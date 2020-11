Ils disent qu’il n’abandonne jamais et ils ont raison. Séville revient pour montrer sa meilleure version de la Ligue des champions à l’épopée. Les hommes de Lopetegui sont revenus et ont battu Krasnodar 3-2. Les buts de Suleymanov et Berger – pénalités – et l’expulsion de Navas avant la pause ont provoqué la panique à Sánchez-Pizjuán. Rakitic a coupé et En-Nesyri est devenu un héros de la nuit, en représailles pour ses erreurs en Super Coupe, pour ressusciter l’équipe et le laisser sur le point de certifier sa présence en huitièmes de finale.

Lopetegui a touché l’équipe juste assez face à ce qu’il voulait être un baume pour les blessures des derniers matches. Vaclik est revenu sous les bâtons, tandis qu’Escudero et Gudelj sont également entrés du côté gauche et du pivot. Mais le principal changement ne réside pas dans l’alignement, mais dans l’attitude défensive des locaux. Surtout Koundé, qui a raté le premier but russe et un pénalty idiot quelques minutes plus tard.

Ils ont commencé à dominer les sévillistes. Ils voulaient sortir rapidement de la crise et tracer rapidement une voie similaire à celle vue face au Stade rennais. La bonne pression a empêché le Krasnodar de tenir le ballon. Le siège de ceux de Nervión était un fait, avec des chances claires d’Ocampos, Navas et Jordán dans les premières minutes.

La chance semblait sourire aux Espagnols, lorsqu’à la 9e minute, Félix Brych – un arbitre avec un goût particulier pour le point de penalty – décréta le penalty maximum sur Jordán. Le VAR a réclamé l’arbitre, qui a corrigé sa décision lorsqu’il a vu que la faute était causée par le milieu de terrain, en frappant la jambe de Suleymanov au lieu du ballon.

Les Soviétiques n’avaient pas dépassé le centre du terrain au bout d’un quart d’heure, lorsqu’ils arrivèrent en grand danger. Un déséquilibre défensif a poussé Berg à chercher à entrer seul dans la zone. Koundé se précipita et le renversa, voyant le jaune. Le coup franc de Suleymanov depuis le bord est entré par l’équipe opposée du but de Vaclik, qui ne pouvait rien faire.

Séville n’a pas eu le temps de se remettre quand ils ont subi un autre coup. Suleymanov a tenté de pénétrer dans la zone, mais a trébuché et son ballon est retombé sur Koundé. L’arrière central a réussi à contrôler et à clouer les tacos de Berg dans une tentative désespérée de dégager le ballon. Brych ne l’a pas vu, mais le VAR l’a rappelé et l’Allemand a de nouveau corrigé. Berg lui-même transformé de 11 mètres.

Séville a revécu les fantômes des derniers matchs et, après avoir dominé et profité d’occasions claires de prendre de l’avance, ils se sont revus avec le match perdu. Lopetegui n’y a pas pensé et a présenté Acuña et Óscar après une demi-heure, sacrifiant Escudero et Koundé.

Les changements rapides ont été remarqués et dans le 41 ′ Rakitic a surpris en anticipant son marqueur et en se dirigeant au sommet de la petite zone une balle au poteau court que Safonov ne s’attendait pas. Après un corner pris de court par Jordán, le milieu de terrain a reçu à nouveau sur la droite et a pris un centre qui semblait manquer, jusqu’à ce que le Croate semble réduire les distances sur le tableau de bord.

Mais encore une fois, les erreurs ont condamné le peuple de Séville. Séville a été laissé avec 10 après l’expulsion de Jesús Navas, qui a renversé Olson alors qu’il était le dernier homme à l’avant de la zone. Les supporters de Séville ont de nouveau subi un revers lorsqu’un soupçon de retour a été senti.

Bien qu’ils reviennent du tunnel du vestiaire avec un joueur de moins, les hommes de Lopetegui sont allés directement à égalité. On a à peine remarqué qu’ils étaient dans l’infériorité et Oscar l’a rapidement prévenu. L’ancien madridista a cherché l’équipe de but, mais Safanov a réagi pour éviter un match nul.

En-Nesyri, héros de la nuit

Les locaux ont continué à surveiller le but, avec des chances claires pour De Jong, Munir et Rakitic, mais sans succès. Puis Lopetegui a tout fait. L’entraîneur a présenté En-Nesyri et Fernando, de Munir et Jordán. L’entrée du Marocain changerait le signe du parti.

L’arrière central de Krasnodar Kaio a secoué les jambes pour sortir le ballon en présence de deux joueurs de Séville. Il l’a remis à En-Nesyri qui, pratiquement lors de sa première apparition au match, a battu Safanov. L’équipe sevillista a réussi l’égalité, mais en voulait plus et trois minutes plus tard, elle a pris la tête du tableau de bord.

Rakitic a lancé un coup franc latéral au cœur de la zone. Le ballon a tourné et De Jong a raté l’occasion de le pousser dans le but. Le ballon s’est écrasé directement dans le bois et le rebond est allé en direction d’En-Nesyri, qui est devenu le héros de la nuit en tirant à nouveau sur le but des Russes.

Avec une domination sur le tableau de bord, Séville a essayé de dormir le match, sur l’insistance maintenant de Krasnodar à la recherche d’une égalité. Le peuple de Séville n’a accordé aucun danger réel, car il voit une fois de plus la solution à ses problèmes dans la Ligue en Europe.