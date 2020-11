Séville a battu le Club Atlético Osasuna 1-0 en un match gris laid grâce à un but de l’Argentin Lucas Ocampos sur penalty, en début de seconde période, qui a ruiné le bon travail accompli par l’équipe navarraise tout au long du match, bien que sans succès et avec peu d’arrivée.

Après une première mi-temps très compétitive et avec peu d’occasions claires pour les deux équipes, les supporters de Séville, auxquels Osasuna exigeait beaucoup, Ils n’ont pas gaspillé leur option pour égaliser la victoire dans ce penalty, arrêté en première instance par Sergio Herrera, bien qu’il ait été répété en ayant les deux pieds hors de la ligne de but et n’a pu éviter le 1-0, finalement définitif, après un nouveau lancement de l’Argentin.

Séville a répété à domicile, après la ruée vers la victoire avec une de moins depuis la pause contre Krasnodar en Ligue des champions (3-2), mais avec la nécessité d’arrêter leur saignement en Ligue en raison de leurs trois défaites consécutives et de prendre la fuite contre à un Osasuna toujours compliqué, très physique et ordonné, et avec l’endossement de sa bonne image dans les derniers jours malgré sa défaite face à l’Atlético (1-3).

La première mi-temps a été très compétitive et régulière, intense et avec beaucoup de jeu physique, ce qui signifiait qu’il n’y avait pratiquement pas de réelles chances de marquer pour les deux équipes, plus concentrées sur les balles gagnantes, dans le combat au corps à corps pour faire fendre les balles, que de générer du vrai football et des actions offensives claires.

Séville a dominé quelque chose de plus qu’Osasuna, mais seulement de manière territoriale, sans profondeur, et ils ont essayé avec plans longs du Marocain Youssef En-Nesyri et Óliver Torres, Alors que le Navarrais, très solvable et qui a brouillé les idées de leur rival, avait ses meilleures options dans une tête légèrement déviée du Croate Ante Budimir et une frappe du pied gauche de Jony.

Les sévillistes, assez perdus, ont tenté de mille manières, mais avec peu de clarté grâce à la grande intensité et à la forte pression qu’Osasuna a mise dans le match, surtout dans une première mi-temps où chaque équipe a dû modifier très bientôt son onze de départ en raison de blessures.

Ainsi, le milieu de terrain rouge Lucas Torró a dû laisser sa place à Oier Sanjurjo à 16 minutes, Et il a été suivi du côté Nervionense par le côté argentin Marcos Acuña, relevé par Sergio Escudero à la fin de cette période, un revers qui s’est aggravé pour Séville lorsque l’international Jesús Navas a remarqué une gêne et que le demi croate Ivan Rakitic l’a remplacé à la mi-temps.

Cela a fait que l’entraîneur local, Julen Lopetegi, a mis un trois derrière dès le redémarrage, avec Ocampos sur la voie de droite et Rakitic au milieu de terrain alors que le Brésilien retardait sa position, ce qui a donné de la stabilité à un Séville qui lors de sa première arrivée. avec danger il s’est retrouvé avec un penalty en faveur d’un coup de pied de Jon Moncayola sur l’Argentin.

Ocampos lui-même a assumé la responsabilité de le lancer et, bien que Dans un premier temps, Sergio Herrera l’a arrêté, l’arbitre a ordonné de le répéter pour avoir déménagé et ayant les deux pieds hors de la ligne de but, et déjà lors de la deuxième tentative, l’Argentin n’a pas pardonné et l’a battu d’un puissant tir au centre à la 57e minute.

Le 1-0 était comme retirer l’or de la mine pour une petite Séville brillante, parfois vaincue par la pression de l’attaquant Osasuna, et un vrai coup dur pour les rojillos, qui, à partir de là et après Arrasate ont déplacé le banc à la recherche de plus de verticalité, Il a cherché en vain une cravate même s’il n’a jamais abandonné.

Séville, dans laquelle Lopetegui a également apporté des modifications au contrôle avec l’entrée du Gudelj serbe, de l’Argentin Mudo Vázquez et du Néerlandais De Jong pour Jordán, Carlos Fernández et En-Nesyri, bien contrôlés jusqu’à la fin du match, ont bien géré son avantage et, à l’exception de deux tentatives de Budimir, le plus incisif de la boîte rouge, il n’a pas souffert en excès pour nouer le triomphe.

– Fiche technique:

1 – Séville: Liaison; Navas (Rakitic, m.46), Koundé, Diego Carlos, Acuña (Escudero, m.42); Jordán (Gudelj, m.88), Fernando, Óliver Torres; Ocampos, Carlos Fernández (De Jong, m.68), En-Nesyri (Franco Vázquez, m.88).

0 – Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Unai García (Nacho Vidal, m 67), David García, Juan Cruz (Íñigo Pérez, m 82); Rubén García (Roberto Torres, m.67), Torró (Oier, m.16), Moncayola, Jony; Enric Gallego (Adrián, m.82), Budimir.

but: 1-0, M.59: Ocampos, sur penalty.

Arbitre: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano). Il a averti les habitants Rakitic (m.77) et Fernando (m.87), ainsi que les visiteurs Unai García (m.38) et Oier (m.80).

Incidents: Match de la neuvième journée de LaLiga Santander, joué à huis clos au stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Pelouse en bon état.