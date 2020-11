le Séville a remporté une victoire héroïque à la 95e minute contre Krasnodar mardi (1-2) qui ont scellé leur classement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le héros était Munir, qui, après une belle seconde mi-temps, a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel et avec sa «mauvaise» jambe, sa droite.

Comme Chelsea il a également gagné à Rennes avec le même résultat (1-2), il ne sera désormais décidé que lors des deux prochains matchs quelle équipe sera la première du groupe.

Tout allait bien pour Séville quand Rakitic a marqué après quatre minutes, mais les “Bulls” ne se sont pas permis de se battre, ils ont avancé des lignes et ont attaché après le reste.

Ce n’est que dans le dernier quart d’heure que les élèves de Julen Lopetegui, qui était brillant dans les changements, ont repris le commandement et ont pris les trois points.

Devant le manque d’arrière droit, le sélectionneur espagnol a choisi de commencer avec Koundé à droite et a placé le Serbe Gudelj au centre de la défense aux côtés de Diego Carlos.

Alors que, L’équipe russe a commencé avec un line-up très offensif avec le français Remy Cabella, déjà guéri du coronavirus, comme principale nouveauté, mais il ne pouvait pas compter sur son gardien principal, Saphonov, malade du COVID-19.

La chance a souri à Séville depuis le début. Un échec à la sortie du ballon par Gazinsky a été utilisé par Ocampos pour galoper sur la droite, dépasser Ramírez et traverser dans la zone.

Le dégagement en a profité sur le bord de la grande zone Rakitic pour connecter un obusier en premier qui est entré en brossant le bon poteau du but russe. Un grand objectif (min.4).

Par la suite, Koundé, très confiant sur l’aile droite dès le coup d’envoi, a mis le gardien russe à l’épreuve dans une autre contre-attaque armée par Ocampos. Il a coupé le Brésilien Kaio, mais son tir mordu a été effacé par Gorodov.

Le jeu était là où l’équipe espagnole voulait. Un but dans la sacoche et les locaux incapables de surmonter la pression de Séville sur tout le terrain.

À une demi-heure, le Krasnodar était sur le point de se tirer une nouvelle balle dans le pied. Le Suédois Berg a touché le ballon avec un bras, mais l’arbitre a considéré que le jeu était involontaire et n’a pas accordé de pénalité.

Les locaux ne se sont réveillés que dans les dernières minutes de la première mi-temps. Il a fallu plusieurs défaites en visite au centre pour donner vie à l’équipe russe.

Avec tout, Cabella a été le seul à avoir perturbé le but de Séville après un bon stageMais son tir lâche est entré dans les gants de Vaclik.

Krasnodar a dépassé les lignes après la pause avec l’entrée du Brésilien Wanderson. D’abord, Claesson a mis le gardien de but de Séville à l’épreuve, puis Cabella a eu une excellente occasion de marquer le but égalisateur.

Gudelj n’a pas réussi à démarrer le ballon, le Français l’a volé et a affronté Vaclik, l’a dépassé et quand il a semblé que le but vide était inévitable, Koundé est apparu et a suffisamment touché le ballon pour qu’il soit recraché par le poteau (min. 49).

Séville a été prévenue. Lopetegui ne voulait pas de surprises et a présenté Jordán sur le terrain pour Óscar. L’équipe espagnole voulait reprendre le contrôle.

Cela n’a pas fonctionné. Juste après que De Jong ait eu le 0-2 dans ses bottes, les locaux ont réussi à égaler Wanderson, qui a marqué une passe d’Olsson (min.56).

Le parti est devenu un finaliste. Oliver est sorti impatient et a trouvé un allié dans un Munir très actif. Séville n’était pas satisfaite.

Idrissi avait dans ses bottes le but de la victoire dans une contre-attaque, mais son tir après avoir dribblé Smolnikov a été miraculeusement effacé avec le visage par Gorodov. Les changements de Lopetigui ont commencé à fonctionner.

Les dernières minutes furent un siège sévilliste. L’équipe russe était à court d’essence. Lopetegui avait beaucoup d’ambition, mais il manquait de créativité.

Mais Munir est apparu. L’attaquant avait essayé de toutes les manières en seconde période, mais ne désespérait pas. J’attends avec impatience votre opportunité. Dans le dernier halètement, il a reçu le ballon dans la surface, sa première tentative a échoué, mais son tir avec la droite a surpassé le gardien russe. Goal et Séville se sont qualifiés pour le deuxième tour (min.95).

Fiche technique:

1 – Krasnodar: Gorodov; Smólnikov, Martynóvich, Kaio, Ramírez; Gazinsky, Cabella (Utkin, min 85), Olsson (Vilhena, min 67); Claesson (Tchernov, min 84), Suleymannov (Wanderson, min 46) et Berg (Ari, min 67).

2 – Séville: Vaclik; Escudero (Rekik, min.61), Gudelj, Diego Carlos, Koundé; Fernando, Óscar (Jordán, min 53); Rakitic (Oliver, min 61), Ocampos (Idrissi, min 72), Munir; et De Jong (En-Nesyri, min 72).

Buts: 0-1, min. 4: Rakitic. 1-1, min. 56: Wanderson. 1-2, min. 95: Munir.

Arbitre: Marco Guida (ITA). Il a averti Suleymanov et Jordan.

Incidents: match correspondant à la quatrième journée de Ligue des champions disputé au stade de Krasnodar devant 10 000 spectateurs.