Il Betis et le Séville attaché un dans le derby de Villamarín, où la Bétique a montré plus d’ambition et une grande amélioration contre son éternel rival, qui a peut-être péché par conservatisme excessif et dans lequel le Marocain Yassine Bono a évité le triomphe local en stoppant un penalty au Français Fekir à un quart d’heure de la fin.

Après une première mi-temps avec peu d’occasions, bien qu’avec une plus grande poussée verte et blanche, Séville, très méfiante, a pris l’avantage à 48 minutes avec un but de Suso neutralisé cinq minutes plus tard par le match nul de Sergio Canales dans une pénalité protestée avec rigueur par les sévillistes, après quoi le Betis a eu une autre cartouche, mais Bono, magistralement, a arrêté une autre peine maximale à Fekir.

Dans un derby à nouveau sans public et marqué par le COVID-19, pour les points positifs des Betis Joaquín, Guardado et Montoya à la veille et qui ont rejoint Álex Moreno, Betis, avec 9 victimes au total, Le Betis a dû surmonter l’adversité, a récupéré le but chilien Bravo et a opté pour Canales, le mexicain Lainez et Loren.

A Séville, qui était gênée par le rôle de favori qui, a priori, était donné pour ce rendez-vous, Julen Lopetegui a introduit trois changements dans son onze avec Óliver Torres et le Serbe Nemanja Gudelj, celui-ci du Brésilien Fernando Reges, clé au milieu de terrain sévilliste et sanctionné, et le Néerlandais De Jong au-dessus.

Avec une grande prudence des deux côtés, de même dans un duel de rivalité sévillane maximale, et surtout de la part d’un Séville plus timide que d’habitude, le choc a commencé même et intense en première mi-temps avec très peu d’occasions, bien qu’avec une plus grande poussée des verdiblancos.

L’équipe chilienne Manuel Pellegrini a pressé davantage au milieu, avec l’Argentin Guido Rodríguez et Canales, aidé par Ruibal et Lainez, battant Jordán, Gudelj et Óliver Torres, très gris, et la pression locale a conduit à de bons arrivants, bien qu’isolés, qui oui, du Betis, avec le mexicain Lainez particulièrement actif.

De ses bottes et de sa clairvoyance sont sorties les meilleures opportunités dans une période où Le Betis a regardé plus dur pour le but contre un Séville excessivement accommodant et qui n’a jamais trouvé la clé pour blesser un rival avec plus d’intensité et d’ambition.

Il n’y avait guère d’occasions nettes, mais les plus claires ont été signées par les Verdiblancos, qui ont pu avancer dans l’équateur de cette mi-temps avec un tir du Français Nabil Fekir légèrement dévié après un bon jeu de Lainez, le plus incisif, et un autre de Canales, dans un nouvelle action du Mexicain, qui a frappé Gudelj et est sorti.

Lors de la reprise, Lopetegui a montré son mécontentement face au naufrage de son milieu de terrain et la première fois de la vôtre. Il s’est déplacé pour faire entrer le Croate Ivan Rakitic, par un Oliver Torres très perdu, et le Marocain Youssef En-Nesyri – son meilleur buteur avec 9 buts, 5 en championnat – par un De Jong impuissant, très seul au-dessus.

Ce tremblement de l’arbre à Séville, auparavant trop suspect et inférieur à un Betis avec plus d’idées, a vite porté ses fruits, car à 3 minutes En-Nesyri a profité d’une grave erreur de l’Algérien Mandi, dont le dégagement a été intercepté par Ocampos, et la passe derrière le Marocain a été récupérée par Suso dans la surface pour battre Bravo d’un tir serré.

Il Séville s’est améliorée en seconde période et il l’a essayé à l’occasion de l’Argentin Lucas Ocampos puis du Serbe Gudelj, bien qu’entre Betis, plus incisif, avait la victoire entre les mains, mais n’en a pas profité lorsque Fekir a raté un penalty de l’Acuña argentin sur lui-même en effectuant un grand Bono stop, qui a donné un point à son équipe.

Dans la dernière ligne droite, déjà avec de nombreux changements dans les deux équipes, Lainez, le meilleur du Betis avec Canales, avait également son option, mais son tir profitant d’une erreur de Bono au départ a été effacé par l’arrière sevillista, bien que le but marocain ait été clé pour les hommes de Lopetegui, en arrêtant magistralement le penalty de Fekir, sauvant ainsi un match intense et compétitif pour son équipe.

Fiche technique:

1 – Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales (Paul, m 81); Lainez, Fekir, Aitor Ruibal (Rodri, m 89); Loren (Borja Iglesias, m.84).

1 – Séville: Liaison; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (Óscar Rodríguez, m.77), Gudelj, Óliver Torres (Rakitic, m.46); Suso (Munir, m.77), De Jong (En-Nesyri, m.46), Ocampos (Aleix Vidal, m.90).

Buts: 0-1, M.48: Suso. 1-1, M.53: Canales, sur penalty.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño). Il a averti les habitants Miranda (m.20), Víctor Ruiz (m.27), Guido Rodríguez (m.46 +), Lainez (m.58) et Emerson (m.85), et les visiteurs Óliver Torres (m. 42) et Rakitic (m.89).

Incidents: Match de la dix-septième journée de LaLiga Santander, joué à huis clos au Ramón Sánchez-Pizjuán. Pelouse en parfait état.