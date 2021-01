Les joueurs de Séville célèbrent un but contre Alavés. .

Séville a remporté une victoire très importante dans ses aspirations à accéder aux positions de la Ligue des champions après avoir battu le Deportivo Alavés (1-2) en un duel très serré cela engage les habitants de Vitoria.

L’équipe de Julen Lopetegui n’a pas proposé sa version la plus brillante, mais il a su enfiler la combinaison pour reprendre le chemin de la victoire après le défaite dans le Metropolitano. Ce mardi, il était en sécurité en défense et fiable en attaque, à nouveau boosté par l’inspiration du grand En-Nesyri. Le Marocain a été le premier à ouvrir le score d’un double tir.

Jesús Navas était son meilleur partenaire, comme d’habitude, et n’a pas échoué à sa deuxième tentative pour porter le score à 0-1 après trois minutes. Alavés était armé de fierté et a rapidement créé des occasions de réaliser un match nul. Il n’a fallu que huit minutes pour placer les planches un enfant joue à partir d’une remise en jeu. Edgar Méndez a été le plus malin à mettre sa tête face à l’apathie de la défense andalouse.

L’objectif était de peu d’utilité pour les élèves d’Abelardo, qui ils ont vu comment les 1-2 s’intégraient à une demi-heure, avec un vrai but de Suso, qui a marqué de l’extérieur de la zone avec un tir qui a glissé à travers l’équipe. Un objectif phare qui a fini par être définitif. Et c’est parce que Bono, à la 90e minute, a stoppé un penalty contre Joselu que Díaz de Mera a décidé de signaler un coup de main de Koundé.

Une peine maximale que le VAR n’a pas remis en cause, malgré le fait qu’elle n’ait à peine touché la peau, et qui a permis à Séville de savourer avec plus d’enthousiasme une victoire qui les place à la quatrième place. Les Basques, pour leur part, ont ajouté deux défaites consécutives depuis l’arrivée d’Abelardo sur le banc et ils n’ont qu’un seul point de marge sur les lieux de descente en Seconde.