Julen Lopetegui revient à Krasnodar, une ville dans laquelle sa carrière d’entraîneur a bouleversé, et il le fait avec le objectif de la qualification du Sevilla FC pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sur la voie rapide. L’entraîneur revient à l’endroit où la Fédération l’a licencié en tant qu’entraîneur de l’Espagne quelques heures après ses débuts à la Coupe du monde 2018 en Russie, après son engagement à reprendre le banc du Real Madrid après la révélation de la Coupe du monde. Une décision qui a marqué sa carrière, l’empêchant de diriger l’équipe nationale dans le championnat le plus important du monde et qui a condamné La Roja à l’échec plus qu’absolu et qui a fini par être abandonnée.

Il n’a pas été facile pour le Basque de digérer le bâton qu’il a subi dans cette concentration de l’équipe nationale à Krasnodar. En l’absence de quelques heures pour se rendre à Socchi, où ont eu lieu les débuts de la Coupe du monde, Rubiales a cédé à la pression et l’a démis de ses fonctions lorsque sa signature pour le Real Madrid a été rendue publique une fois ses engagements avec l’équipe nationale conclus. . Maintenant, il retourne en ville avec des options pour se débarrasser du mauvais goût dans sa bouche et quitter Séville en huitièmes de finale ou, du moins, très proche de l’atteindre.

Il ne leur appartient pas directement de certifier mathématiquement leur classement, mais ils peuvent être très proches du tour suivant. S’ils gagnaient, ils laisseraient la partie russe sans aucune chance de les traquer au classement et, à tout le moins, garderaient le Stade rennais à moins de six points. à deux jours de la fin. Si Chelsea parvient à marquer des points lors de son départ pour la France une fois que l’équipe Nervión aura scellé sa victoire, elle figurerait mathématiquement parmi les 16 meilleurs du continent.

Dans un bon moment

Les hommes de Lopetegui arrivent au match avec de bons sentiments. Après l’effondrement qu’ils ont subi au cours du mois d’octobre, ils ont réussi à se remettre et à renverser la situation. Redécouvert avec le but -Il y en a huit en trois matchs- Ils ont grimpé en flèche en Ligue et en Ligue des champions, ils restent invaincus, après avoir fait match nul contre les Anglais et battu Rennes et Krasnodar au Pizjuán.

Lors de sa visite en Russie, l’ancien entraîneur espagnol Vous ne pourrez pas compter sur la présence de Suso, Acuña -pour blessure- et Bono -positive pour coronavirus-, auxquels il faut ajouter le limogeage de Jesús Navas pour sanction. Le capitaine de Séville a vu l’expulsion lors de la confrontation entre les deux équipes la veille, compliquant davantage les options de retour de son équipe, bien qu’à la fin, ils aient réussi à faire tourner le tableau de bord en jouant avec un de moins.

On s’attend à ce que le technicien ait ses onze meilleurs, à l’exception des trois changements forcés. Dans l’objectif, Vaclik Il a une fois de plus l’occasion de retrouver la position qu’il avait perdue à cause de sa blessure dans la dernière ligne droite de l’année dernière. La ligne défensive continuera d’être commandée par Kooundé Oui Diego Carlos, tandis que Écuyer se formera sur le côté gauche et Sergi Gomez Il serait le remplaçant de Navas; Cependant, ce pourrait être Koundé qui est tombé au profil droitier. Du centre du champ vers le haut, il n’y aurait aucune variation avec Fernando, Jordanie Oui Rakitic dans la moelle épinière et Ocampos, Munir Oui De Jong sur le trident offensif.

Quant à l’équipe locale, elle n’est pas à son meilleur. Ses options pour conserver la concurrence continentale maximale passent par la victoire de Séville. Sinon, ils seront pratiquement éliminés. En Ligue, ils sont au milieu de la table et de leurs sept derniers affrontements, cinq sont des défaites.

Face aux onze de départ, les Russes ne pourront pas compter sur son gardien Safonov, isolé par le coronavirus et qu’il était l’un des meilleurs du match joué au stade de Séville. Cependant, Murad Musayev aura le Français Rémy Cabella, l’une des stars de l’équipe et qui une blessure l’a empêché de faire ses débuts cette année en Europe.

L’équipe russe pourrait commencer avec un onze dans lequel sous les bâtons ce serait Gorodov, protégé en défense par Smolnikov, Martinovich, Sorokin Oui Ramirez. Au centre du champ ils formeraient Gazinskiy et Claersson sur le double pivot, avec Utkin Oui Cabella par les groupes et Shapi Suleymanov comme un accroc. Ci-dessus, la principale référence dans l’attaque serait le suédois Marcus Berg.