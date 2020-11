Séville accueille Krasnodar mercredi au stade Ramón Sánchez Pizjuán, un match qui atteint l’Équateur en phase de groupes de la Ligue des champions au cours de laquelle l’équipe espagnole peut laisser l’objectif de qualification pour les huitièmes de finale sur la bonne voie et les Russes restent en vie afin de continuer avec des options dans les trois prochains jours.

Séville, s’ils remportent la victoire, après le nul à Londres contre Chelsea (0-0) et la victoire locale contre le Français de Rennes (1-0), ils seraient bien placés, avec sept points en trois matchs, pour se disputer les deux premières places du groupe E.

Krasnodar, qui a fait match nul le premier jour en tant que visiteur contre Rennes (1-1) et a perdu au deuxième à domicile contre Chelsea (0-4), s’ils gagnaient à Sánchez Pizjuán, ils se mettraient pleinement dans le combat et redoublerait son illusion pour le quatrième match de cette phase, dans lequel il reçoit précisément les sévillistes.

Les deux équipes arrivent au match de mercredi avec de mauvais sentiments dans leurs tournois nationaux respectifs, dans le cas de celui entraîné par Julen Lopetegui avec trois défaites consécutives; Grenade (1-0), Éibar (0-1) et Athletic (2-1), séquence qui a radicalement coupé un autre positif de dix-huit matchs consécutifs sans perdre dans la ligue.

L’explication peut être dans l’absence de but, avec quelques oublis défensifs et l’accumulation de matchs exigeants dans une équipe qui a commencé ses vacances d’été en dernier, après avoir remporté la finale de la Ligue Europa contre l’Inter Milan, et avoir commencé cette saison avec la Super Coupe d’Europe contre le Bayern Munich, avec laquelle ils sont tombés après une prolongation.

L’entraîneur du Gipuzkoan, avec des joueurs basiques saturés de minutesÀ l’instar de l’arrière droit Jesús Navas, de l’ailier argentin Lucas Ocampos ou du milieu de terrain brésilien Fernando Reges, il devra peser ceux qui sont les meilleurs pour affronter le match, même s’il ne semble pas qu’il révolutionnera beaucoup l’équipe et ce sera celui qu’il utilise le plus.

De plus, les ailiers Jesús Fernández ‘Suso’ et le Marocain Oussama Idrissi et le centre Sergi Gómez sont en dehors du groupe depuis des jours dans leurs processus de récupération des blessures, ils resteront donc des victimes, ainsi que l’arrière droit Aleix Vidal et le centre français Joris Gnagnon, qui ne sont pas inscrits pour cette phase de la Ligue des champions.

Krasnodar, quant à lui, a également des problèmes lors de cette visite à Séville, car il est embourbé dans une crise du jeu et des résultats, à laquelle il faut ajouter les pertes importantes accumulées par blessure ou covid-19.

Le débutant en Ligue des champions, qui avait déjà joué il y a deux ans au stade de Séville en Ligue Europa (3-0), paie le prix de l’effort consenti lors de la phase précédente, et cela a bien démarré la ligue de groupes. avec un nul honorable à Rennes, bien que Chelsea l’a mis à sa place la semaine dernière avec plus de buts que de jouer.

Les “ taureaux ” sont une équipe très offensive, L’absence de leurs trois joueurs les plus créatifs fait donc une grosse brèche dans les performances. Il s’agit de l’ex brésilien Getafe Wanderson Sousa, du Français Rémy Cabella et du Suédois Viktor Claesson, qui n’ont pu jouer aucun match ces dernières semaines.

Cabella a contracté le covid-19 il y a deux semaines, Wanderson vient de reprendre l’entraînement après une blessure et Claesson ne semble toujours pas guéri de ses problèmes musculaires.

L’entraîneur russe, Murad Musáev, Il a tenté de les remplacer en renforçant le milieu de terrain et en confiant la responsabilité offensive au jeune Daniil Utkin, mais les résultats n’ont pas été bons.

Dans une tentative de donner une tournure copernicienne à la dynamique de l’équipe, il pourrait également mettre le joyau de la carrière russe, Shapí Suleymánov, en lice dès le coup de sifflet d’ouverture au Sánchez Pizjuán, un joueur capable de changer un jeu, mais qui est covid-19 et les blessures ont ralenti sa progression.

La pire chose à propos du mois dernier est que l’équipe manque beaucoup en défense, bien qu’il ait le futur gardien de but de l’équipe nationale russe, Matvei Safónov.

Dans les derniers matchs, Musáev a remplacé l’Équatorien Cristian Ramírez, habituelle offensive arrière gauche, à la position d’ailier pur et à sa place a placé un marqueur plus pur, Yevgeni Chernov.

Krasnodar en a perdu trois d’affilée, deux en championnat et un en Ligue des champions, et est désormais dixième du championnat de Russie une place qu’il n’avait pas occupée depuis de nombreuses saisons.

– Alignements probables:

Séville: Prime; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordanie; Ocampos, Rakitic, Munir; De Jong.

Krasnodar: Saphonov; Tchernov, Martynóvich, Kaio, Smólnikov; Kambolov ou Gazinski, Olsson, Vilhena; Ramírez, Utkin et Berg.

Arbitre: Felix Brych (Allemagne).

Stade: Ramón Sánchez Pizjuán.

Temps: 21h00 (CET). 20h00 (GMT).