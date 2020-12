Séville Oui Le Real Madrid résout un duel d’urgence, dans lequel les deux chercheront la rédemption face à la trajectoire négative des Madridistas, avec leur présence dans le huitième de la Ligue des Champions en danger et Zinedine Zidane interrogé, et après le flou capital des sévillistes pour le 0-4 mercredi contre Chelsea.

Dans un duel d’arbre et à la quatrième place de La Ligue en jeu, conditionné par l’impossibilité pour Ramón Sánchez-Pizjuán de vibrer comme lors des grands événements dus à la pandémie de Covid-19, Séville attend cette occasion pour tourner la page et changer l’image désastreuse qu’elle a donnée lors de son dernier crash.

En cela, il a échoué et sa seconde unité a touché le ridicule, en révolutionnant excessivement ses onze Julen Lopetegui, laisser reposer de nombreux titres et montrer qu’il a donné la priorité à la Ligue et à la visite, toujours dangereuse, du Real Madrid, quelle que soit la séquence, après que son équipe ait déjà obtenu sa passe au huitième des «Champions».

L’obtenir, par conséquent, c’est améliorer cette image contaminée contre Chelsea et tirez ses hommes habituels pour continuer la montée en Ligue, dans laquelle Séville compte trois victoires (Osasuna et Celta à domicile plus Huesca à l’extérieur) et souhaite continuer à progresser malgré une pré-saison atypique et un calendrier très chargé, avec trois matchs à jouer. la semaine.

Lopetegui maintient des pertes notables en raison des blessures du gardien de but tchèque Tomas Vaclík et des arrière gauche Sergio Escudero et de l’Argentin Marcos Acuña, un problème persistant dans cette dernière démarcation occupée par le centre néerlandais Karim Rekik et Aleix Vidal, avec une jambe changée, dans le second partie de Huesca.

Malgré tout, l’ensemble du quartier de Nervión présentera un onze plus reconnaissable avec le retour de joueurs que l’entraîneur basque a réservés contre Chelsea comme le centre français de Koundé, les médias jordaniens, le brésilien Fernando et peut-être Óliver Torres, qui se disputerait un poste avec le Croate Rakitic ou Munir et le Néerlandais Luuk de Jong.

L’entraîneur sévilliste récupère l’attaquant Carlos Fernández et le gardien Yassine Bono Après avoir tous les deux surmonté le coronavirus, quelque chose de fondamental dans le cas du Marocain en raison de la blessure de Vaclík qui a obligé le jeune Alfonso Pastor à donner l’alternative aux Londoniens; ainsi que l’extrême Suso Fernández, avec des options moins probables pour commencer.

le Real Madrid Une semaine décisive commence à Séville pour la direction que prendra sa saison. Deux duels à haute altitude en championnat, contre l’équipe Nervión et le derby madrilène contre le Athlète de Madrid, et une «finale» au premier changement de la Ligue des champions entre les deux, tout en jouant une carte contre le Borussia Mönchengladbach.

Il les affronte plongé dans une crise de résultats et d’identité. Devenez une équipe vulnérable qui payer cher les pertes d’hommes importants, avec peu de punch et après avoir perdu la sécurité défensive qui l’a poussé à conquérir la dernière ligue après la détention. Un point sur les neuf derniers de la compétition nationale, avec une dernière défaite pleine d’impuissance contre Alavés, force la réaction s’ils ne veulent pas voir la tête du classement s’égarer trop loin.

Zidane réclame le retour de Sergio Ramos, accusant l’absence de sa colonne vertébrale sans le déploiement physique de l’Uruguayen Fede Valverde et la qualité d’attaque du Belge Danger édénique. Le capitaine est revenu à la dynamique de groupe lors de la dernière séance d’entraînement et avec l’événement phare européen à l’horizon, le sélectionneur ne forcera pas sa réapparition face à l’équipe dans laquelle il a fait ses premiers pas dans l’élite.

Le Brésilien pourrait avoir des options pour entrer au centre de la défense Militao, après avoir vu la sécurité qu’offrait le couple Varane-Nacho face à l’Inter Milan s’effondrer dans une défense qui continuera de compter sur l’importante défaite du côté droit de Dani Carvajal.

Zidane, l’entraîneur des trois ligues des champions consécutives et désormais au centre des critiques pour ses décisions et changements tardifs, n’est plus intouchable. Il ne trouve pas la clé conditionnée par les pertes et un calendrier chargé qui ne s’arrête pas. Il veut récupérer le but, aidé par le retour de Karim Benzema déjà en Ukraine. Le Brésilien Vinicius a des options pour entrer dans le trident avec Marco Asensio, qui a amélioré son niveau mais toujours sans but. Pendant ce temps, Luka Jovic s’est remis du coronavirus mais est devenu la dernière option du 9 après avoir vu comment Mariano l’a dépassé.

Alignements probables:

Séville: Liaison; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordán, Fernando, Rakitic ou Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard; Marco Asensio, Vinicius et Benzema.

Arbitre: José María Sánchez Martínez (Comité de Murcie).

Stade: Ramón Sánchez-Pizjuán.