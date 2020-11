Séville obtient le billet mathématiquement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ceux de Lopetegui certifient leur présence au prochain tour grâce à un nouveau victoire contre Krasnodar (1-2), atteint à nouveau sur la corne, avec un objectif de Munir dans 94 ′. Rakitic a ouvert le score en première mi-temps pour remettre le jeu sur les rails, Wanderson Il a mis l’égalisation et, alors que tout semblait voué à l’égalité, l’attaquant a semblé donner trois points aux Hispaniques.

Lopetegui retournait à Krasnodar, l’endroit où son travail d’entraîneur et les aspirations de l’Espagne à la Coupe du monde 2018 ont pris fin quelques heures avant ses débuts, et il en sort de la meilleure façon possible: trois points, co-leaders du groupe E avec Chelsea et – surtout – avec l’objectif d’être parmi les 16 meilleurs en Europe déjà atteints. Si la victoire est intervenue à la dernière minute, le nul et le résultat des Londoniens face à Rennes leur ont déjà donné le billet pour le tour suivant.

Le technicien est apparu avec quelques variations sur onze au-delà de celles requises par les victimes. Seulement le Entrée d’Oscar au lieu de Jordan, il a changé par rapport à ce qui était attendu. Est sorti avec Vaclik dans le but contre le positif de Bono pour le coronavirus et avec Gudelj Oui Écuyer achèvement de la défense, absence pour sanction de Navas et Acuña pour blessure. Koundé est tombé sur la voie de droite.

Séville a été clair sur le script qu’ils voulaient pour le jeu et dès le premier moment, ils ont essayé de dominer. Avant de presque l’atteindre, le but est arrivé qui les a mathématiquement placés en huitièmes de finale. Si au début du parcours ils avaient péché de pardonner à outrance, ils ont réussi lors des derniers matches à aiguiser leur visée. La preuve en est que Rakitic l’a envoyée à l’arrière du but à la première occasion.

Le Croate en a profité une balle qui est tombée sur son front pour l’empaler et battre Gorosov. Ocampos a frappé à droite, a placé le centre à la recherche de la tête de De Jong, mais la défense prévoyait de dégager sa tête et de sortir le ballon de la zone, où Rakitic est venu en fuite pour faire un magnifique coup à la minute 4 qui a avancé à les leurs.

Avec la qualification pour la phase suivante à égalité – encore plus avec la victoire momentanée de Chelsea – Séville a commencé à engourdir le jeu. Que rien d’autre ne se soit produit lors de la réunion était aussi positif que dangereux. La lenteur a incité les Russes à affluer vers les environs de la région de Vaklic à la recherche d’erreurs et dans les dernières minutes de la première mi-temps, ils ont commencé à se mettre en difficulté au but.

La sieste de Séville qui a profité du Krasnodar

Ce n’est qu’au passage des vestiaires que Krasnodar est arrivé en grand danger. Ils ont été éliminés et ont dû réagir en seconde période. Musaev a déplacé le banc pour mettre le Brésilien Wanderson au lieu de Suleymanov et le changement a vite porté ses fruits.

Séville s’est endormi et les Russes en ont profité pour remonter. Cabella avait la cravate dès le début de la seconde mi-temps, mais Koundé a évité le but. L’attaquant a volé le ballon à Gudelj pour se tenir seul contre Vaclik, dont il s’est facilement débarrassé. Il l’a frappé et Je fêtais déjà le but quand Koundé a semblé sauter et dévier le ballon vers le poteau.

Séville a réagi avec un très clair par Luuk de Jong. Le Néerlandais a volé sur un rebond sur le tir de Munir qui a envoyé au-dessus de la barre transversale. L’attaquant a pardonné et dans la pièce suivante, il a vu comment l’une des maximes du football était remplie.

Les Russes ont lancé un grand jeu et ont profité de l’inadéquation provoquée dans la défense de Séville pour égaliser le match. Wanderson a profité de la gauche de Claesson pour entrer dans la zone sans opposition et battre Vaclik. Cette fois, Koundé n’a pas pu empêcher le ballon de se retrouver à l’intérieur, même s’il a tout fait pour l’éviter.

Encore une fois à la fin, le triomphe est venu

Lopetegui a déplacé sa carte et a présenté Jordán pour Óscar, Rekik pour Escudero -il a quitté le terrain sur une civière- et Oliver Torres pour Rakitic, ce qui les a amenés à reprendre le contrôle du ballon et à se rapprocher de la zone, bien que sans danger excessif jusqu’au la fin. C’était alors que, sur le dernier jeu du match, Munir a certifié la victoire avec un tir croisé devant lequel Gorosov ne pouvait rien faire.

Les sévillistes sont avec les bleus le première classée en huitièmes de finale de cette édition de la Ligue des champions. Trois victoires et un nul sont sur leur casier après les quatre premières journées, menant Krasnodar et Rennes de neuf points. Ensuite, ils joueront la première place du Sánchez-Pizjuán.