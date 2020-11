Krasnodar, ville de mémoire malheureuse pour Séville et Julen Lopetegui, traversez à nouveau la route. La seule visite à ce jour de l’équipe de Séville en territoire vert-noir s’est soldée par une victoire 2-1 qui a compliqué leurs aspirations à surmonter la phase de groupes de la Ligue Europa. C’était sous les ordres de Pablo Machín le 4 octobre 2018. Cela ne faisait pas quatre mois à l’époque que Lopetegui voyait son rêve de diriger l’Espagne dans une Coupe du monde brisé. Le 13 juin, 48 heures avant le départ, Rubiales l’a congédié d’un coup de feu. Son accord avec le Real Madrid avait été divulgué après la Coupe du monde. Un coup dur. Pour lui et pour tout le monde. Il existe de nombreux comptes en suspens dans le sud-ouest de la Russie.

24/11/2020

À 08:03 CET

Roger Payró

Heureusement pour vos intérêts, l’avion sportif le favorise à son retour. Séville vient avec une séquence de trois victoires et avec des options pour sceller la passe au huitième de manière mathématique. Soit ça, soit compliquer la vie d’une mauvaise manière en cas de défaite. Un manuel tout ou rien.

La bonne nouvelle est que ses élèves semblent se souvenir de ce que c’était que de marquer. Le mauvais, quoi Jesús Navas ne sera pas sanctionné. Un but était une denrée rare il n’y a pas si longtemps pour Séville, mais les huit buts des trois derniers matchs montrent que quelque chose a changé. Il a commencé par le retour à Krasnodar lui-même dans le Pizjuán, avec un de moins pour l’expulsion du palais mais avec un En-Nesyri impérial.

Le 0-2 a été levé et aussi l’esprit d’une équipe qui aurait prolongé une série dangereuse de résultats, les problèmes de qualification de la Ligue des champions mis à part. La réalité a fini par être une autre. Même le nom de Séville fait partie des candidats à remporter le championnat des plus optimistes dans un parcours où le Barça et Madrid sont loin de ce qui était attendu. Ils n’étaient pas si mauvais avant et pas si bons maintenant, que dirait-il.

Absences notoires

La perte susmentionnée de Navas est rejointe par celles de Suso et Acuña, en raison d’une blessure, et Bono et Carlos Fernández, infecté par covid-19. C’est ce qui a un cours aussi comprimé et particulier que celui que nous vivons. Aleix Vidal et Gnagnon n’ont pas non plus voyagé, qui ne sont pas inscrits. Lopetegui pourrait choisir déplacer Koundé vers la droite et entrez Sergi Gómez ou même Rekik. L’autre option, jouer avec trois centres et Ocampos comme couloir, comme l’Argentin l’a fait en urgence dans le duel il y a trois semaines. Et c’est plus que rempli. Le reste des onze est attendu sans surprise. Bien qu’avec Julen on ne sait jamais.

Le plus dans le besoin est le Krasnodar. Beaucoup plus. Le 3-2 il y a trois semaines était très piquant et il ne vaut rien d’autre que de gagner. En fait, l’entraîneur Murad Musaev a accordé une pause à plusieurs partants ce week-end en sachant ce qui est en jeu ce soir. Suleymanov, Olsson et Berg sont les hommes à surveiller de près. Qui ne le sera pas, c’est Safonov, un locataire régulier de l’objectif, lors du test positif pour Covid-19.

L’équipe russe et espagnole sera très consciente de ce qui se passe à Rennes-Chelsea. Si les Hispaniques et les Londoniens font leur devoir, le 2 décembre, il pourrait y avoir une “ finale ” au Pizjuán pour définir le premier du groupe. Mais vous n’êtes pas obligé de chanter des gloires avant de célébrer la messe. Et encore moins à Krasnodar.

Alignements probables:

Krasnodar: Gorodov; Smolnikov, Martynovich, Sorokin, Tchernov; Suleymanov, Olsson, Vilhena, Cabella, Claesson; et Berg.

Séville: Vaclik; Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordanie; Ocampos, Rakitic, Munir; et De Jong.

Arbitre: Marco Guida (Italie).

Temps: 18,55

Stade: Stade de Krasnodar.