradiqué. »)

Ailleurs dans le support, pendant ce temps, tout s’est incroyablement bien passé:

Les quatre têtes de série 1 restent, et nous avons trois affrontements de marque entre 1 et 2 têtes de série: Day Off de Ferris Bueller contre The Breakfast Club; Superbad contre étourdi et confus; Mean Girls contre Clueless. C’est certainement un huit élite (enfin, sept). Ce sera fascinant de voir ce qui se passera ensuite: quelle sera la première graine à descendre? Quels titans de teen moviedom resteront debout dans le Final Four? Arrêtons de discuter et passons au vote. Vous pouvez voter ici sur le site, sur Twitter et sur Instagram jusqu’à 18 h. ET.

Les Matchups

(1) «Ferris Bueller's Day Off» vs (2) «The Breakfast Club»

(1) «Ferris Bueller’s Day Off»

(2) «The Breakfast Club»

(1) «Cri» vs (14) «Harry Potter et la coupe de feu»

(1) «Cri»

(14) «Harry Potter et la coupe de feu»

(1) «Superbad» vs (2) «Hébété et confus»

(1) «Superbad»

(2) «Hébété et confus»

(1) «Mean Girls» vs (2) «Clueless»

(1) «Mean Girls»

(2) «Clueless»

Revenez vendredi matin pour voir les résultats. J’espère que nous ne parlerons plus de Harry Potter.